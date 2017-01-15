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Letters to the editor: Fairlawn officers get off easy and media pollution — Jan. 16

Published: January 15, 2017 - 10:18 PM

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WASHINGTON: It is far too early to render final judgment on the Obama presidency. All the chatter about his “legacy” overlooks two obvious realities. The significance of Obama will depend heavily on events that have not yet happened (for starters, the fate of the Iranian nuclear deal) and comparisons, for better or worse, with his successor. Still, it’s possible to make some tentative observations.

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