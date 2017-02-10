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Letters to the editor: Hasty review of Judge Gorsuch and no experience needed to serve -- Feb. 11

Published: February 10, 2017 - 05:19 PM

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Kathleen Clyde: Why I marched on Washington

As more days pass since the historic Women’s March on Washington, I still can’t get it out of my mind. Back when I was still hemming and hawing over whether to go, sister marches were popping up all over the world as well as at home here in Ohio. In the end, what made the decision for me was my dad. He wanted to go to Washington and march together for women’s rights.

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Again, the state taketh away from local governments
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