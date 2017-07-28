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Letters to the editor: July 29 — More prayers needed after Lake Township tragedy; Trump follows the right blueprint

Published: July 28, 2017 - 10:38 PM

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Letters to the editor: July 29 — More prayers needed after Lake Township tragedy; Trump follows the right blueprint

As a resident of Lake Township it warmed my heart to see the signs requesting prayer for Sgt. David White that have popped up in our community. But at the same time I was saddened to notice that there were no signs of support for the Probst family. They also were affected by the July 9 tragedy (‘‘Officer stable after shooting/Man who fired at police called to Lake Township home is shot to death’’).

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