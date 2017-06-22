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Letters to the editor: June 23 — No explaining their votes for Trumpcare and Sherrod Brown urges consumer protection

Published: June 22, 2017 - 06:33 PM

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Letters to the editor: June 23 — No explaining their votes for Trumpcare and Sherrod Brown urges consumer protection

In response to the letter written by Republican Reps. Jim Renacci and Pat Tiberi (“What’s wrong with Obamacare,” June 17), perhaps both of you should have reflected more on your recent decision to vote for the repeal of the Affordable Care Act and replacement of it with Trumpcare.

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