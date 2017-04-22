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Letters to the editor: Excessive rates in Akron and troubled FirstEnergy plants — April 23

Published: April 22, 2017 - 07:41 PM

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Letters to the editor: Excessive rates in Akron and troubled FirstEnergy plants — April 23

Akron’s population has been in decline for many years. The city is attempting to deal with this by proposing a tax abatement program (‘‘Akron and the abatement option,’’ April 13 editorial).

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