All CATEGORIES
☰ Menu

Letters to the editor: Gambling problem of the Facebook killer and corporations over people — April 22

Published: April 21, 2017 - 07:30 PM

MORE IN EDITORIAL

Letters to the editor: Gambling problem of the Facebook killer and corporations over people — April 22

While the media are in a flurry about how Facebook contributed to the senseless murder of Charles Godwin Sr., they are completely missing the greater story. None of the events of Sunday through Tuesday would have taken place had it not been for Steve Stephens’ out-of-control gambling disorder.

marcus22cut
Ruth Marcus: Count three villains in the O’Reilly tale
kraut22cut
Charles Krauthammer: Play the odds, make a deal with North Korea
William Hershey: Trump’s amazing flip-flops
Now at risk: A new rule to curb methane emissions from oil and gas drilling on public lands
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next