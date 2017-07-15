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Letters to the editor: July 16 — Living greener is a choice; there’s room and appetite for food trucks

Published: July 15, 2017 - 08:58 PM

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Letters to the editor: July 16 — Living greener is a choice; there’s room and appetite for food trucks

For the past several years my wife and I have been demonstrating our support for the rational and scientifically proven decision to replace fossil fuel energy sources with renewable ones. Our reasoning is that our democracy requires rational citizen participation because without it, our elected congressional representatives may be more influenced by coal, oil and gas corporations and other self-serving lobbying sources.

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