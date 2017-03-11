Letters to the editor: How to boost Summa and not ready to get over it — March 12

PHA+QXMgYSBTdW1tYSBlbXBsb3llZSwgSSB3YXMgZXhjaXRlZCB0byBoZWFyIGEgZmFtaWxpYXIg
bmFtZSBtZW50aW9uZWQgYXMgaW50ZXJpbSBwcmVzaWRlbnQgYW5kIENFTywgRHIuIENsaWZmIERl
dmVueS4gSSBob3BlIHRoYXQgRGV2ZW55IHdpbGwgYmUgYSBoYW5kcy1vbiBsZWFkZXIgd2hvIHdp
bGwgYmUgaW4gdGhlIHRyZW5jaGVzIHdpdGggcGh5c2ljaWFucyBhbmQgZW1wbG95ZWVzLiBNb3Jh
bGUgd291bGQgYmVuZWZpdCBmcm9tIGEgQ0VPIHdobyBpcyBub3Qgb25seSB2aXNpYmxlIGJ1dCBh
bHNvIGxpc3RlbnMgdG8gYWxsIGVtcGxveWVlcy48L3A+PHA+SSBzYXcgU3VtbWEmIzgyMTc7cyBj
YW1wYWlnbiBmZWF0dXJpbmcgU2hhbm5vbiBhbmQgaGlnaGxpZ2h0aW5nIHRoZSBjb29yZGluYXRl
ZCBjYXJlIHNoZSByZWNlaXZlZCBpbiB0aGUgY2FyZGlvdmFzY3VsYXIgZGl2aXNpb24gYW5kIHdh
cyByZW1pbmRlZCBvZiBhbGwgdGhlIGdyZWF0IGRlcGFydG1lbnRzLCBlbXBsb3llZXMgYW5kIHBo
eXNpY2lhbnMgYXQgU3VtbWEuIFNoYW5ub24mIzgyMTc7cyBzdG9yeSBleGVtcGxpZmllcyB0aGUg
ZXhjZWxsZW50LCBjb21wZXRlbnQgYW5kIGNvbXBhc3Npb25hdGUgY2FyZSB0aGF0IHBhdGllbnRz
IHJlY2VpdmUgZGFpbHkgYXQgU3VtbWEuPC9wPjxwPkFzIGEgcmVnaXN0ZXJlZCBudXJzZSBhdCBT
dW1tYSBmb3IgMjcgeWVhcnMsIEkgaGF2ZSBpbnZlc3RlZCwgYXMgaGF2ZSBteSBmZWxsb3cgbnVy
c2VzLCBpbiB0aGUgc3VjY2VzcyBvZiBTdW1tYS4gV2Ugc3RhbmQgYmVoaW5kIG91ciBncmVhdCBw
aHlzaWNpYW5zIGFuZCBhcHByZWNpYXRlIHRoZSBsZWFkZXJzaGlwIHRoZXkgcHJvdmlkZSwgZnJv
bSBwYXRpZW50IGNhcmUgdG8gY29tbXVuaXR5IGludm9sdmVtZW50LjwvcD48cD5JIGFtIGEgY2Fy
ZGlhYyBudXJzZSwgbm90IGludm9sdmVkIGluIHRoZSBlbWVyZ2VuY3kgZGVwYXJ0bWVudCwgYnV0
IGhhdmUgc2VlbiB0aGUgZWZmZWN0cyB0aGF0IGxvc2luZyB0aGUgU3VtbWEgRW1lcmdlbmN5IEFz
c29jaWF0ZXMgcGh5c2ljaWFucyBncm91cCBoYXMgaGFkIG9uIHRoZSBzdGFmZiwgdGhlIGVtZXJn
ZW5jeSBtZWRpY2luZSByZXNpZGVuY3kgcHJvZ3JhbSBhbmQsIG1vc3QgaW1wb3J0YW50LCB0aGUg
Y29tbXVuaXR5LCBvdXIgcGF0aWVudCBiYXNlLjwvcD48cD5JIHdvdWxkIGFzayB0aGF0IGhvc3Bp
dGFsIGxlYWRlcnMgcmVjb25zaWRlciBicmluZ2luZyBiYWNrIFN1bW1hIEVtZXJnZW5jeSBBc3Nv
Y2lhdGVzLiBUaGUgbWlzdGFrZSB0aGF0IHdhcyBtYWRlIGluIGxvc2luZyBhIDMwLXBsdXMgeWVh
ciByZWxhdGlvbnNoaXAgb3ZlciBhIG9uZS13ZWVrIGNvbnRyYWN0IGRpc3B1dGUgc2hvdWxkIGJl
IGNoYWxrZWQgdXAgYXMgYSBidXNpbmVzcyBleHBlcmllbmNlIGFuZCBsZXNzb24gbGVhcm5lZC48
L3A+PHA+SSBiZWxpZXZlIGJyaW5naW5nIGJhY2sgdGhlIHBoeXNpY2lhbiBncm91cCB3b3VsZCBn
byBhIGxvbmcgd2F5IHRvd2FyZCByZXN0b3JpbmcgdGhlIGZhaXRoIHRoZSBjb21tdW5pdHkgaGFz
IGFsd2F5cyBoYWQgaW4gU3VtbWEuPC9wPjxwPkpvc2llIFdpbHNvbjwvcD48cD5Ba3JvbjwvcD48
cD48L3A+PHA+Tm93IHdlJiM4MjE3O3JlIGdvaW5nICYjODIzMjt0byBnZXQgb3ZlciBpdD8gPC9w
PjxwPkl0IGlzIGFtdXNpbmcgdG8gcmVhZCBsZXR0ZXJzIHRvIHRoZSBlZGl0b3IgdGhlc2UgZGF5
cy4gVHJ1bXAgc3VwcG9ydGVycyB0aHJldyB0YW50cnVtcyAoY2FsbGVkIHRoZSBUZWEgUGFydHkp
IGZyb20gMjAwOSB1bnRpbCBoaXMgaW5hdWd1cmF0aW9uLiBUaGVzZSBhcmUgdGhlIHBlb3BsZSB3
aG8sIGFnYWluc3QgdGhlIHdpc2hlcyBvZiB0aGUgb2xkIGd1YXJkIG9mIHRoZSBSZXB1YmxpY2Fu
IFBhcnR5LCBlbGVjdGVkIGEgY2VsZWJyaXR5LCBhIHdvbWFuaXplci48L3A+PHA+VHJ1bXAgd2Fz
IHRoZSBsb3VkZXN0IGxvdWRtb3V0aCBvZiB0aGUgJiM4MjIwO2JpcnRoZXIgbW92ZW1lbnQsJiM4
MjIxOyB3aGljaCBkaWQgbm90ICYjODIyMDtnZXQgb3ZlciBpdCYjODIyMTsgYW5kIHJlZnVzZWQg
ZXZpZGVuY2UgZXZlbiBmcm9tIFJlcHVibGljYW4gb2ZmaWNpYWxzLjwvcD48cD5UcnVtcCBzdXBw
b3J0ZXJzIGhhdmUgdGhlIG5lcnZlIHRvIGRlbWFuZCB0aGF0IHBlb3BsZSAmIzgyMjA7Z2V0IG92
ZXIgaXQmIzgyMjE7IHdoZW4gdGhleSBhYnNvbHV0ZWx5IHJlZnVzZWQgdG8gZG8gc28uIE9mIGNv
dXJzZSwgdGhleSBnbyB0aGUgY2hpbGRpc2ggcm91dGUgb2YgY2FsbGluZyB0aGUgVHJ1bXAgb3Bw
b3NpdGlvbiBjcnliYWJpZXMuPC9wPjxwPlRvbyBiYWQgdGhleSBuZXZlciBncmV3IHVwIHRoZW1z
ZWx2ZXMsIGp1c3QgbGlrZSB0aGVpciBoZXJvIFRydW1wLCB3aG8gdGhyb3dzIHRhbnRydW1zIGNv
bnN0YW50bHkgb24gVHdpdHRlci48L3A+PHA+RXJuZXN0IE1pY2hhZWxzPC9wPjxwPkN1eWFob2dh
IEZhbGxzPC9wPjxwPjwvcD48cD5Db25zdGl0dWVudHMgbGVmdCAmIzgyMzI7aW4gdGhlIGNvbGQg
PC9wPjxwPk9uIEZlYi4gMjUsIEkgb2JzZXJ2ZWQgYSBjaXRpemVuLWluaXRpYXRlZCB0b3duIGhh
bGwgaGVsZCBpbiBQYWluZXN2aWxsZS4gVS5TLiBSZXAuIERhdmlkIEpveWNlIGRpZCBub3QgYXR0
ZW5kLCBldmVuIHRob3VnaCBpdCB3YXMgZHVyaW5nIHRoZSBjb25ncmVzc2lvbmFsIHJlY2Vzcy4g
U3BlYWtlciBhZnRlciBzcGVha2VyIHRvbGQgc3RvcmllcywgbWFueSBvZiB0aGVtIHJlbGF0ZWQg
dG8gcGVyc29uYWwgaGVhbHRoIGNhcmUgbmVlZHMgYW5kIHRoZWlyIGZlYXIgdGhhdCBhbnkgcmVw
bGFjZW1lbnQgdG8gdGhlIEFmZm9yZGFibGUgQ2FyZSBBY3Qgd291bGQgcHJpY2UgdGhlbSBvdXQg
b2YgdGhlIGhlYWx0aCBjYXJlIHRoZXkgbmVlZC48L3A+PHA+VmlydHVhbGx5IGFsbCB3ZXJlIHJl
c3BlY3RmdWwgYW5kIGNpdmlsLiBNYW55IGluIHRoZSBjcm93ZCBvZiBvdmVyIDE1MCBzdGFuZGlu
ZyBpbiB0aGUgY29sZCBhbmQgc25vdyB3ZXJlIHNlbmlvcnMuIFRoZSBzcGVha2VycyB3ZXJlIGZy
b20gYWxsIHdhbGtzIG9mIGxpZmUuIFZldGVyYW5zIHByZXNlbnQgd2VyZSB0aGFua2VkIGZvciB0
aGVpciBzZXJ2aWNlLiBPbmx5IG9uZSBwZXJzb24gaW4gdGhlIGVudGlyZSBncm91cCBiZWNhbWUg
ZGlzcmVzcGVjdGZ1bCwgYW5kIHRoZSBjcm93ZCBxdWlja2x5IGNsb3NlZCBoaW0gZG93bi48L3A+
PHA+SXQgaXMgdG9vIGJhZCB0aGF0IEpveWNlIHdhcyBub3QgcHJlc2VudCB0byBsaXN0ZW4gdG8g
aGlzIGNvbnN0aXR1ZW50cyBhbmQgdG8gc2VlIHRoZSByZXNwZWN0IHRoZXkgaGF2ZSBmb3IgZGVt
b2NyYXRpYyBleHByZXNzaW9uLjwvcD48cD4gRWxlY3RlZCByZXByZXNlbnRhdGl2ZXMgYXJlIHN1
cHBvc2VkIHRvIGxpc3RlbiB0byB0aGVpciBjb25zdGl0dWVudHMuIFRoZSBjaXRpemVucyBvZiB0
aGUgMTR0aCBVLlMuIEhvdXNlIERpc3RyaWN0IGRlc2VydmUgdGhlIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIHNl
ZSB0aGVpciBjb25ncmVzc21hbiBhbmQgYXNrIGhpbSB1bnNjcmlwdGVkIHF1ZXN0aW9ucy48L3A+
PHA+UmljaGFyZCBHLiBNZWxlY2tpPC9wPjxwPlN0b3c8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.