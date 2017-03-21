Letters to the editor: Let’s see Trump’s tax returns and doubtful about the value of cursive — March 22

PHA+Rm9yIG1vcmUgdGhhbiA0MCB5ZWFycywgcHJlc2lkZW50aWFsIG5vbWluZWVzIG9mIGJvdGgg
cGFydGllcyBoYXZlIHJlbGVhc2VkIHRoZWlyIHRheCByZXR1cm5zLCBwYXJ0bHkgdG8gc2hvdyB0
aGF0LCBpZiBlbGVjdGVkLCB0aGVyZSB3b3VsZCBiZSBubyBjb25mbGljdHMgb2YgaW50ZXJlc3Qu
PC9wPjxwPkR1cmluZyB0aGUgcHJlc2lkZW50aWFsIGNhbXBhaWduLCBEb25hbGQgVHJ1bXAgY2xh
aW1lZCAoZmFsc2VseSkgdGhhdCBoZSBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCByZWxlYXNlIGhpcyBiZWNhdXNl
IHRoZXkgd2VyZSB1bmRlciBhdWRpdC48L3A+PHA+Tm93IGl0JiM4MjE3O3MgY2xlYXIgdGhhdCBo
ZSBoYXMgbm8gaW50ZW50aW9uIG9mIHJlbGVhc2luZyB0aGVtLjwvcD48cD5LZWxseWFubmUgQ29u
d2F5IGNsYWltcyB0aGF0OiAmIzgyMjA7V2UgbGl0aWdhdGVkIHRoaXMgYWxsIHRob3VnaCB0aGUg
ZWxlY3Rpb24uIFBlb3BsZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgY2FyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlcmhhcHMg
c29tZSB3aG8gdm90ZWQgZm9yIFRydW1wIHRydXN0ZWQgaGlzIHByb21pc2UsIGV2ZW4gaWYgdGhl
IG1ham9yaXR5IHdobyB2b3RlZCBhZ2FpbnN0IGhpbSBkaWRuJiM4MjE3O3QuPC9wPjxwPlNpbmNl
IHRoZSBlbGVjdGlvbiwgaXQmIzgyMTc7cyBiZWNvbWUgZXZlbiBtb3JlIHVyZ2VudCB0aGF0IFRy
dW1wIHJlbGVhc2UgaGlzIHJldHVybnMuPC9wPjxwPldlIG5lZWQgdG8ga25vdyBob3cgaGlzIGJ1
c2luZXNzZXMgbWF5IGJlbmVmaXQgZnJvbSBiaWxscyBoZSBzaWducyBpbnRvIGxhdywgZXhlY3V0
aXZlIGFjdGlvbnMgYW5kIGdvdmVybm1lbnQgb3BlcmF0aW9ucy48L3A+PHA+V2Ugb3VnaHQgdG8g
a25vdyBpZiBoZSBoYXMgZmluYW5jaWFsIHRpZXMgdG8gUnVzc2lhLjwvcD48cD5XZSBkZXNlcnZl
IHRvIGtub3cgaWYgaGUmIzgyMTc7cyBwYWlkIGFueSBmZWRlcmFsIGluY29tZSB0YXggaW4gcmVj
ZW50IHllYXJzLCBhbmQgaG93IGhlJiM4MjE3O2QgYmVuZWZpdCBmcm9tIGhpcyBvd24gdGF4IHBs
YW4uPC9wPjxwPkRlbW9jcmF0cyBvbiB0aGUgSG91c2UgV2F5cyBhbmQgTWVhbnMgQ29tbWl0dGVl
IHRyaWVkIHRvIGdhaW4gYWNjZXNzIHRvIFRydW1wJiM4MjE3O3MgdGF4IHJldHVybnMgJiM4MjEy
OyBzb21ldGhpbmcgdGhhdCBjb21taXR0ZWUgaGFzIHRoZSBwb3dlciB0byBkbyAmIzgyMTI7IGJ1
dCB3ZXJlIGJsb2NrZWQgYnkgUmVwdWJsaWNhbiBtZW1iZXJzLjwvcD48cD5UaGUgRmVkZXJhbCBU
YXggVHJhbnNwYXJlbmN5IEFjdCwgaW50cm9kdWNlZCBieSBVLlMuIFNlbi4gUm9uIFd5ZGVuIGFu
ZCBjb3Nwb25zb3JlZCBieSBzaXggb3RoZXJzLCB3b3VsZCByZXF1aXJlIHRoYXQgYWxsIHNpdHRp
bmcgcHJlc2lkZW50cyBhbmQgbWFqb3IgcGFydHkgbm9taW5lZXMgcmVsZWFzZSB0aGUgbGFzdCB0
aHJlZSB5ZWFycyBvZiB0aGVpciB0YXggcmV0dXJucy48L3A+PHA+V2Ugc2hvdWxkIGNhbGwgb3Vy
IHNlbmF0b3JzIGFuZCByZW1pbmQgdGhlbSB0aGF0IHdlIGRlc2VydmUgdG8ga25vdyB0aGUgdHJ1
dGggYWJvdXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmaW5hbmNlcyBhbmQgZW5zdXJlIGhlIGlzIHNlcnZpbmcg
b3VyIGNvdW50cnksIG5vdCBoaW1zZWxmIG9yIHRoZSBpbnRlcmVzdHMgb2Ygb3RoZXIgbmF0aW9u
cy48L3A+PHA+Q2hyaXN0aW5hIEdhdmluPC9wPjxwPkN1eWFob2dhIEZhbGxzPC9wPjxwPjwvcD48
cD5DdXJpb3VzIGFib3V0ICYjODIzMjtjdXJzaXZlIHZhbHVlIDwvcD48cD5JbiByZXNwb25zZSB0
byB0aG9zZSB3aG8gYWR2b2NhdGUgZm9yIGN1cnNpdmUgd3JpdGluZzogUGxlYXNlIHNob3cgb25l
IHBpZWNlIG9mIGV2aWRlbmNlIHN1cHBvcnRpbmcgdGhlIHZhbHVlIG9mIHVzaW5nIGN1cnNpdmUu
PC9wPjxwPkFuIGFiYWN1cyBoYXMgYmVlbiBzaG93biBpbiBjZXJ0YWluIGNhc2VzIHRvIGJlIG1v
cmUgYWNjdXJhdGUgdGhhbiBhbiBFeGNlbCBzcHJlYWRzaGVldC48L3A+PHA+U2hvdWxkIHdlIGdl
dCByaWQgb2YgRXhjZWwgYW5kIHVzZSBhbiBhYmFjdXM/PC9wPjxwPklmIGV2aWRlbmNlIGV4aXN0
cywgdGhlbiB3aGF0IHNob3VsZCBiZSBlbGltaW5hdGVkIGZyb20gdGhlIHNjaG9vbCBkYXkgdG8g
YWNjb21tb2RhdGUgdGhpcyBjbGFzcyBpbiBjdXJzaXZlPzwvcD48cD5BcmUgd2Ugd2lsbGluZyB0
byBleHRlbmQgdGhlIHNjaG9vbCBkYXkgb3IgeWVhciB0byB0ZWFjaCBhIHRvcGljIG9mIGxpdHRs
ZSBvciB6ZXJvIHZhbHVlPzwvcD48cD5XaHkgbm90IG1hbmRhdGUgTGF0aW4gb3IgR3JlZWsgYmVj
YXVzZSBhIG51bWJlciBvZiBpbXBvcnRhbnQgaGlzdG9yaWNhbCBkb2N1bWVudHMgYXJlIGluIHRo
b3NlIGxhbmd1YWdlcz8gTGV0JiM4MjE3O3MgcXVpdCB3aXRoIHRoaXMgbm9uc2Vuc2UgYW5kIGZv
Y3VzIG9uIHNvbWV0aGluZyBpbXBvcnRhbnQuIEkgaGF2ZSBuZXZlciBoYWQgdG8gYXNrIGEgam9i
IGFwcGxpY2FudCBpZiB0aGV5IGFyZSBwcm9maWNpZW50IGluIGN1cnNpdmUuIDwvcD48cD5EYWxl
IENlYnVsYSA8L3A+PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHM8L3A+PHA+PC9wPjxwPkNvbnRyYWRpY3Rpb25z
ICYjODIzMjtpbiBoZWFsdGggY2FyZSA8L3A+PHA+SSBoYXZlIHRvIGFkbWl0IHRoYXQgVS5TLiBS
ZXAuIEppbSBSZW5hY2NpIGlzIHRha2luZyBhIGJvbGQgc3RlcCBieSBzdXBwb3J0aW5nIHRoZSBw
cm9wb3NlZCAmIzgyMjA7cmVwZWFsIGFuZCByZXBsYWNlJiM4MjIxOyBwbGFuIGZvciB0aGUgQWZm
b3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdC4gVGhlIHByb21pc2VzIG1hZGUgYnkgdGhlIFdhZHN3b3J0aCBSZXB1
YmxpY2FuIGFuZCBvdGhlcnMgaW4gaGlzIHBhcnR5IHRoYXQgdGhlaXIgcGxhbiB3aWxsIHJlc3Vs
dCBpbiBtb3JlIHBlb3BsZSBiZWluZyBhYmxlIHRvIGFmZm9yZCBoZWFsdGggaW5zdXJhbmNlLCB3
aGlsZSBub3QgaW5jcmVhc2luZyB0aGUgbmF0aW9uYWwgZGVidCwgYXJlIGltcHJlc3NpdmUuPC9w
PjxwPk1hbnkgaGF2ZSB3YXRjaGVkIFJlbmFjY2kgY29tcGxhaW4gYWJvdXQgc29tZSBwZW9wbGUg
bG9zaW5nIGluc3VyYW5jZSB1bmRlciB0aGUgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCBiZWNhdXNlIHBs
YW5zIHdlcmUgcmVxdWlyZWQgdG8gZGVsaXZlciBhIHJlYXNvbmFibGUgbGV2ZWwgb2YgY292ZXJh
Z2UgcmVsYXRpdmUgdG8gcHJlbWl1bXMgY2hhcmdlZC48L3A+PHA+UmVuYWNjaSYjODIxNztzIHBy
b21pc2VzIHNob3cgYSB0cnVlIGNvbW1pdG1lbnQgdG8gZG9pbmcgd2hhdCBpcyBiZXN0IGZvciB3
b3JraW5nLWNsYXNzIEFtZXJpY2Fucy48L3A+PHA+SSBub3RlIHRoYXQgaGUgd291bGQgcHJvaGli
aXQgdGhlIHVzZSBvZiB0YXggY3JlZGl0cyBhbmQgY29zdC1zaGFyaW5nIHN1YnNpZGllcyB1bmRl
ciB0aGUgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCBmcm9tIGJlaW5nIHVzZWQgZm9yIGhlYWx0aCBwbGFu
cyB0aGF0IGluY2x1ZGUgYWJvcnRpb24gY292ZXJhZ2UuIDwvcD48cD5JIGZpbmQgdGhpcyB0byBi
ZSBhIGRpcmVjdCBjb250cmFkaWN0aW9uIG9mIGhpcyBkZXNpcmUgdG8gZ2V0IGdvdmVybm1lbnQg
b3V0IG9mIG91ciBsaXZlcy48L3A+PHA+SSBmaW5kIHRoaXMgaW1wb3NpdGlvbiB2ZXJ5IHRyb3Vi
bGluZyBhbmQgdHJ1c3QgUmVuYWNjaSB3aWxsIGJlIGFibGUgdG8gZW5zdXJlIGhpcyBwb3NpdGlv
biBkb2VzbiYjODIxNzt0IHZpb2xhdGUgdGhlIEZpcnN0IEFtZW5kbWVudC4gU2hvdWxkIHdlIGlu
dGVycHJldCBoaXMgYXBwcm92YWwgb2YgdGhpcyB0byBzaWduaWZ5IGhlIG5vIGxvbmdlciBvcHBv
c2VzIGhhdmluZyBhIGdvdmVybm1lbnQgYnVyZWF1Y3JhdCBmb3JjZSBtZWRpY2FsIGRlY2lzaW9u
cyBvbiBBbWVyaWNhbiBjaXRpemVucyBhZ2FpbnN0IHRoZWlyIGRlc2lyZXM/PC9wPjxwPlJvZ2Vy
IE1hcmJsZTwvcD48cD5SYXZlbm5hPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.