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Letters to the editor — May 10: Livestreaming council meetings builds community and E-Check rules need an overhaul

Published: May 9, 2017 - 05:41 PM

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Letters to the editor — May 10: Livestreaming council meetings builds community and E-Check rules need an overhaul

In the May 2 Ohio.com article “Debate over livestreaming meetings splits City Council,” a very critical issue regarding the public’s access to knowledge is brought to readers’ attention.

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