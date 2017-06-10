Letters to the editor: June 10 — Fix, don’t destroy, health care reform and support Summa nurses

PHA+VGhlIEFmZm9yZGFibGUgQ2FyZSBBY3QgYW5kIGl0cyBwb3RlbnRpYWwgcmVwbGFjZW1lbnQs
IHRoZSBIb3VzZSYjODIxNztzIEFtZXJpY2FuIEhlYWx0aCBDYXJlIEFjdCAoQUhDQSksIGFyZSBu
b3QgY3VycmVudGx5IGluIHRoZSBoZWFkbGluZXMsIGJ1dCB0aGV5IGNhbm5vdCBiZSBpZ25vcmVk
LjwvcD48cD5PaGlvJiM4MjE3O3MgUm9iIFBvcnRtYW4gaXMgb25lIG9mIHRoZSBrZXkgc2VuYXRv
cnMgaW4gdGhlIFNlbmF0ZSYjODIxNztzIGF0dGVtcHQgdG8gZGV2ZWxvcCBsZXNzIHJhZGljYWwg
cmVwbGFjZW1lbnQgbGVnaXNsYXRpb24uIEhlIGhhcyBzdGF0ZWQgaGUgY291bGQgbm90IHN1cHBv
cnQgdGhlIEhvdXNlIGJpbGwgYmVjYXVzZSBpdCBkb2VzIG5vdCBwcm92aWRlIGVub3VnaCBoZWxw
IGZvciB0aG9zZSBjdXJyZW50bHkgY292ZXJlZCBieSB0aGUgcmVjZWl2aW5nIE1lZGljYWlkIGV4
cGFuc2lvbiAoNzAwLDAwMCBpbiBPaGlvKS4gSGUgaGFzIHJlY2VpdmVkIGNyZWRpdCBmb3IgdGhp
cyAmIzgyMjA7bW9kZXJhdGUmIzgyMjE7IHBvc2l0aW9uLCBidXQgaW4gcmVhbGl0eSBpdCBsb29r
cyBtb2RlcmF0ZSBvbmx5IGluIGNvbXBhcmlzb24gdG8gdGhlIHRydWx5IHJhZGljYWwgcHJvcG9z
YWxzIGluIHRoZSBIb3VzZSBiaWxsLiA8L3A+PHA+Q2FsbGluZyBmb3IgYSBzbG93ZXIgdHJhbnNp
dGlvbiB0byBjdXRzIGluIE1lZGljYWlkIHN0aWxsIHJhZGljYWxseSByZWR1Y2VzIHN1cHBvcnQg
Zm9yIGluZGl2aWR1YWxzIG9uIE1lZGljYWlkLiBDaGFuZ2luZyBNZWRpY2FpZCB0byBhIGJsb2Nr
IGdyYW50LXR5cGUgYWxsb2NhdGlvbiB0byB0aGUgc3RhdGVzIGlzIGEgcmFkaWNhbCBjaGFuZ2Ug
cmVkdWNpbmcgZmVkZXJhbCBvYmxpZ2F0aW9ucyBidXQgd2l0aG91dCBzZXJpb3VzbHkgc3VwcG9y
dGluZyB0aGUgc3RhdGVzJiM4MjE3OyBhc3N1bXB0aW9uIG9mIHRoaXMgZXhwZW5zZS4gPC9wPjxw
PlBvcnRtYW4gaGFzIG5vdCB2b2ljZWQgY29uY2VybiBhYm91dCBvdGhlciBlbGVtZW50cyBvZiB0
aGUgQUhDQSwgaW5jbHVkaW5nIHRoZSBkcmFtYXRpYyB0YXggY3V0cyBmb3IgdGhlIHdlYWx0aHkg
d2hpY2ggZWxpbWluYXRlIGZ1bmRzIGVzc2VudGlhbCB0byBtYWludGFpbmluZyBvciBpbXByb3Zp
bmcgdGhlIEFDQSBvciBBSENBLjwvcD48cD5Qb3J0bWFuIGFuZCBvdGhlcnMgbXVzdCBkbyBtb3Jl
IHRoYW4gbWFrZSBjdXRzLiBUaGUgU2VuYXRlIG11c3QgbWFpbnRhaW4gbWVhbmluZ2Z1bCBpbnN1
cmFuY2UgY292ZXJhZ2UgYW5kIHN1YnNpZGllcy4gV2UgbmVlZCB0byBjYWxsIG9uIGFsbCBvZiBv
dXIgc2VuYXRvcnMgdG8gcmVmb3JtLCBub3QgZGVzdHJveSwgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSBhbmQg
aGVhbHRoIGNhcmUgbWFya2V0cy48L3A+PHA+S2F0aHJ5biBCcm93bjwvcD48cD5IdWRzb248L3A+
PHA+PC9wPjxwPlN0YW5kIGJlaGluZCAmIzgyMzI7U3VtbWEgbnVyc2VzPC9wPjxwPkNhbGlmb3Ju
aWEgcGFzc2VkIGEgbGF3IG1hbmRhdGluZyBudXJzZS10by1wYXRpZW50IHJhdGlvcy4gVGhpcyBt
dWNoLW5lZWRlZCBsYXcgd2FzIGFjY29tcGxpc2hlZCBieSB0aGUgZGV0ZXJtaW5hdGlvbiBvZiB1
bmlvbiBudXJzZXMgYW5kIHRoZWlyIGFsbGllcyB0byBwcm90ZWN0IHBhdGllbnRzIGFuZCBnaXZl
IG51cnNlcyB0aGUgYWJpbGl0eSB0byBkbyB3aGF0IHRoZXkgYXJlIHRyYWluZWQgdG8gZG8gJiM4
MjEyOyBkZWxpdmVyIHRoZSBiZXN0IHBvc3NpYmxlIGNhcmUgdG8gYWxsIG9mIHRob3NlIGluIG5l
ZWQgb2YgdGhhdCBjYXJlLCBub3QganVzdCB0aGUgcGF0aWVudHMgdGhleSBjYW4gZ2V0IHRvIGJl
Y2F1c2Ugb2YgdGhlaXIgd29ya2xvYWRzLjwvcD48cD5Ub28gbWFueSBoZWFsdGggY2FyZSBmYWNp
bGl0aWVzLCBob3NwaXRhbHMgYW5kIG51cnNpbmcgaG9tZXMgdW5kZXJzdGFmZiBudXJzZXMgYmVj
YXVzZSB0aGV5IGFyZSBtb3JlIGNvbmNlcm5lZCBhYm91dCB0aGVpciBsYWJvciBjb3N0cyB0aGFu
IHRoZSBkZWxpdmVyeSBvZiBleGNlbGxlbnQgY2FyZS48L3A+PHA+VGhlIE9oaW8gbGVnaXNsYXR1
cmUgaXMgbWFqb3JpdHkgY29udHJvbGxlZCBieSBSZXB1YmxpY2Fucy4gVGhleSBzaGFyZSB0aGUg
YWRtaW5pc3RyYXRvcnMmIzgyMTc7IGNvbmNlcm5zIGFib3V0IGxhYm9yIGNvc3RzLCBhbmQgbm90
IHRoZSBjb25jZXJucyBvZiB0aGUgbnVyc2VzLCB3aG8gd2FudCB0aGUgYmVzdCBwb3NzaWJsZSBj
YXJlIGZvciBldmVyeSBwZXJzb24gaG9zcGl0YWxpemVkLiBUaGVyZSB3aWxsIGJlIG5vIG51cnNl
LXRvLXBhdGllbnQgcmF0aW8gbGF3cyBjb21pbmcgb3V0IG9mIHRoZSBPaGlvIGxlZ2lzbGF0dXJl
LiBCdXQgdGhleSBkb24mIzgyMTc7dCBvd24gdGhlIGZ1dHVyZS48L3A+PHA+VGhhdCBpcyB3aHkg
aXQgaXMgaW4gdGhlIGJlc3QgaW50ZXJlc3Qgb2YgZXZlcnkgcGVyc29uIGluIHRoZSBhcmVhIHNl
cnZlZCBieSB0aGUgU3VtbWEgaG9zcGl0YWwgc3lzdGVtIHRoYXQgdGhlIG51cnNlcyB3aW4gdGhl
aXIgcmlnaHQgdG8gYSB1bmlvbiBhbmQgaGF2ZSB0aGF0IHZvaWNlIGF0IHRoZSBuZWdvdGlhdGlu
ZyB0YWJsZS48L3A+PHA+U3RpY2sgdG9nZXRoZXIgbnVyc2VzIGF0IFN1bW1hLCBiZWNhdXNlIHRo
ZSBwZW9wbGUgaW4gdGhpcyBhcmVhIHdpdGggYSBzb2NpYWwgY29uc2NpZW5jZSBhcmUgd2l0aCB5
b3UuIFdlIGFyZSByb290aW5nIGZvciB5b3UgYW5kIGFyZSBwcm91ZCBvZiB5b3VyIGRlY2lzaW9u
IHRvIG5vdCBvbmx5IGZ1cnRoZXIgeW91ciBvd24gcHJvZmVzc2lvbiwgYnV0IHRvIGZpZ2h0IHRv
IG1ha2Ugc3VyZSBvdXIgZmFtaWxpZXMgZ2V0IHRoZSBiZXN0IGNhcmUgcG9zc2libGUuPC9wPjxw
PlJpY2sgS2VwbGVyPC9wPjxwPk5vcnRvbjwvcD48cD48L3A+PHA+UHJvdGVjdCBwYXJrcyAmIzgy
MzI7ZnJvbSBkcmlsbGluZzwvcD48cD5UaGUgU3RhdGVob3VzZSBidWRnZXQgYmlsbCAoSEIgNDkp
IGluY2x1ZGVzIGEgcHJvdmlzaW9uIHRvIGFsbG93IHB1YmxpYyBlbnRpdGllcyB0byBiZSBpbmNs
dWRlZCBpbiBhbiBvaWwgYW5kIGdhcyAmIzgyMjA7dW5pdC4mIzgyMjE7IFRoaXMgbWVhbnMgdGhh
dCBpdCBpcyBwb3NzaWJsZSBmb3IgYSBwdWJsaWMgZW50aXR5IChpbmNsdWRpbmcgYSBwYXJrKSB0
byBiZSBwbGFjZWQgaW4gYSB1bml0IGFnYWluc3QgaXRzIHdpbGwgYW5kIHdpdGhvdXQgYW55IHBy
b2Nlc3MgJiM4MjEyOyBpZiBlbm91Z2ggYWRqYWNlbnQgcHJvcGVydHkgb3duZXJzIGFncmVlIHRv
IGJlIHBhcnQgb2YgdGhlIHVuaXQuPC9wPjxwPk91ciBzdGF0ZSBsZWdpc2xhdG9ycyBuZWVkIHRv
IGtub3cgaG93IGltcG9ydGFudCBvdXIgcGFya3MgYXJlIHRvIHRoZSBjaXRpemVucyBvZiBTdW1t
aXQgQ291bnR5LiBUaGUgU2VuYXRlIHdpbGwgYmUgdm90aW5nIG9uIHRoZSBiaWxsIHNvb24uIERy
aWxsaW5nIGluIG9yIHVuZGVyIFN1bW1pdCBNZXRybyBQYXJrcyBvciBjaXR5IHBhcmtzIHNob3Vs
ZCBub3QgYmUgYWxsb3dlZC4gPC9wPjxwPkJyaWRnZXQgQW1icmlzY288L3A+PHA+RXhlY3V0aXZl
IGRpcmVjdG9yPC9wPjxwPkZyaWVuZHMgb2YgTWV0cm8gUGFya3M8L3A+PHA+QWtyb248L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.