Letters to the editor: Logic of single payer and benefits of Clean Power — April 5

PHA+TGlrZSBDaGFybGVzIEtyYXV0aGFtbWVyICgmIzgyMjA7U2luZ2xlLXBheWVyLCBoZXJlIGl0
IGNvbWVzLCYjODIyMTsgQXByaWwgMSksIHRoaXMgNjAteWVhci1vbGQgd29tYW4gZG9lcyBub3Qg
bmVlZCBsYWN0YXRpb24gc2VydmljZXMsIGJ1dCBJIGRpZCAzNSB5ZWFycyBhZ28sIHdoZW4gc3Vj
aCBzZXJ2aWNlcyB3ZXJlIG5vdCBjb3ZlcmVkIGJ5IG91ciBmYW1pbHkgaGVhbHRoIGluc3VyYW5j
ZS4gTGlrZXdpc2UsIEtyYXV0aGFtbWVyIGNvcnJlY3RseSBzdXJtaXNlcyB0aGF0IGEgNjAteWVh
ci1vbGQgY291cGxlIGRvZXMgbm90IG5lZWQgbWF0ZXJuaXR5IHNlcnZpY2VzLiBNb3N0IHN1Y2gg
Y291cGxlcyBuZWVkZWQgbWF0ZXJuaXR5IHNlcnZpY2VzIDMwIHllYXJzIHRvIDQwIHllYXJzIGFn
bywgYnV0IHRoZWlyIGFkdWx0IGNoaWxkcmVuIGFuZCBuZWlnaGJvcnMgbmVlZCB0aG9zZSBzZXJ2
aWNlcyBub3cuPC9wPjxwPktyYXV0aGFtbWVyIHNheXMsICYjODIyMDtsZXQgdGhlIGN1c3RvbWVy
IGRlY2lkZSYjODIyMTsgd2hhdCBzcGVjaWZpYyBtZWRpY2FsIGJlbmVmaXQgY292ZXJhZ2UgdG8g
cHVyY2hhc2UuIEhpcyBleGFtcGxlcywgYW5kIG90aGVycywgc2hvdyB3aHkgdGhlIG1hcmtldCBj
YW5ub3Qgc29sdmUgdGhlIHByb2JsZW1zIG9mIGhlYWx0aCBjYXJlLjwvcD48cD5BcyBhbiBpbmRp
dmlkdWFsLCBpdCBtYWtlcyBubyBzZW5zZSB0byBwdXJjaGFzZSBpbnN1cmFuY2UgZm9yIG1hdGVy
bml0eSBjYXJlIG9yIGxhY3RhdGlvbiBzZXJ2aWNlcyBleGNlcHQgZHVyaW5nIGNoaWxkLWJlYXJp
bmcgeWVhcnMuIEl0IG1ha2VzIG5vIHNlbnNlIHRvIHB1cmNoYXNlIGV4cGVuc2l2ZSBjb3ZlcmFn
ZSBmb3IgY2FuY2VyLCBvciBtdWx0aXBsZSBzY2xlcm9zaXMgb3IgY2hyb25pYyBvYnN0cnVjdGl2
ZSBwdWxtb25hcnkgZGlzZWFzZSAmIzgyMTI7IHVudGlsIG9uZSBiZWNvbWVzIGlsbC48L3A+PHA+
V2Ugd2lsbCBhbGwgbmVlZCBoZWFsdGggY2FyZSBmb3Igc29tZXRoaW5nIGF0IHNvbWUgdGltZS4g
TWF5YmUgSSB3aWxsIG5ldmVyIGJyZWFrIGEgbGVnIG9yIGhhdmUgYSBoZWFydCBhdHRhY2ssIGJ1
dCBpZiBJIGRvLCBJIG5lZWQgbWVkaWNhbCBjYXJlIHJpZ2h0IHRoZW4uIFdlIGFyZSBlYWNoIGhl
YWx0aGllciBpZiB3ZSBnZXQgcmVndWxhciB3ZWxsbmVzcyBjYXJlLiBJIGFtIGluIGxlc3MgZGFu
Z2VyIGZyb20gY29tbXVuaWNhYmxlIGRpc2Vhc2VzIGlmIHRoZSBwZW9wbGUgYXJvdW5kIG1lIGdl
dCB0cmVhdG1lbnQuICBBcyBhIGNvbW11bml0eSBhbmQgYSBjb3VudHJ5LCBvdXIgaGVhbHRoIGNh
cmUgaXMgbGVzcyBjb3N0bHkgaWYgbm8gb25lIGRlcGVuZHMgb24gZXhwZW5zaXZlIGVtZXJnZW5j
eSByb29tcy48L3A+PHA+VGhhdCBpcyB3aHkgdGhlIFUuUy4gbmVlZHMgdG8gbW92ZSB0byBNZWRp
Y2FyZSBmb3IgYWxsLiBJbiBtb3N0IG9mIHRoZSB3b3JsZCwgdmVyc2lvbnMgb2Ygc2luZ2xlLXBh
eWVyIGhlYWx0aCBjYXJlIGFyZSB3b3JraW5nIHF1aXRlIHdlbGwsIGFuZCBoZWFsdGggY2FyZSBj
b3N0cyBhcmUgbG93ZXIgdGhhbiBpbiB0aGUgVS5TLiA8L3A+PHA+TmFuY3kgR3JpbTwvcD48cD5S
YXZlbm5hPC9wPjxwPjwvcD48cD5DbGVhbiBQb3dlciAmIzgyMzI7YnJpbmdzIGJlbmVmaXRzIDwv
cD48cD5MYXN0IHdlZWssIFByZXNpZGVudCBUcnVtcCBzaWduZWQgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVycyB0
byBkaXNtYW50bGUgdGhlIENsZWFuIFBvd2VyIFBsYW4sIHdoaWNoIHdvdWxkIGVuZCBtYW55IGJl
bmVmaXRzIE9oaW9hbnMgd291bGQgc2VlIGJ5IGtlZXBpbmcgdGhlIHBsYW4uIFRydW1wJiM4MjE3
O3MgZXhlY3V0aXZlIG9yZGVyIHdpbGwgbW92ZSB1cyBpbiB0aGUgd3JvbmcgZGlyZWN0aW9uLCBw
cmV2ZW50aW5nIG91ciBlY29ub215IGZyb20gZ3Jvd2luZyB3aGlsZSBhdCB0aGUgc2FtZSB0aW1l
IHBvbGx1dGluZyB0aGUgYWlyIHdlIGJyZWF0aGUuPC9wPjxwPlRoZSBDbGVhbiBQb3dlciBQbGFu
IHNldCBzdHJvbmcgYnV0IGFjaGlldmFibGUgbGltaXRzIG9uIGNhcmJvbiBwb2xsdXRpb24gYW5k
IHByb3ZpZGVzIHNpZ25pZmljYW50IGZsZXhpYmlsaXR5IHRvIHRoZSBzdGF0ZXMgaW4gaG93IHRo
ZXkgYWNoaWV2ZSByZWR1Y3Rpb25zLiBJbiBmYWN0LCBhbiBhbmFseXNpcyBzaG93ZWQgdGhhdCBP
aGlvJiM4MjE3O3MgY3VycmVudCBjbGVhbiBlbmVyZ3kgc3RhbmRhcmRzIHdvdWxkIG5lYXJseSwg
aWYgbm90IGVudGlyZWx5LCBmdWxmaWxsIHRoZSBzdGF0ZSYjODIxNztzICByZXF1aXJlbWVudHMg
dW5kZXIgdGhlIENsZWFuIFBvd2VyIFBsYW4uPC9wPjxwPlJlc2VhcmNoIHNob3dzIHRoYXQgT2hp
byYjODIxNztzIGNsZWFuIGVuZXJneSBzdGFuZGFyZHMgd291bGQgaGF2ZSBzaWduaWZpY2FudCBw
dWJsaWMgaGVhbHRoIGJlbmVmaXRzLiBJbiAyMDE3LCB0aGUgc3RhbmRhcmRzIHdpbGwgcHJldmVu
dCBhcHByb3hpbWF0ZWx5IDIsMjMwIGFzdGhtYSBhdHRhY2tzLCAxMjAgZW1lcmdlbmN5IHJvb20g
dmlzaXRzLCAyMzAgaGVhcnQgYXR0YWNrcyBhbmQgbW9yZSB0aGFuIDE2LDAwMCBsb3N0IHdvcmsg
YW5kIHNjaG9vbCBkYXlzLjwvcD48cD5UcnVtcCBzYXlzIGhpcyBhY3Rpb24gaXMgZm9yIHRoZSBt
aW5lcnMsIGJ1dCB0b2RheSB3ZSBoYXZlIG1vcmUgZmxvcmlzdHMgdGhhbiBtaW5lcnMgaW4gT2hp
by48L3A+PHA+VGhvbWFzIENvbGxpbnM8L3A+PHA+R2FycmV0dHN2aWxsZTwvcD48cD48L3A+PHA+
V2h5IHRoZSBwb29yICYjODIzMjtuZWVkIGEgaGFuZCA8L3A+PHA+VGhlIE1hcmNoIDI3IGxldHRl
ciAmIzgyMjA7V2h5IHRoZSBwb29yIHN0YXkgdGhhdCB3YXkmIzgyMjE7IHdhcyBhIHBlcmZlY3Qg
ZGVtb25zdHJhdGlvbiBvZiB0aGUgYXR0aXR1ZGUgc29tZSBSZXB1YmxpY2FucyBoYXZlIHRvd2Fy
ZCB0aG9zZSBsZXNzIGZvcnR1bmF0ZSB0aGFuIHRoZXkuIFRoZSB3cml0ZXIgYXJndWVzIHRoYXQg
b25lIG11c3QgZ2l2ZSB1cCBzZXggaWYgb25lIGNhbm5vdCBhZmZvcmQgY29udHJhY2VwdGlvbi48
L3A+PHA+SGUgYXBwYXJlbnRseSBwcmVmZXJzIHRvIHNlZSBhIHNsZXcgb2YgdW53YW50ZWQsIHVu
cGxhbm5lZCBiYWJpZXMgYm9ybiB0byBwb29yIG1vdGhlcnMgcmF0aGVyIHRoYW4gZ2l2ZSB0aGVt
IGFjY2VzcyB0byBwdWJsaWNseSBmdW5kZWQgY29udHJhY2VwdGlvbi4gQWNjb3JkaW5nIHRvIGhp
bSwgYmVpbmcgcG9vciBpcyBhIGNob2ljZTsgaWYgeW91JiM4MjE3O3JlIHBvb3IsIGl0JiM4MjE3
O3MgeW91ciBmYXVsdCwgYW5kIHRoZXJlZm9yZSB5b3UgZGVzZXJ2ZSB0byBiZSBwb29yLiBUaGF0
IGZyZWVzIGhpbSBvZiBhbnkgc2Vuc2Ugb2Ygc29jaWFsIHJlc3BvbnNpYmlsaXR5IHRvIGhlbHAg
ZmVsbG93IEFtZXJpY2Fucy48L3A+PHA+U3RldmVuIEwgQ29jaHJhbiwgTS5ELjwvcD48cD5CYXRo
IFRvd25zaGlwPC9wPjxwPjwvcD48cD48L3A+PHA+Q29ycmVjdGlvbiA8L3A+PHA+VGhlIEFwcmls
IDEgY29sdW1uICYjODIyMDtIb3cgdGhlIGp1ZGdlIHJ1bGVzJiM4MjIxOyBlcnJlZCBpbiBpZGVu
dGlmeWluZyB0aGUgYXV0aG9yIG9mIHRoZSBydWxpbmcgZnJvbSB0aGUgZmVkZXJhbCBhcHBlYWxz
IGNvdXJ0IGluIERlbnZlciBpbiB0aGUgY2FzZSBvZiAgWmVuIE1hZ25ldHMgdi4gQ29uc3VtZXIg
UHJvZHVjdCBTYWZldHkgQ29tbWlzc2lvbi4gSXQgd2FzIG5vdCBKdWRnZSBOZWlsIEdvcnN1Y2gu
IEhlIGpvaW5lZCB0aGUgMi0xIG9waW5pb248L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.