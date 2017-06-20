Letters to the editor: June 21 — Make U.S. House races competitive and better with Obamacare

PHA+SGF2ZSB5b3Ugc2VlbiBwZW9wbGUgb24gdGhlIHN0cmVldCB3aXRoIGNsaXBib2FyZHMgaW4g
dGhlaXIgaGFuZHM/IFRoZXkgYXJlIGNpdGl6ZW5zIHdobyBuZWVkIHlvdXIgc2lnbmF0dXJlIG9u
IGEgcGV0aXRpb24gdG8gcHV0IHRoZSBpc3N1ZSBvZiBob3cgY29uZ3Jlc3Npb25hbCBkaXN0cmlj
dHMgYXJlIGRyYXduIG9uIHRoZSBOb3ZlbWJlciBiYWxsb3QuPC9wPjxwPkN1cnJlbnRseSBvdXIg
VS5TLiBIb3VzZSBkaXN0cmljdCBsaW5lcyBhcmUgZHJhd24gYnkgcG9saXRpY2FsIGNvbnN1bHRh
bnRzIHdobyBtZWV0IGluIGEgaG90ZWwgcm9vbSB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhhdCB0aGUgZGlzdHJp
Y3RzIGZhdm9yIERlbW9jcmF0aWMgb3IgUmVwdWJsaWNhbiBjYW5kaWRhdGVzLiBUaGVzZSBnZXJy
eW1hbmRlcmVkIGRpc3RyaWN0cyBlbGltaW5hdGUgZWZmZWN0aXZlIGNvbXBldGl0aW9uIGZvciBh
IGNvbmdyZXNzaW9uYWwgb2ZmaWNlLiBFdmVuIHdvcnNlLCBjb21tdW5pdGllcyBhbmQgY291bnRp
ZXMgaGF2ZSBiZWVuIGRlbmllZCB0cnVlIHJlcHJlc2VudGF0aW9uLjwvcD48cD5TdW1taXQgQ291
bnR5IHdhcyBkaXZpZGVkIGludG8gZm91ciBpcnJlZ3VsYXJseSBzaGFwZWQgZGlzdHJpY3RzLiBU
aGUgMTN0aCBEaXN0cmljdCBzdHJldGNoZXMgZnJvbSBBa3JvbiB0byB0aGUgUGVubnN5bHZhbmlh
IGJvcmRlci4gVGhlIDExdGggRGlzdHJpY3Qgc25ha2VzIGZyb20gTGFrZSBFcmllIHRocm91Z2gg
YSB3ZXN0ZXJuIHBvcnRpb24gb2YgU3VtbWl0IENvdW50eS4gVGhlIDE2dGggRGlzdHJpY3QgaW5j
bHVkZXMgdGhlIHNvdXRoZXJuIHBhcnQgb2YgdGhlIGNvdW50eSBhbG9uZyB3aXRoIFdheW5lIGFu
ZCBwYXJ0cyBvZiBmb3VyIG90aGVyIGNvdW50aWVzLiBTaW1pbGFyIGV4YW1wbGVzIGNhbiBiZSBm
b3VuZCBhY3Jvc3MgT2hpby4gPC9wPjxwPlRoZXNlIGJvdW5kYXJpZXMgd2VyZSBkcmF3biB0byBm
YXZvciBlaXRoZXIgUmVwdWJsaWNhbiBvciBEZW1vY3JhdGljIGNhbmRpZGF0ZXMuIFJlcHJlc2Vu
dGF0aXZlcyBpbiB0aGVzZSBkaXN0cmljdHMgcmVjb2duaXplIHRoYXQgdGhleSBhcmUgbW9yZSBh
Y2NvdW50YWJsZSB0byB0aGVpciBwYXJ0eSB0aGFuIHRvIHRoZSBjaXRpemVucyBvZiB0aGVpciBk
aXN0cmljdHMgb3IgdGhlIG5lZWRzIG9mIGEgY29tbXVuaXR5LjwvcD48cD5JZiBlbm91Z2ggcmVn
aXN0ZXJlZCB2b3RlcnMgc2lnbiB0aGUgcGV0aXRpb24sIHRoZSBpc3N1ZSB3aWxsIGJlIHBsYWNl
ZCBvbiB0aGUgTm92ZW1iZXIgYmFsbG90LiBJdCB3aWxsIGNhbGwgZm9yIGEgYmlwYXJ0aXNhbiBy
ZWRpc3RyaWN0aW5nIGNvbW1pc3Npb24gdG8gYmUgZXN0YWJsaXNoZWQgdGhhdCB3b3VsZCBkcmF3
IHRoZSBsaW5lcyB0byBhc3N1cmUgZ2VudWluZSBjb21wZXRpdGlvbiB3aGVuIGNhbmRpZGF0ZXMg
cnVuIGZvciB0aGUgVS5TLiBIb3VzZS48L3A+PHA+TW9yZSBpbmZvcm1hdGlvbiBjYW4gYmUgZm91
bmQgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWlyZGlzdHJpY3Rzb2hpby5vcmciIHRhcmdldD0i
X2JsYW5rIj53d3cuZmFpcmRpc3RyaWN0c29oaW8ub3JnPC9hPi48L3A+PHA+QmFyYmFyYSBLYXBs
YW48L3A+PHA+UGVuaW5zdWxhPC9wPjxwPjwvcD48cD5XYWl0aW5nIGZvciAmIzgyMzI7cmVhbCBh
Y3Rpb25zPC9wPjxwPlRoZSBzaG9vdGluZyBvZiBHT1AgVS5TLiBSZXAuIFN0ZXZlIFNjYWxpc2Ug
YW5kIHNldmVyYWwgb3RoZXJzIGVuYWJsZWQgYSByYXJlIGt1bWJheWEgbW9tZW50IGZvciBSZXB1
YmxpY2FucyBhbmQgRGVtb2NyYXRzIGluIG91ciBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBjYXBpdGFsIGFzIHRo
ZXkgYWxsIGFncmVlZCB0aGF0IHBvbGl0aWNhbCBkaXNjb3Vyc2Ugc2hvdWxkIGJlIGNvbmR1Y3Rl
ZCB3aXRoIGxlc3MgcmFuY29yLjwvcD48cD5Ib3cgd2lsbCB0aGV5IHB1dCB0aGVpciB3b3JkcyB0
byBhY3Rpb24/ICBQZW9wbGUgYWNyb3NzIHRoZSBwb2xpdGljYWwgc3BlY3RydW0gYXJlIGh1cnRp
bmcgYW5kIGZydXN0cmF0ZWQgd2l0aCB0aGUgbGFjayBvZiBwcm9ncmVzcyBieSB0aGlzIENvbmdy
ZXNzIGFuZCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiB0byBpbXByb3ZlIHBlb3BsZXMmIzgyMTc7IGxpdmVzLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SW5mcmFzdHJ1Y3R1cmUgV2VlayYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtBcHByZW50
aWNlc2hpcCBXZWVrJiM4MjIxOyBhcHBlYXIgdG8gYmUgbm90aGluZyBtb3JlIHRoYW4gZW1wdHkg
c3BlZWNoZXMgZGVzaWduZWQgdG8gZGlzdHJhY3QgZnJvbSB0aGUgY3Jpc2lzIG9mIHRoZSBkYXku
IFNvIGZhciwgaXQgaGFzIGFsbCBiZWVuIHBvbGl0aWNhbCB0aGVhdGVyICYjODIxMjsgQW1lcmlj
YW5zIG5lZWQgdG8gc2VlIHJlYWwgYWN0aW9uLCBub3QgbW9yZSBmZWNrbGVzcyBwcm9taXNlcy4g
PC9wPjxwPkFuZ2llIENoYXJsZXM8L3A+PHA+U3RvdzwvcD48cD48L3A+PHA+QmV0dGVyIHdpdGgg
JiM4MjMyO09iYW1hY2FyZTwvcD48cD5SZXB1YmxpY2FuIFUuUy4gUmVwcy4gSmltIFJlbmFjY2kg
YW5kIFBhdCBUaWJlcmkgdXNlZCBjaGVycnktcGlja2VkIHN0YXRpc3RpY3MsIGhhbGYtdHJ1dGhz
IGFuZCBoeXBlcmJvbGUgdG8gbWFrZSB0aGVpciBwb2ludCB0aGF0IE9iYW1hY2FyZSBpcyAmIzgy
MjA7YmFkIHBvbGljeSYjODIyMTsgKCYjODIxNjsmIzgyMTY7V2hhdCYjODIxNztzIHdyb25nIHdp
dGggT2JhbWFjYXJlLCYjODIxNzsmIzgyMTc7IFZvaWNlIG9mIHRoZSBQZW9wbGUsIEp1bmUgMTcp
LjwvcD48cD5JdCBpcyB0cnVlIHRoYXQgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSBpcyB0b28gZXhwZW5zaXZl
IGZvciBtb3N0IHlvdW5nIHBlb3BsZS4gVGhhdCBjYW4gYmUgZml4ZWQuIEJ1dCB0aGV5IGNvbnZl
bmllbnRseSBuZWdsZWN0ZWQgdG8gbWVudGlvbiB0aGF0IFJlcHVibGljYW5zLCB3aG8gY29udHJv
bCBDb25ncmVzcywgaGF2ZSBkZWxpYmVyYXRlbHkgc2Fib3RhZ2VkIE9iYW1hY2FyZSBieSByZWZ1
c2luZyB0byBzdXBwb3J0IGluc3VyYW5jZSBjb21wYW55IHN1YnNpZGllcywgYSBjcml0aWNhbCBj
b21wb25lbnQgb2YgdGhlIGxhdy4gVGhhdCBpcyB3aHkgQW50aGVtIHB1bGxlZCBvdXQsIGEgZmFj
dCBtYWRlIGNsZWFyIGluIHRoZSBKdW5lIDggQmVhY29uIEpvdXJuYWwgZWRpdG9yaWFsLjwvcD48
cD5PYmFtYWNhcmUgaGFzIHdvcmtlZCB3ZWxsIGZvciBteSB3aWZlIGFuZCBtZS4gSXQgZ2F2ZSBo
ZXIgdGhlIGZyZWVkb20gdG8gaGVscCBvdXIgZGF1Z2h0ZXIgZ2V0IGhlciBuZXcgYmFrZXJ5IGlu
IGRvd250b3duIEFrcm9uIHVwIGFuZCBydW5uaW5nLCB3aGVyZSBvdXIgZGF1Z2h0ZXIgbm93IGVt
cGxveXMgc2l4IHBlb3BsZS4gVGhlIGJha2VyeSBhbmQgdGhlIHNpeCBqb2JzIHdvdWxkIG5vdCBo
YXZlIGJlZW4gcG9zc2libGUgd2l0aG91dCBPYmFtYWNhcmUuPC9wPjxwPlRoZSBSZXB1YmxpY2Fu
IHBsYW4gd2lsbCBuZXZlciBiZSBiZXR0ZXIgdGhhbiBPYmFtYWNhcmUgYmVjYXVzZSBpdCYjODIx
NztzIG5vdCBhYm91dCBoZWFsdGggY2FyZS4gSXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCBodWdlIHRheCBjdXRz
IGZvciB3ZWFsdGh5IFJlcHVibGljYW4gZG9ub3JzLCBhbmQgUmVwcy4gUmVuYWNjaSBhbmQgVGli
ZXJpIGtub3cgdGhpcy48L3A+PHA+VGhvbWFzIEZhbm48L3A+PHA+QWtyb248L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.