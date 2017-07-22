Letters to the editor: July 23 — Kenmore renaissance depends on bank as a partner; Akron’s traffic mayhem

PHA+TGlrZSBhIGNsb3NlIGZyaWVuZCwgYSBuZWlnaGJvcmhvb2QgY2FuIGJlIGRlZXBseSBsb3Zl
ZCAmIzgyMTI7IHJlc2lkZW50cyBkZWxpZ2h0aW5nIGluIGVhY2ggdHJpdW1waCwgZ3JpZXZpbmcg
ZXZlcnkgc2V0YmFjay4gIEkgbG92ZSBLZW5tb3JlIGxpa2UgdGhhdCAmIzgyMTI7IHRoZSB3b25k
ZXJmdWwgcGVvcGxlIHdobyBoYXZlIGtlcHQgdGhlIGZsYW1lIGFsaXZlIHRocm91Z2ggZ29vZCB0
aW1lcyBhbmQgYmFkOyB0aGUgaG91c2VzIGJ1aWx0IGluIHRoZSAxOTIwcywgbG92aW5nbHkgbWFp
bnRhaW5lZDsgdGhlIHZpbnRhZ2UgYnVzaW5lc3MgZGlzdHJpY3QgeWVhcm5pbmcgZm9yIHJlbmV3
YWwuIDwvcD48cD5SZWNlbnRseSwgd2UgYWRkZWQgbmV3IG9yZ2FuaXphdGlvbnMsIGNodXJjaGVz
IGFuZCBzZXZlcmFsICYjODIyMDtpbnRlbnRpb25hbCBjb21tdW5pdGllcyYjODIxNzsmIzgyMTc7
IG9mIHlvdW5nIHZvbHVudGVlcnMgd2hvIGxlZnQgdGhlIHN1YnVyYnMgdG8gbGl2ZSBhbmQgd29y
ayBhbW9uZyB1cy4gVG9nZXRoZXIsIHdlIGVuZGVhdm9yIHRvIHJlc3RvcmUgYSBzZW5zZSBvZiBw
cmlkZSBhbmQgcGxhY2UgdGhhdCBwcm90ZWN0cyB0aGUgZWxkZXJseSBhbmQgc2hlbHRlcnMgdGhl
IHlvdW5nOyB3ZSB3b3JrIGFnYWluc3QgYSBkZXNwYWlyIHRoYXQgaXMgbG9vbWluZyBhbmQgZGVh
ZGx5LiAgPC9wPjxwPkFsbCBvZiBBa3JvbiBoYXMgY29tZSBhbG9uZ3NpZGUgdXM6IE1heW9yIERh
biBIb3JyaWdhbiYjODIxNztzIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mIGNvbXBldGVudCwgcmVzcG9uc2l2
ZSBwcm9mZXNzaW9uYWxzOyBwaGlsYW50aHJvcGljIGVudGl0aWVzIHRoYXQgZW5jb3VyYWdlIGFu
ZCBzdXBwb3J0OyBvdGhlciBvcmdhbml6YXRpb25zIHRoYXQgaGF2ZSBwdXQgdGhlaXIgc2hvdWxk
ZXJzIHRvIG91ciB3aGVlbC4gSSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBiZSBwcm91ZGVyIHRvIGxpdmUgaGVy
ZSwgaW4gdGhpcyBjb21tdW5pdHksIGluIHRoaXMgY2l0eS4gPC9wPjxwPkh1bnRpbmd0b24gQmFu
ayBpbml0aWFsbHkgcHJlc2VudGVkIGFzIHN1Y2ggYSBwYXJ0bmVyLiBBY2NvcmRpbmcgdG8gdGhl
IHdlYnNpdGUsIHRoZXkgd2VyZSBpbnRlcmVzdGVkIG5vdCBvbmx5IGluIG1lZXRpbmcgb3VyIGJh
bmtpbmcgbmVlZHMsIGJ1dCAmIzgyMjA7dHJhbnNmb3JtaW5nJiM4MjIxOyBvdXIgY29tbXVuaXR5
IGJ5IGxlbmRpbmcgYSBoZWxwaW5nIGhhbmQuIEl0IHNvb24gYmVjYW1lIGNsZWFyLCBob3dldmVy
IHRoYXQgdGhlIHJoZXRvcmljIHdhcyBlbXB0eS4gTm8gYXNzaXN0YW5jZSB3YXMgZm9ydGhjb21p
bmcsIG5vIGNvbGxhYm9yYXRpb24gZXN0YWJsaXNoZWQuPC9wPjxwPlRoZSBkaXNhcHBvaW50bWVu
dCBwYWxlZCBpbiBjb21wYXJpc29uIHRvIGEgbW9yZSByZWNlbnQgcmV2ZWxhdGlvbjogVGhlIGJy
YW5jaCAoYW5kIG9ubHkgYmFuaykgb24gS2VubW9yZSBCb3VsZXZhcmQgaXMgbm90IG9ubHkgc2xh
dGVkIGZvciBjbG9zdXJlLCBidXQgY2FycmllcyBhIHN0aXB1bGF0aW9uIHRoYXQgaXQgY2Fubm90
IGJlIHNvbGQgdG8gYW5vdGhlciBiYW5rLiBXaGF0IGFuIGFycm93IHRocm91Z2ggdGhlIGhlYXJ0
IG9mIG91ciBlZmZvcnRzLjwvcD48cD5TdXJlbHkgdGhlIGRlY2lzaW9uLW1ha2VycyBhdCBIdW50
aW5ndG9uIHdlcmUgdW5hd2FyZSBvZiB0aGUgcmVuYWlzc2FuY2Ugb2NjdXJyaW5nIGluIEtlbm1v
cmUuIFZpZXdlZCB0aHJvdWdoIHRoYXQgbGVucywgdGhpcyBjbG9zdXJlIGlzIG5vdCBvbmx5IHNo
b3J0LXNpZ2h0ZWQsIGJ1dCBoZWFydGxlc3MuIDwvcD48cD5UaGVyZSBpcyBhbXBsZSB0aW1lIHRv
IHJlY29uc2lkZXIuIEkgYmVnIHRoZW0gdG8gZG8gc28sIGFuZCBhc2sgbXkgZmVsbG93IHBhdHJv
bnMgYW5kIGFsbCB3aG8gbG92ZSBLZW5tb3JlIHRvIGpvaW4gbWUuICA8L3A+PHA+QW5nZWxhIE1p
bGxlcjwvcD48cD5Ba3JvbjwvcD48cD48L3A+PHA+Um9hZCB3b3JrLCAmIzgyMzI7YWxsIGF0IG9u
Y2U8L3A+PHA+SSBkcml2ZSBmb3IgYSBsaXZpbmcsIGFuZCBJIHdvdWxkIGxvdmUgdG8ga25vdyB3
aG8gdGhvdWdodCBpdCB3YXMgYSBnb29kIGlkZWEgdG8gYmUgZG9pbmcgcm9hZHdvcmsgb24gdGhl
IElubmVyYmVsdCwgTm9ydGggSG93YXJkIFN0cmVldCwgTUxLL1BlcmtpbnMsIEVhc3QgRXhjaGFu
Z2UsIFNvdXRoIEFybGluZ3RvbiwgV2VzdCBFeGNoYW5nZSwgV2VzdCBDZWRhciwgU291dGggTWFw
bGUsIFdlc3QgTWFya2V0LCBXZXN0IFRob3JudG9uLCBTb3V0aCBIaWdoIGFuZCBTb3V0aCBCcm9h
ZHdheSAmIzgyMTI7IGFsbCBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1lLjwvcD48cD5JdCBpcyBuZWFybHkgaW1w
b3NzaWJsZSB0byBnZXQgYXJvdW5kIGRvd250b3duIGFuZCB0aGUgZXh0ZW5kZWQgYXJlYSB3aXRo
b3V0IG1ham9yIGRlbGF5cy4gSSBkb24mIzgyMTc7dCBjb21lIGFueXdoZXJlIG5lYXIgdGhvc2Ug
YXJlYXMgb24gbXkgb2ZmLXRpbWUuIEkgd29uZGVyIGhvdyBtYW55IGJ1c2luZXNzZXMgYXJlIGxv
c2luZyBtb25leSByaWdodCBub3cuPC9wPjxwPkxpbmRhIFNjb3R0PC9wPjxwPkN1eWFob2dhIEZh
bGxzPC9wPjxwPjwvcD48cD5EZWF0aCBwZW5hbHR5ICYjODIzMjt3YXN0ZXMgcmVzb3VyY2VzPC9w
PjxwPkJlZm9yZSByZWFkaW5nIFBhc3RvciBDYXJsIFJ1YnkmIzgyMTc7cyBKdWx5IDIwIGNvbW1l
bnRhcnksICYjODIyMDtCZSBiZXR0ZXIsIE9oaW8uIEhhbHQgZXhlY3V0aW9ucywmIzgyMjE7IEkg
ZGlkbiYjODIxNzt0IGhhdmUgYSBsb3Qgb2Yga25vd2xlZGdlIG9uIE9oaW8mIzgyMTc7cyBkZWF0
aCBwZW5hbHR5LiBBZnRlciByZWFkaW5nIHRoZSBjb2x1bW4sIGhvd2V2ZXIsIEkgYWxzbyBiZWxp
ZXZlIHRoYXQgcmVzdW1pbmcgZXhlY3V0aW9ucyBpcyBub3QgYSBnb29kIGlkZWEuPC9wPjxwPkkg
d2FzIHBhcnRpY3VsYXJseSBzdHJ1Y2sgYnkgUnVieSYjODIxNztzIGRlc2NyaXB0aW9ucyBvZiBw
cmV2aW91c2x5IGJvdGNoZWQgZXhlY3V0aW9ucy4gSXQmIzgyMTc7cyBleHRyZW1lbHkgcmlza3kg
dG8gYXNzdW1lIHRoYXQgdGhlIDI3IHNjaGVkdWxlZCBleGVjdXRpb25zIHdpbGwgZ28gZmxhd2xl
c3NseS4gSSB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFzayBHb3YuIEpvaG4gS2FzaWNoIHRvIGNvbnNpZGVyIHJl
YWxsb2NhdGluZyByZXNvdXJjZXMgc2V0IGFzaWRlIGZvciB0aGUgZGVhdGggcGVuYWx0eSB0byBp
bnN0ZWFkIGhlbHAgc3VjaCBpc3N1ZXMgYXMgdGhlIG9waW9pZCBjcmlzaXMgb3IgYWNjdXJhY3kg
aW4gY3JpbWluYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbi48L3A+PHA+QmV0c3kgS3ViYmluczwvcD48cD5DaGFn
cmluIEZhbGxzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.