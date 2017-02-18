All CATEGORIES
☰ Menu

Letters to the editor: Less about relief and more about money, plus shake up the schools with Betsy DeVos — Feb. 19

Published: February 18, 2017 - 10:07 PM

MORE IN EDITORIAL

Coventry keeps its schools open

As part of a financial recovery plan required by the state, Coventry Local Schools last year formed a committee to delve more deeply than ever before into the policy of open enrollment. The tool long has been used in the struggling district on the assumption that boosting the number of students also increases revenue. The assumption has been questioned sharply by some citizens, who argue open enrollment, instead, costs the district.

Letters to the editor: Less about relief and more about money, plus shake up the schools with Betsy DeVos — Feb. 19
will19cut
George F. Will: What an adult voice sounds like
Will we ever shake off the Rust Belt?
ign19cut
David Ignatius: Follow the record of Michael Flynn
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next