All CATEGORIES
☰ Menu

Letters to the editor: Logic of single payer and benefits of Clean Power — April 5

Published: April 4, 2017 - 05:26 PM
Pinterest Pinterest
Instagram



MORE IN EDITORIAL

letters05cut
Letters to the editor: Logic of single payer and benefits of Clean Power — April 5

Like Charles Krauthammer (“Single-payer, here it comes,” April 1), this 60-year-old woman does not need lactation services, but I did 35 years ago, when such services were not covered by our family health insurance. Likewise, Krauthammer correctly surmises that a 60-year-old couple does not need maternity services. Most such couples needed maternity services 30 years to 40 years ago, but their adult children and neighbors need those services now.

mcman05cut
Doyle McManus: Let Trump enjoy Mar-a-Lago
Keep the filibuster, Democrats
sam04
Robert J. Samuelson: Is the American Dream deadly?
marcus04
Ruth Marcus: Power pose gets sexist coverage
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next