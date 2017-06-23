Letters to the editor: June 24 — Religion flourishes behind a wall and Progressive Democrats deplore gun violence

PHA+QXMgYW4gQW1lcmljYW4sIEkgY2FuIG5vIGxvbmdlciB0b2xlcmF0ZSBwb2xpdGljYWwgY2Fu
ZGlkYXRlcyB0cnVtcGV0aW5nIHRoZWlyIHJlbGlnaW9uLCBsZXQgYWxvbmUgZWxlY3RlZCBvZmZp
Y2lhbHMgbWFraW5nIHRoZWlyIENocmlzdGlhbiBmYWl0aCByZWxldmFudCB0byB0aGVpciBvZmZp
Y2UsIGFuZCBuZWl0aGVyIHNob3VsZCB5b3UsIG5vIG1hdHRlciBob3cgbXVjaCB5b3VyIHJlbGln
aW91cyBmYWl0aCBtZWFucy48L3A+PHA+VGhlIFVuaXRlZCBTdGF0ZXMgaXMgdGhlIG1vc3QgJiM4
MjE2OyYjODIxNjtjaHVyY2hlZCYjODIxNzsmIzgyMTc7IG5hdGlvbiBpbiBodW1hbiBoaXN0b3J5
LiBSZWxpZ2lvbiBoYXMgbmV2ZXIgYmVlbiBzbyBmcmVlIGFuZCBkaXZlcnNlLiBUaGlzIGlzIGF0
dHJpYnV0YWJsZSB0byBvbmUgdGhpbmc6IHRoYXQgbWFnbmlmaWNlbnQgd2FsbCB0aGUgZm91bmRl
cnMgZXJlY3RlZCBiZXR3ZWVuIHJlbGlnaW9uIGFuZCBnb3Zlcm5tZW50LjwvcD48cD4gVGhpcyAm
IzgyMjA7d2FsbCBvZiBzZXBhcmF0aW9uJiM4MjIxOyBpcyB0aGUgYmVzdCB0aGluZyB0byBoYXBw
ZW4gdG8gcmVsaWdpb24uIEJ1dCBWaWNlIFByZXNpZGVudCBQZW5jZSwgbmV3bHkgZWxlY3RlZCBV
LlMuIFJlcC4gS2FyZW4gSGFuZGVsLCBVLlMuIFNlbi4gVGVkIENydXosIFJpY2sgU2FudG9ydW0s
IE1pa2UgSHVja2FiZWUgYW5kIGNvdW50bGVzcyBvdGhlcnMgY2FuJiM4MjE3O3Qgc2VlbSB0byBk
ZW1vbGlzaCB0aGF0IHdhbGwgZmFzdCBlbm91Z2guPC9wPjxwPlRoZSBtb3N0IHVubmVydmluZyBl
eGFtcGxlIG9mIHRoaXMgd2FzIHNlcnZlZCB1cCBieSBQZW5jZS4gV2hlbiBoZSBhY2NlcHRlZCB0
aGUgbm9taW5hdGlvbiBmb3IgdmljZSBwcmVzaWRlbnQgYXQgdGhlIFJlcHVibGljYW4gTmF0aW9u
YWwgQ29udmVudGlvbiwgaGUgcHJvY2xhaW1lZCwgJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBhIENocmlzdGlh
biwgYSBjb25zZXJ2YXRpdmUsIGFuZCBhIFJlcHVibGljYW4sIGluIHRoYXQgb3JkZXIuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5FdmVyeSBjaXRpemVuIHNob3VsZCBiZSB1bm5lcnZlZCBieSB0aGlzIGRlY2xhcmF0
aW9uLjwvcD48cD5JbiAxOTgxLCB0aGUgUmV2LiBCaWxseSBHcmFoYW0gc2F3IHdoYXQgd2FzIGhh
cHBlbmluZywgd2hlbiBoZSBzYWlkLCAmIzgyMjA7SXQgd291bGQgZGlzdHVyYiBtZSBpZiB0aGVy
ZSB3YXMgYSB3ZWRkaW5nIGJldHdlZW4gdGhlIHJlbGlnaW91cyBmdW5kYW1lbnRhbGlzdHMgYW5k
IHRoZSBwb2xpdGljYWwgcmlnaHQuIFRoZSBoYXJkIHJpZ2h0IGhhcyBubyBpbnRlcmVzdCBpbiBy
ZWxpZ2lvbiBleGNlcHQgdG8gbWFuaXB1bGF0ZSBpdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFtZXJpY2FucyBz
aG91bGQgc21pdGUgdGhlIHBvbGl0aWNhbCBjYXJlZXJzIG9mIHN1Y2ggemVhbG90cyB3aGVuIHRo
ZXkmIzgyMTc7cmUgdXAgZm9yIHJlLWVsZWN0aW9uIGJ5IGRyb3Ata2lja2luZyB0aGVtIGJhY2sg
dG8gdGhlIHByaXZhdGUgc2VjdG9yLjwvcD48cD5DYW4gSSBnZXQgYW4gYW1lbj88L3A+PHA+TWFy
ayBJcmEgS2F1Zm1hbjwvcD48cD5TaWx2ZXIgTGFrZTwvcD48cD48L3A+PHA+PC9wPjxwPkVwaWRl
bWljIG9mICYjODIzMjtndW4gdmlvbGVuY2U8L3A+PHA+U3VtbWl0IENvdW50eSBQcm9ncmVzc2l2
ZSBEZW1vY3JhdHMgc3Ryb25nbHkgY29uZGVtbnMgcG9saXRpY2FsIHZpb2xlbmNlIG9mIGFsbCBr
aW5kcywgbW9zdCByZWNlbnRseSB0aGUgZGVwbG9yYWJsZSBzaG9vdGluZyBvZiBSZXB1YmxpY2Fu
IG1lbWJlcnMgb2YgQ29uZ3Jlc3MuPC9wPjxwPkl0IGlzIHBhcnRpY3VsYXJseSB1cHNldHRpbmcg
dG8gdXMgd2hlbiBzdWNoIHZpb2xlbmNlIGlzIGNvbW1pdHRlZCBieSBwZXJzb25zIG9zdGVuc2li
bHkgb24gdGhlIGxlZnQuIEFjdHMgb2YgdmlvbGVuY2UgYXJlIGVudGlyZWx5IGNvbnRyYXJ5IHRv
IG91ciBwcm9ncmVzc2l2ZSB2YWx1ZXMuPC9wPjxwPldlIHN0cm9uZ2x5IHN1cHBvcnQgdGhlIEZp
cnN0IEFtZW5kbWVudCByaWdodCBvZiBmcmVlIHNwZWVjaC4gQnV0IHdlIG5lZWQgdG8gc2F5IHRo
YXQgcmhldG9yaWMgdGhhdCBjb25kb25lcywgbXVjaCBsZXNzIGluY2l0ZXMgdmlvbGVuY2UsIGRl
c2VydmVzIGZpcm0gcmVidXR0YWwuPC9wPjxwPkd1biB2aW9sZW5jZSBwcmV2ZW50aW9uIHJlbWFp
bnMgYSBoaWdoIHByaW9yaXR5IGZvciBvdXIgb3JnYW5pemF0aW9uLjwvcD48cD5XaGlsZSB0aGUg
V2FzaGluZ3RvbiwgRC5DLiwgYXJlYSBzaG9vdGVyIG9idGFpbmVkIGhpcyB3ZWFwb25zIGxlZ2Fs
bHksIGVub3Jtb3VzIG51bWJlcnMgb2Ygc2hvb3RpbmdzIHRha2UgcGxhY2UgaW4gQW1lcmljYSBl
dmVyeSBkYXkgdXNpbmcgaWxsZWdhbCB3ZWFwb25zLiBUaGV5IGFyZSBzbyBmcmVxdWVudCB0aGF0
IHRoZXJlIGlzIGxpdHRsZSBuZXdzIGFib3V0IHRoZW0uPC9wPjxwPlRoZSBlcGlkZW1pYyBvZiBn
dW4gdmlvbGVuY2UgaW4gQW1lcmljYSBuZWVkcyB0byBiZSBoYWx0ZWQgd2l0aG91dCBkZWxheSwg
c3RhcnRpbmcgd2l0aCByaWdvcm91cyBiYWNrZ3JvdW5kIGNoZWNrcyB0aGF0IG11c3QgYmUgY29t
cGxldGVkIHdpdGggY2xlYXJhbmNlIGJlZm9yZSBhbGwgZ3VuIHNhbGVzLjwvcD48cD5Sb2JlcnQg
R2lwcGluPC9wPjxwPlByZXNpZGVudDwvcD48cD5TdW1taXQgQ291bnR5IFByb2dyZXNzaXZlIERl
bW9jcmF0czwvcD48cD5Ba3JvbjwvcD48cD48L3A+PHA+UnVsZSBvZiBsYXcgJiM4MjMyO29uIHRo
ZSByb2FkPC9wPjxwPkkgd2hvbGVoZWFydGVkbHkgYWdyZWUgd2l0aCB0aGUgSnVuZSAxNiBsZXR0
ZXIgJiM4MjE2OyYjODIxNjtGYXN0IGVub3VnaCB0byBmb2xsb3cgdGhlIGxhdywmIzgyMTc7JiM4
MjE3OyByZWdhcmRpbmcgZWxlY3RyaWMgYmljeWNsZXMsIGJ1dCB3b3VsZCBsaWtlIHRvIGFkZCB0
byBpdC48L3A+PHA+SSBoYXZlIGFuIGUtYmlrZSwgYXMgZG9lcyBteSBodXNiYW5kLiBJIGhhdmUg
aGFkIG1pbmUgZm9yIDEwIHllYXJzLiBBbmQgd2Ugc3RvcCBmb3Igc3RvcCBzaWducyBhbmQgb2Jl
eSB0cmFmZmljIHJ1bGVzLiBVbmZvcnR1bmF0ZWx5LCBtb3N0IGNhcnMgZG8gbm90LjwvcD48cD5X
aGVuIHdhcyB0aGUgbGFzdCB0aW1lIHlvdSBzYXcgYSBjYXIgY29tZSB0byBhIGZ1bGwgc3RvcCBh
dCBlaXRoZXIgYSBzdG9wIHNpZ24gb3IgYSByaWdodC1vbi1yZWQgdHJhZmZpYyBzaWduYWw/IFRo
ZSBsYXcgc2F5cyBhIGZ1bGwgc3RvcC48L3A+PHA+QXMgdG8gdGhlIHRob3VnaHQgb2YgbGljZW5z
aW5nIHRoZSBlLWJpa2VzLCB0aGF0IGlzIGFsc28gYSBncmVhdCBpZGVhIGFzIGxvbmcgYXMgdGhl
IGZ1bmRzIGdvIHRvIGJ1aWxkaW5nIGJpY3ljbGUgcGF0aHMgZm9yIGFsbCB0byB1c2UuPC9wPjxw
PlRoZXJlc2EgRGF2aWRzYXZlcjwvcD48cD5DdXlhaG9nYSBGYWxsczwvcD48cD48L3A+PHA+PC9w
PjxwPk1ha2luJiM4MjE3OyBpdCBncmVhdDwvcD48cD5TbyBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAgd2FudHMg
dG8gbWFrZSBBbWVyaWNhIGdyZWF0IGFnYWluLiBBbiBvdmVybG9va2VkIGJ1dCBzaW1wbGUgc29s
dXRpb24gZm9yIGhpbSB0byBjb25zaWRlciAmIzgyMTI7IGp1c3QgcmVzaWduLjwvcD48cD5EYXZp
ZCBNaWxrb3ZpY2g8L3A+PHA+QWtyb248L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.