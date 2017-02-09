Letters to the editor - Feb. 10: Not the way to make America great again

PHA+IEkgcmVhZCB3aXRoIG11Y2ggaW50ZXJlc3QgdGhlIEZlYi4gMyBsZXR0ZXIgJiM4MjIwO0hl
IGRhcmVzIHRvIG1ha2UgQW1lcmljYW4gZ3JlYXQgYWdhaW4uJiM4MjIxOyBBcyBhIGZvcm1lciBp
bW1pZ3JhbnQgd2hvIGNhbWUgdG8gdGhpcyBjb3VudHJ5IG1hbnkgeWVhcnMgYWdvLCBncmV3IHVw
IGluIE5ldyBZb3JrIENpdHksIHNlcnZlZCBteSBjb3VudHJ5IGFuZCBiZWNhbWUgYSBjaXRpemVu
LCBJIGZvbGxvd2VkIHRoZSBwcmVzaWRlbnRpYWwgIGVsZWN0aW9uIHZlcnkgY2xvc2VseS48L3A+
PHA+SSBhbSBmYW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBmbGF3ZWQgVHJ1bXAgZmFtaWx5LiBJIHNheSB0aGF0
IEFtZXJpY2EgaGFzIGFsd2F5cyBiZWVuIGdyZWF0LiBEb25hbGQgVHJ1bXAgZG9lc24mIzgyMTc7
dCAmIzgyMjA7ZGFyZSYjODIyMTsgdG8gZG8gYW55dGhpbmcuIEhlIHNob3dzIHNpZ25zIG9mIGJl
aW5nIGEgdmVyeSBpbnNlY3VyZSBzb2Npb3BhdGggd2l0aCBhIHBlcnNlY3V0aW9uIGNvbXBsZXgu
PC9wPjxwPkdyYW50ZWQsIGhlIGlzIGEgZ3JlYXQgY29uIG1hbi4gSGUgZm9jdXNlZCBvbiBpc3N1
ZXMgZHVyaW5nIGhpcyBjYW1wYWlnbiB0aGF0IGhlIGtuZXcgd291bGQgaW5mbGFtZSB0aG9zZSBj
bG9zZWx5IGFsaWduZWQgd2l0aCB0aGUgYWx0IHJpZ2h0LCBqdXN0IGFzIGhlIGlzIGFwcG9pbnRp
bmcgdGhlICYjODIyMDtzd2FtcCBDYWJpbmV0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+T3VyIG5hdGlvbiBpcyBz
YWZlLCBwZW9wbGUgaGF2ZSBwb3dlciAod2F0Y2ggdGhlIHByb3Rlc3RzKSwgdGhlIG1pZGRsZSBj
bGFzcyBpcyBub3QgaW4gYm9uZHMgYW5kIHRoZSBhcmVhcyBtb3N0IGltcGFjdGVkIGJ5IGdhbmcg
dmlvbGVuY2UgYXJlIGNpdGllcyB3aGVyZSBwb3ZlcnR5IGlzIG1vc3QgcHJldmFsZW50LjwvcD48
cD5NYW55IGFjY2VwdCB0aGUgZmFjdCB0aGF0IFRydW1wIGhhcyBkZWNsYXJlZCBiYW5rcnVwdGN5
IG11bHRpcGxlIHRpbWVzLCBoYXMgYmVlbiBjYXVnaHQgaW4gbnVtZXJvdXMgbGllcyBhbmQgIGhh
cyBoYWQgc2V2ZXJhbCBzZXh1YWwgaGFyYXNzbWVudCBsYXdzdWl0cyBmaWxlZCBhZ2FpbnN0IGhp
bS4gSGUgaGFzICBtb2NrZWQgaW5kaXZpZHVhbHMgd2l0aCBkaXNhYmlsaXRpZXMsIGRlZmlsZWQg
aW1taWdyYW50cyBhbmQgd29tZW4gYW5kIGJ1aWx0IGhpcyBnb2xkIHRvd2VyIGluIE5ldyBZb3Jr
IG9uIHRoZSBiYWNrcyBvZiBpbW1pZ3JhbnQgUG9saXNoIHdvcmtlcnMgd2hvIG5ldmVyIGdvdCBw
YWlkLjwvcD48cD5UbyBzYXksICYjODIyMDtIZSBoYXMgYSBwYXN0LCBqdXN0IGxpa2Ugd2UgYWxs
IGRvLCYjODIyMTsgaXMgdG90YWxseSB1bmFjY2VwdGFibGUuIEkgaG9wZSB0aGUgY291bnRyeSBj
b250aW51ZXMgdG8gd2F0Y2ggdGhpcyBtYW4mIzgyMTc7cyBiZWhhdmlvciBhbmQgc3RhcnRzIHRo
ZSBpbXBlYWNobWVudCBwcm9jZXNzIGJlZm9yZSBoZSB0YWtlcyB1cyB0byB3YXIuPC9wPjxwPk1p
bGxpZSBDYXN0aWxsbzwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxsczwvcD48cD48L3A+PHA+T2ZmaWNlcnMg
aW4gJiM4MjMyO2RhbmdlciB6b25lIDwvcD48cD5JIHJlYWQgdGhlIEphbi4gMjcgZWRpdG9yaWFs
ICYjODIyMDtSb3V0aW5lIHR1cm5zIHZpb2xlbnQsIGFnYWluJiM4MjIxOyBhbmQgd2FzIGRpc2Fw
cG9pbnRlZCBpbiB0aGUgYW50aS1wb2xpY2UgdG9uZS4gIE9mZmljZXJzIGludm9sdmVkIGluIGFu
eSBzaXR1YXRpb24gbmVlZCB0byBhcHByb2FjaCBpdCBhcyBpZiB0aGVpciBsaXZlcyBhcmUgaW4g
ZGFuZ2VyLiA8L3A+PHA+VGhlIGVkaXRvcnMgaW5mbGFtZSB0aGUgc2l0dWF0aW9uIHdpdGggdGhl
IGhlYWRsaW5lIGFuZCBjaXRlIHByZXZpb3VzICYjODIyMDt1bmFybWVkIGluZGl2aWR1YWxzJiM4
MjIxOyBhcyB0aG91Z2ggYW4gdW5hcm1lZCBpbmRpdmlkdWFsIGNhbm5vdCBjYXVzZSBoYXJtLiBD
b252ZW5pZW50bHkgcGxhY2VkIGluIHRoZSBCIHNlY3Rpb24sICBpbiBhIHNlcGFyYXRlIGFydGlj
bGUsIHdhcyB0aGUgZmFjdCB0aGF0IERhbm5pZSBPbGl2ZXIgd2FzIGxhdGVyIGZvdW5kIHRvIGhh
dmUgYW4gaWxsZWdhbCB3ZWFwb24gYW1vbmcgaGlzIHBvc3Nlc3Npb25zLjwvcD48cD5UaGUgb2Zm
aWNlcnMgdXNlZCBhIG5vbmxldGhhbCBpbnRlcnZlbnRpb24gdG8gY29udHJvbCB0aGUgc2l0dWF0
aW9uLCBhbmQgdGhlIGZhY3RzIHNob3VsZCBub3QgYmUgc2tld2VkIHRvIHB1c2ggdGhlIGFnZW5k
YSBvZiB0aGUgZWRpdG9ycy48L3A+PHA+R2VvcmdlIE1vcmVzZWE8L3A+PHA+QWtyb248L3A+PHA+
PC9wPjxwPkRlbW9jcmF0cyBtdXN0ICYjODIzMjthY2NlcHQgcmVzdWx0cyA8L3A+PHA+Vm90ZXJz
IGluIE9oaW8gc2VudCBEZW1vY3JhdHMgYSBjbGVhciBtZXNzYWdlIHRoYXQgZWlnaHQgeWVhcnMg
b2YgT2JhbWEgd2VyZSBlbm91Z2guPC9wPjxwPkZvciB0aGUgcGFzdCBlaWdodCB5ZWFycywgSSB3
YXMgZm9yY2VkIHRvIHB1dCB1cCB3aXRoIGEgcHJlc2lkZW50IHdobyBkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2hh
cmUgbXkgQ2hyaXN0aWFuIHZhbHVlcy4gSSBhbSBwcm91ZCB0byBzYXkgaGUgbmV2ZXIgZ290IG15
IHZvdGUuPC9wPjxwPkkgbmV2ZXIgcHJvdGVzdGVkLCBhbmQgSSBuZXZlciBodXJ0IHNvbWVvbmUg
YmVjYXVzZSBoZSBvciBzaGUgd29yZSBhbiBPYmFtYSBULXNoaXJ0IG9yIGhhdC4gSSBuZXZlciBo
YWQgYSBkcmVhbSBvZiBibG93aW5nIHVwIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZS48L3A+PHA+RGVtb2NyYXRz
IG5lZWQgdG8gYWNjZXB0IHRoZSBlbGVjdGlvbiByZXN1bHRzIGFzIHRoZSB2b2ljZSBvZiB0aGUg
cGVvcGxlLiBSZWZ1c2luZyB0byBnaXZlIFByZXNpZGVudCBUcnVtcCBoaXMgQ2FiaW5ldCBpbiBh
IHRpbWVseSBtYW5uZXIgc2hvd3MgdGhlaXIgaWdub3JhbmNlLjwvcD48cD5NYXliZSwgaW4gdGhl
IDIwMTggZWxlY3Rpb24sIHZvdGVycyB3aWxsIHNob3cgdGhlaXIgZGlzYXBwcm92YWwuIEVub3Vn
aCBpcyBlbm91Z2guIEF0IGxlYXN0IGdpdmUgdGhlIHByZXNpZGVudCBhIGNoYW5jZS48L3A+PHA+
U3VlIEdsb3lkPC9wPjxwPkJhcmJlcnRvbjwvcD48cD48L3A+PHA+V2hhdCYjODIxNztzIHdyb25n
ICYjODIzMjthdCBPcmlhbmEgSG91c2UgPC9wPjxwPkkgYW0gYSBncmFuZG1vdGhlciB0byBmb3Vy
IHlvdW5nIHBlb3BsZSB3aXRoIGFkZGl0aW9uIHByb2JsZW1zLiBPbmUgaGFzIGJlZW4gc29iZXIg
Zm9yIGEgeWVhciwgdHdvIGFyZSBpbiByZWNvdmVyeSBhbmQgb25lIGlzIG9uIHRoZSBzdHJlZXQu
PC9wPjxwPkFzIEkgb2JzZXJ2ZSwgdGhlcmUgYXJlIGRpZmZlcmVudCBzdHlsZXMgb2YgY2FyZS4g
IEkgZmluZCB0aGF0IHRoZSBtb3N0IHN1Y2Nlc3NmdWwgYXJlIHJlaGFiaWxpdGF0aW9uIGNlbnRl
cnMgd2hlcmUgdGhlIHBlb3BsZSB3aG8gY2FyZSBmb3IgcGF0aWVudHMgaGF2ZSBhIGhpZ2hlciBk
ZWdyZWUgb2YgZWR1Y2F0aW9uLjwvcD48cD5PcmlhbmEgSG91c2UgcGF5cyB0b3AgZG9sbGFyIGZv
ciBpdHMgYWRtaW5pc3RyYXRvcnMsIGJ1dCBjYXJlZ2l2ZXJzIGFyZSBwYWlkIHBvb3JseS4gVGhl
eSBoYXZlIGxpdHRsZSBpbnZlc3RtZW50IGluIHRoZWlyIHBhdGllbnRzLjwvcD48cD5UaGVzZSBl
bXBsb3llZXMgbWFueSB0aW1lcyB0cmVhdCBmYW1pbGllcyB3aXRoIGxpdHRsZSByZXNwZWN0LCBu
b3QgZnVsbHkgcmVjb2duaXppbmcgdGhlIGZhbWlseSB3aWxsIGNvbnRpbnVlIGNhcmluZyBmb3Ig
cGF0aWVudHMgYWZ0ZXIgdGhleSBhcmUgZGlzY2hhcmdlZC48L3A+PHA+VGhlcmUgaXMgZnJlcXVl
bnRseSBjb25mdXNpb24gcmVnYXJkaW5nICBzY2hlZHVsaW5nIHRpbWUgZm9yIHZpc2l0aW5nLjwv
cD48cD5JIGZlZWwgdGhlcmUgc2hvdWxkIGJlIG1vcmUgY29tcGV0aXRpb24uIFRoaXMga2luZCBv
ZiBtb25vcG9seSBkb2VzIG5vdCBsZWFkIHRvIGhpZ2ggc3RhbmRhcmRzIG9yIGlubm92YXRpb24g
aW4gc29sdmluZyB0aGUgY3JpdGljYWwgcHJvYmxlbSBvZiBhZGRpY3Rpb24uPC9wPjxwPkFubiBE
dWZmPC9wPjxwPk5ldyBGcmFua2xpbjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.