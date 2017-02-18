Letters to the editor: Less about relief and more about money, plus shake up the schools with Betsy DeVos — Feb. 19

PHA+SW1taWdyYXRpb24gaXMgbm90IGFib3V0IGh1bWFuaXRhcmlhbmlzbSBidXQgYWJvdXQgbW9u
ZXkuIEl0IGlzIGFib3V0IGxvdy13YWdlIHdvcmtlcnMsIGNyb255IGNhcGl0YWxpc20sIGdsb2Jh
bGl6YXRpb24gYW5kIHZvdGVzIGFuZCBwb3dlciBmb3IgY2FyZWVyIGVzdGFibGlzaG1lbnQgcG9s
aXRpY2lhbnMuPC9wPjxwPlRoZSBlbGl0aXN0cyBtdXN0IGJlIHBsZWFzZWQgdG8gc2VlIHVzIGZp
Z2h0aW5nIGFtb25nIG91cnNlbHZlcyBiZWNhdXNlIGl0IHRha2VzIGF0dGVudGlvbiBvZmYgdGhl
aXIgbG9uZy1hd2FpdGVkLCB1bmRlcmx5aW5nIGdvYWwgb2YgZ2xvYmFsaXphdGlvbi4gVGhleSBo
YXZlIHBsYXllZCBvbiBvdXIgZW1vdGlvbnMgYmVjYXVzZSBpdCB3b3Jrcy48L3A+PHA+T3VyIGNv
dW50cnkgY2Fubm90IHJlYWxpc3RpY2FsbHkgdGFrZSBpbiBiaWxsaW9ucyBvZiBpbXBvdmVyaXNo
ZWQgcGVvcGxlLiBCZWNhdXNlIHRoZSBVLlMuIGNhbm5vdCBoZWxwIGV2ZXJ5IHNpbmdsZSBpbW1p
Z3JhbnQgb3IgcmVmdWdlZSwgdGhleSBoYXZlIHRvIGJlIGhlbHBlZCB3aGVyZSB0aGV5IGxpdmUu
PC9wPjxwPllldCB0aGUgVW5pdGVkIE5hdGlvbnMgSGlnaCBDb21taXNzaW9uZXIgZm9yIFJlZnVn
ZWVzIGhhcyBiZWVuIHB1c2hpbmcgaW1taWdyYW50cyBpbnRvIEFtZXJpY2EgZXZlbiB0aG91Z2gg
dGhlIFUuUy4gbGVhZHMgdGhlIHdvcmxkIGluIGFjY2VwdGluZyB0aGVtLjwvcD48cD5EbyB5b3Ug
dGhpbmsgdGhlIGdsb2JhbCBlbGl0ZSBpc24mIzgyMTc7dCBldmFsdWF0aW5nIHRoZSBlZmZlY3Qg
dGhpcyB3aWxsIGhhdmUgb24gb3VyIGN1bHR1cmUsIGVsZWN0b3JhdGUsIGJvcmRlcnMgYW5kIHNv
dmVyZWlnbnR5PzwvcD48cD5Db250aW51aW5nIHRvIGFsbG93IGlsbGVnYWwgaW1taWdyYXRpb24g
ZnVydGhlciBkZXN0cm95cyB0aGUgYm9yZGVycyBhbmQgZnVydGhlcnMgdGhlIGdvYWwgb2Ygb25l
LXdvcmxkIGdvdmVybm1lbnQuIExldHRpbmcgaWxsZWdhbHMgaW4gaXMgdW5mYWlyIHRvIHRob3Nl
IHdobyB3b3JrZWQgaGFyZCB0byBjb21lIGhlcmUgbGVnYWxseSBhbmQgaW5jcmVhc2luZ2x5IHRh
eGVzIGhhcmQtd29ya2luZyBBbWVyaWNhbnMuPC9wPjxwPiBNYW55IG9mIHRoZXNlIGltbWlncmFu
dHMgYXJlIG5vdCBpbnRlcmVzdGVkIGluIGxlYXJuaW5nIG91ciB3YXkgb2YgbGlmZSwgYW5kIHBv
dGVudGlhbCB0ZXJyb3Jpc3RzIGFuZCBjcmltaW5hbHMgc2xpcCBpbiwgYXMgd2VsbC4gPC9wPjxw
PlRoZSB0cmF2ZWwgcGF1c2Ugb3JkZXJlZCBieSBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAgc3VzcGVuZHMgcmVm
dWdlZSByZXNldHRsZW1lbnQgZm9yIDEyMCBkYXlzIGFuZCBibG9ja3MgZW50cnkgZm9yIDkwIGRh
eXMgZm9yIGNpdGl6ZW5zIGZyb20gc2V2ZW4gb2YgMjIgcHJlZG9taW5hbnRseSBNdXNsaW0gY291
bnRyaWVzIHByZXZpb3VzbHkgaWRlbnRpZmllZCBieSBQcmVzaWRlbnQgT2JhbWEuIEl0IGlzIG5v
IGRpZmZlcmVudCB0aGFuIHdoYXQgbWFueSBvdGhlciBwcmVzaWRlbnRzIGhhdmUgZG9uZSwgYW1v
bmcgdGhlbSBDbGludG9uIGFuZCBPYmFtYS48L3A+PHA+TGluZGEgQmlzaG9wPC9wPjxwPkZpbmRs
YXk8L3A+PHA+PC9wPjxwPlNoYWtlIHVwICAmIzgyMzI7dGhlIHNjaG9vbHMgPC9wPjxwPkkmIzgy
MTc7bSBub3QgZm9yIG9yIGFnYWluc3QgQmV0c3kgRGVWb3MgYXMgbXVjaCBhcyBJJiM4MjE3O20g
YWdhaW5zdCB0aGUgTmF0aW9uYWwgRWR1Y2F0aW9uIEFzc29jaWF0aW9uLiBGcm9tIDE5ODkgdGhy
b3VnaCAyMDE0LCB0aGUgTkVBIHNwZW50IG92ZXIgJDkyIG1pbGxpb24gb24gY2FtcGFpZ24gY29u
dHJpYnV0aW9ucywgOTcgcGVyY2VudCBvZiB3aGljaCB3ZW50IHRvIERlbW9jcmF0cy48L3A+PHA+
V2hhdCYjODIxNztzIGNodXJuaW5nIG91dCBvZiBvdXIgc2Nob29scyBmb3IgdGhlIHBhc3QgNDAg
eWVhcnMgaXMgYSBsb3QgZGlmZmVyZW50IHRoYW4gd2hlbiBJIGxlZnQgdGhlIGVkdWNhdGlvbiBz
eXN0ZW0sIHdoaWNoIHByZXBhcmVkIG1lIHRvIG1ha2UgaXQgb24gbXkgbWVyaXRzLiBIb3cgZW1i
YXJyYXNzaW5nLjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgZW5vdWdoIGZhaWxlZCBzY2hvb2xzIGluIHRoaXMg
bmF0aW9uIHRoYXQgdGhlIGVkdWNhdGlvbiBzeXN0ZW0gaGFzIGNoYW5nZWQsIGFuZCBub3QgZm9y
IHRoZSBiZXR0ZXIuIERlVm9zIHdhbnRzIHRvIGdpdmUgc2Nob29sIGNob2ljZSB0byBwYXJlbnRz
IHZpYSB2b3VjaGVycywgYW5kIHBhcmVudHMgd2FudCB0aGVtLjwvcD48cD5JdCBkb2VzIG5vdCBt
YXR0ZXIgdGhhdCBzaGUgaGFzIG5vIHRlYWNoaW5nIGNyZWRlbnRpYWxzLjwvcD48cD5UaGUgTkVB
IHB1dCBhIGhpdCBvdXQgb24gRGVWb3MgdG8gZGlzY3JlZGl0IGhlciBmb3IgdHJ5aW5nIHRvIGNo
YW5nZSB0aGUgc3lzdGVtLiBJJiM4MjE3O20gcmVhZHkgZm9yIGFuIG91dHNpZGVyIHRvIG1ha2Ug
dGhlIGRpZmZlcmVuY2UgdGhlIGVzdGFibGlzaGVkIGluc2lkZXJzIGNvdWxkIG5vdC48L3A+PHA+
UGh5bGxpcyBNLiBBbnRvbmlubzwvcD48cD5Ba3JvbjwvcD48cD48L3A+PHA+VmFsdWUgcHJvcG9z
aXRpb24gJiM4MjMyO2ZvciBDaHJpc3RpYW5zIDwvcD48cD5JbiByZXNwb25zZSB0byB0aGUgRmVi
LiAxMCBsZXR0ZXIgJiM4MjIwO0RlbW9jcmF0cyBtdXN0IGFjY2VwdCByZXN1bHRzLCYjODIyMTsg
bGV0JiM4MjE3O3MgZXhwbG9yZSB0aGUgd3JpdGVyJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO0NocmlzdGlhbiB2
YWx1ZXMuJiM4MjIxOyBUaGlzIGlzIHdoYXQgeW91ciBDaHJpc3RpYW4gdmFsdWVzIHZvdGVkIGZv
cjogYSBseWluZywgYmlnb3RlZCByYWNpc3QsIGEgdGhyaWNlLW1hcnJpZWQgYWR1bHRlcmVyLCBz
b21lb25lIHdobyBvcGVubHkgbW9ja3Mgd29tZW4gYW5kIHRoZSBwaHlzaWNhbGx5IGRpc2FibGVk
LCBhIHBlcnNvbiBpbiBmYXZvciBvZiB0b3J0dXJlIGFuZCBhIHBlcnNvbiB3aXRoIGZpdmUgbWls
aXRhcnkgZGVmZXJtZW50cy48L3A+PHA+QXMgcHJlc2lkZW50LCBEb25hbGQgVHJ1bXAgcmVtb3Zl
ZCByZXN0cmljdGlvbnMgb24gZ3VuIHB1cmNoYXNlcyBmb3IgdGhlIG1lbnRhbGx5IGlsbCBidXQg
YmFubmVkIE11c2xpbSBpbW1pZ3JhbnRzIHRvIHRoZSBVLlMuIGZyb20gY291bnRyaWVzIHRoYXQg
ZG8gbm90IGhhdmUgb25lIG9mIGhpcyByZXNvcnRzIG9yIGdvbGYgY291cnNlcy4gQXMgYSBidXNp
bmVzc21hbiwgaGUgYmlsa2VkIGNvbnRyYWN0b3JzLCBiaWxrZWQgc3R1ZGVudHMgYXQgaGlzIHNo
YW0gdW5pdmVyc2l0eSBvdXQgb2YgbWlsbGlvbnMsIGV2YWRlZCB0YXhlcyBhbmQgZmlsZWQgY291
bnRsZXNzIGxhd3N1aXRzLiBUaGUgd3JpdGVyJiM4MjE3O3MgQ2hyaXN0aWFuIHZhbHVlcyBhcmUg
ZmFyIGRpZmZlcmVudCB0aGFuIG1pbmUuPC9wPjxwPkxvdSBIdW55YWRpPC9wPjxwPldhZHN3b3J0
aDwvcD48cD48L3A+PHA+U3RyYXRlZ2ljICYjODIzMjttZWx0ZG93biA8L3A+PHA+UHJlc2lkZW50
IFRydW1wIG5lZWRzIHRvIHJlaW4gaGltc2VsZiBpbiBiZWZvcmUgaGUgY2F1c2VzIFdvcmxkIFdh
ciBJSUkgYW5kIHdlIGhhdmUgbm8gYWxsaWVzLjwvcD48cD5Bbm4gQ29ubmVyPC9wPjxwPkN1eWFo
b2dhIEZhbGxzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.