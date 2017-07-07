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Letters to the editor: July 8 — Leave it to states to protect election systems and the opioid problem is a mental health issue

Published: July 7, 2017 - 07:35 PM

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Letters to the editor: July 8 — Leave it to states to protect election systems and the opioid problem is a mental health issue

Since the election last November, President Trump has repeatedly and falsely claimed that “millions” of people voted illegally. Despite numerous studies that show voter fraud rarely occurs, claims such as this persist and are used by some states to enact strict voting laws — creating a crime of their own by suppressing and intimidating voters, particularly minorities and the poor.

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