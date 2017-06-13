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Letters to the editor: June 14 — Trump’s hypocritical climate decision and our voting system works

Published: June 13, 2017 - 06:48 PM

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Letters to the editor: June 14 — Trump’s hypocritical climate decision and our voting system works

There is no shortage of irony, if not hypocrisy, in President Trump’s statement withdrawing the U.S. from the Paris climate agreement. The president said he could not sacrifice American sovereignty to such an agreement, nor sacrifice the jobs of hardworking Americans. Our participation in the agreement costs too much, he argues.

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