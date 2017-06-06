Letters to the editor — June 7: America has become like Trump; no choice but to unionize

PHA+QW1lcmljYSBoYXMgYmVjb21lIERvbmFsZCBUcnVtcC4gRXZlbiBiZWZvcmUgaGUgd2FzIG5v
bWluYXRlZCBsYXN0IHllYXIsIHdlIHdlcmUgaGVhZGluZyBpbiB0aGF0IGRpcmVjdGlvbiwgYnV0
IG5vdyB3ZSBhcmUgYmVjb21pbmcgb25lIGFuZCB0aGUgc2FtZS48L3A+PHA+V2UgYXJlIGltcGF0
aWVudCwgaW50b2xlcmFudCwgdW53aWxsaW5nIHRvIGxpc3RlbiB0byBmYWN0cywgYmVsaWV2ZSBp
biBmYWtlIG5ld3MsIGFyZSBoZWFydGxlc3MgYW5kIHNlbGZpc2guIFdlIGFyZSB1bndlbGNvbWlu
ZyB0byBpbW1pZ3JhbnRzICh1bmxlc3MgdGhleSBoYXZlIG1vbmV5KSwgYW5kIHdlIGFyZSBidWxs
aWVzLiBXZSBkb24mIzgyMTc7dCBiZWxpZXZlIGluIHNjaWVuY2UsIGFyZSBhZnJhaWQgb2YgdmFj
Y2luZXMsIG5vdCB3aWxsaW5nIHRvIGxlYXJuIG9yIGFkbWl0IG1pc3Rha2VzLCB1bnRydXN0aW5n
LCBoeXBvY3JpdGljYWwsIGFmcmFpZCBvZiB0aGUgZnV0dXJlLjwvcD48cD5Ob3cgd2UgYXJlIGFs
c28gd2l0aG91dCBmcmllbmRzLCBhbG9uZSBpbiB0aGUgd29ybGQsIGFuZCBzdGlsbCBiZWxpZXZl
IHdlIGFyZSB0aGUgZ3JlYXRlc3QuICA8L3A+PHA+SSBob3BlIHRoZSBlbXBlcm9yIHNvb24gZGlz
Y292ZXJzIGhlIGhhcyBubyBjbG90aGVzLCBhbmQgd2UgbXVzdCBiZSB0aGUgb25lcyB0byBwb2lu
dCB0aGF0IG91dC48L3A+PHA+RWlsZWVuIEdvbGRtYW48L3A+PHA+QWtyb248L3A+PHA+PC9wPjxw
PlB1c2ggYnkgbnVyc2VzICYjODIzMjtpcyBubyBzdXJwcmlzZTwvcD48cD5SZWdhcmRpbmcgJiM4
MjE2OyYjODIxNjtTdW1tYSBoZWFsdGggbnVyc2VzIGNvbmZpcm0gZWZmb3J0IGZvciB1bmlvbiwm
IzgyMTc7JiM4MjE3OyAoSnVuZSAxKSwgd2hhdCBkaWQgU3VtbWEgYW5kIG90aGVyIGhlYWx0aCBj
YXJlIGFkbWluaXN0cmF0aW9ucyBleHBlY3Q/JiM4MjAzOzwvcD48cD5Gb3IgeWVhcnMsIEkmIzgy
MTc7dmUgd29ya2VkIGluIHRoZSBoZWFsdGggY2FyZSBwcm9mZXNzaW9uIGFuZCBpbiBteSBvcGlu
aW9uLCB0aGUgYWRtaW5pc3RyYXRpb25zIGFyZSBzb21lIG9mIHRoZSB3b3JzdCBhdCB0YWtpbmcg
Y2FyZSBvZiB0aGVpciBvd24uPC9wPjxwPldoaWxlIEkgYWdyZWUgdGhhdCBwYXRpZW50cyBjb21l
IGZpcnN0LCBhIHZlcnkgY2xvc2Ugc2Vjb25kIHNob3VsZCBiZSB0aGUgZW1wbG95ZWVzLjwvcD48
cD5XaGF0IHByb21wdHMgZW1wbG95ZWVzIHRvIHNlZWsgdW5pb25pemF0aW9uPyBJdCYjODIxNztz
IG5vdCBqdXN0IHRoZSBiaWcgdGhpbmdzLCBzdWNoIGFzIHdvcmtsb2FkIGFuZCBwYXkuIEl0JiM4
MjE3O3MgYWxzbyB0aGUgbGl0dGxlIHRoaW5ncywgbGlrZSBmZWVsaW5nIGFzIGlmIG9uZSBpcyBz
aW1wbHkgYW4gZW1wbG95ZWUgbnVtYmVyLiA8L3A+PHA+Vmlja2llIEhhbm5hPC9wPjxwPkdyZWVu
PC9wPjxwPlN1ZSBkcnVnbWFrZXJzPyAmIzgyMzI7SXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCB0aW1lPC9wPjxw
Pk9oaW8gQXR0b3JuZXkgR2VuZXJhbCBNaWtlIERlV2luZSBoYXMgZmlsZWQgYSBsYXdzdWl0IGFn
YWluc3QgZml2ZSBwaGFybWFjZXV0aWNhbCBjb21wYW5pZXMgYWNjdXNpbmcgdGhlbSBvZiBlbmdh
Z2luZyBpbiBmcmF1ZHVsZW50IG1hcmtldGluZyByZWdhcmRpbmcgdGhlIHJpc2tzIGFuZCBiZW5l
Zml0cyBvZiBwcmVzY3JpcHRpb24gb3Bpb2lkcyB3aGljaCBmdWVsZWQgT2hpbyYjODIxNztzIG9w
aW9pZCBlcGlkZW1pYy4gSGlzIHN1aXQgc2F5cyB0aGF0IHRoZSBmaXZlIGNvbXBhbmllcyBzdGFy
dGVkIHRoZWlyIGNhbXBhaWduIG9mIG1pc2luZm9ybWF0aW9uIGFuZCBwcm9wYWdhbmRhIGluIHRo
ZSBsYXRlIDE5OTBzLjwvcD48cD5UaGUgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIEhlYWx0aCB3ZWJzaXRl
LCBtZWFud2hpbGUsIHN0YXRlcyB0aGF0IHRoZXJlIHdlcmUgNDExIGZhdGFsIHVuaW50ZW50aW9u
YWwgZHJ1ZyBvdmVyZG9zZXMgaW4gMjAwMCwgZ3Jvd2luZyB0byAzLDA1MCBkZWF0aHMgaW4gMjAx
NS4gVGhlIGluY3JlYXNlIGluIGRlYXRocywgdGhlIGRlcGFydG1lbnQgc2F5cywgd2FzIGRyaXZl
biBsYXJnZWx5IGJ5IG9waW9pZC1yZWxhdGVkIG92ZXJkb3NlczwvcD48cD5MdC4gR292LiBNYXJ5
IFRheWxvciBhbm5vdW5jZWQgdGhhdCBoZXIgdHdvIHNvbnMgaGF2ZSBzdWZmZXJlZCBmcm9tIG9w
aW9pZCBhZGRpY3Rpb24uPC9wPjxwPkl0IGlzIG5vdGV3b3J0aHkgdGhhdCBpdCBoYXMgdGFrZW4g
T2hpbyBSZXB1YmxpY2FucyB0aGlzIGxvbmcgdG8gZG8gc29tZXRoaW5nIG1lYW5pbmdmdWwgYWJv
dXQgdGhpcyBjcmlzaXMuIEl0IGlzIGFsc28gd29ydGggY29uc2lkZXJpbmcgaG93IG1hbnkgb3Ro
ZXIgdW5uZWNlc3NhcnkgYW5kIGRhbmdlcm91cyBkcnVncyBhcmUgYmVpbmcgcHVzaGVkIGJ5IGdy
ZWVkeSwgcHJvZml0LWRyaXZlbiBwaGFybWFjZXV0aWNhbCBjb21wYW5pZXMuPC9wPjxwPk5lZCBE
ZUxhbWF0cmU8L3A+PHA+QWtyb248L3A+PHA+PC9wPjxwPkhlciBhcG9sb2d5ICYjODIzMjttZWFu
cyBub3RoaW5nPC9wPjxwPkluIG15IG9waW5pb24sIHRoZSBzdHVudCBLYXRoeSBHcmlmZmluIHB1
bGxlZCBieSBzdXBwb3NlZGx5IGhvbGRpbmcgdGhlIGJsb29keSBzZXZlcmVkIGhlYWQgb2YgdGhl
IHByZXNpZGVudCBvZiB0aGUgVW5pdGVkIFN0YXRlcyBpcyB0cmVhc29ub3VzLiBUaGlzIGtpbmQg
b2YgYWN0aXZpdHkgZW5jb3VyYWdlcyBhbmQgZW1ib2xkZW5zIHRoZSBtdXJkZXJvdXMgbHVuYXRp
Y3MgaW4gdGhlIElzbGFtaWMgU3RhdGUgZ3JvdXAgdG8gZG8gbW9yZSBvZiB0aGUgc2FtZSwgb25s
eSBmb3IgcmVhbC4gIDwvcD48cD5TaGUgY2FuIGFwb2xvZ2l6ZSBhbGwgc2hlIHdhbnRzLCBidXQg
aW4gbXkgbWluZCBvbmNlIGEgcGVyc29uIHNheXMgb3IgZG9lcyBzb21ldGhpbmcgYXMgbmFzdHkg
YXMgdGhpcywgYW4gYXBvbG9neSBtZWFucyBub3RoaW5nLiBUaGUgdHJ1ZSBpbnRlbnQgd2FzIGlu
IGhlciBoZWFydCB3aGVuIHNoZSBkaWQgdGhpcyBhbmQgc2hlIGhhZCB0byBrbm93IGhvdyBpdCB3
b3VsZCBsb29rIHRvIHRoZSB3b3JsZC4gIDwvcD48cD5TaGUgc2hvdWxkIGp1c3QgcmV0aXJlIGFu
ZCBmYWRlIGF3YXkuIFdlIGRvbiYjODIxNzt0IG5lZWQgc28tY2FsbGVkIGNvbWVkaWFucyBsaWtl
IGhlci48L3A+PHA+SmltIFByZXR0eW1hbjwvcD48cD5TdWZmaWVsZCBUb3duc2hpcDwvcD48cD48
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.