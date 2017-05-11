Letters to the editor — May 12: About tax cuts, not health care and immaturity is the new normal

PHA+QSB0YXggY3V0IGZvciB0aGUgd2VhbHRoaWVzdCBvZiBBbWVyaWNhbnMgcGFzc2VkIHRoZSBI
b3VzZSBsYXN0IHdlZWsgdW5kZXIgdGhlIGd1aXNlIG9mICYjODIyMDtyZXBlYWwgYW5kIHJlcGxh
Y2UgT2JhbWFjYXJlLiYjODIyMTsgV2UgaGF2ZSBubyBpZGVhIHdoYXQgdGhpcyBiaWxsIHdpbGwg
Y29zdCBiZWNhdXNlIHRoZSBSZXB1YmxpY2FucyBpbiB0aGUgSG91c2UgZGlkIG5vdCB3YWl0IGZv
ciBhbiBhbmFseXNpcyBmcm9tIHRoZSBDb25ncmVzc2lvbmFsIEJ1ZGdldCBPZmZpY2UsIGJ1dCB0
aGUgdW5kZXJzdGFuZGluZyBpcyB0aGF0IG1vcmUgdGhhbiAyNCBtaWxsaW9uIEFtZXJpY2FucyB3
aWxsIGxvc2UgaW5zdXJhbmNlLCByYXRlcyB3aWxsIHNreXJvY2tldCBmb3Igb2xkZXIgcGVvcGxl
LCBhbmQgdGhvc2Ugd2l0aCBwcmUtZXhpc3RpbmcgY29uZGl0aW9ucyB3aWxsIGFnYWluIGZpbmQg
dGhlbXNlbHZlcyB1bmFibGUgdG8gYWZmb3JkIGNvdmVyYWdlIChpZiB0aGV5IGNhbiBmaW5kIGFu
eSBhdCBhbGwpLjwvcD48cD5CdXQgdGhhdCBkaWRuJiM4MjE3O3Qga2VlcCBSZXB1YmxpY2FuIHJl
cHJlc2VudGF0aXZlcyBmcm9tIHBhcnR5aW5nIGF0IHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZS4gVGhleSAoYW5k
IHRoZWlyIGZhbWlsaWVzKSB3aWxsIGNvbnRpbnVlIHRvIGhhdmUgcHVibGljbHkgZnVuZGVkIGhl
YWx0aCBpbnN1cmFuY2UsIGFuZCB0aGV5IChhbmQgdGhlaXIgZmFtaWxpZXMgYW5kIGZyaWVuZHMp
IHdpbGwgYmVuZWZpdCBmcm9tIHRoZSB0YXggY3V0LjwvcD48cD5UaGUgQW1lcmljYW4gcGVvcGxl
IGFyZSB0aGUgbG9zZXJzLCBhcyB0aGV5IHdpbGwgYWdhaW4gbG9zZSBhY2Nlc3MgdG8gY2FyZSBh
bmQgZmFjZSBiYW5rcnVwdGN5IHdoZW4gc2VyaW91cyBpbGxuZXNzIHRocmVhdGVucy48L3A+PHA+
TGF1cmEgQi4gTW9ucm9lPC9wPjxwPkZhaXJsYXduPC9wPjxwPjwvcD48cD5JbW1hdHVyaXR5IGlz
ICYjODIzMjt0aGUgbmV3IG5vcm1hbDwvcD48cD5XZSBjb3VsZCBpbXByb3ZlIHRoZSBnb3Zlcm5t
ZW50ICYjODIxMjsgYnkgc2h1dHRpbmcgaXQgZG93bi4gSGVhbHRoIGNhcmUgd291bGQgYmUgYmV0
dGVyIGlmIHdlIGtpY2tlZCAyNCBtaWxsaW9uIG9mZiBpdC4gVGhpcyBjb3VudHJ5IHdpbGwgZ2Fp
biBpbiBzdGF0dXMgYnkgYnVpbGRpbmcgbGFyZ2VyIGRldGFpbm1lbnQgY2VudGVycyBhbmQgYnVp
bGRpbmcgYSBiZWF1dGlmdWwgd2FsbC4gTWFraW5nIHBlYWNlIGluIHRoZSBNaWRlYXN0IHNob3Vs
ZG4mIzgyMTc7dCBiZSBhbGwgdGhhdCBoYXJkLiBMYXN0IGJ1dCBub3QgbGVhc3QsIHRoYXQgZ3V5
IGZyb20gTm9ydGggS29yZWEgaXMgYSBwcmV0dHkgc21hcnQgY29va2llLjwvcD48cD5JcyB0aGlz
IHdoYXQgd2UmIzgyMTc7cmUgc3VwcG9zZWQgdG8gYWNjZXB0IGFzIHRoZSBuZXcgbm9ybWFsPyBI
b3cgY2FuIGFueSByYXRpb25hbCBwZXJzb24gc3dhbGxvdyB0aGlzIHJpZGljdWxvdXMgZGlzcGxh
eSBvZiBpbW1hdHVyaXR5IGJ5IGEgbGVhZGVyIG9mIHRoaXMgY291bnRyeT88L3A+PHA+SWYgd2Ug
anVzdCBzaXQgYmFjayBhbmQgdGFrZSB0aGVzZSBzdGF0ZW1lbnRzIHdpdGggYSBncmFpbiBvZiBz
YWx0IG91ciBkZW1vY3JhY3kgd2lsbCBiZWNvbWUgdW5wYWxhdGFibGUuIFNpbGVuY2UgaXMgY29u
c2VudC4gQ2hvb3NlIHRvIHJlc2lzdC48L3A+PHA+S2VubmV0aCBPd2VuPC9wPjxwPlR3aW5zYnVy
ZzwvcD48cD48L3A+PHA+RHJpbmsgcGxhbnRzPC9wPjxwPkxhc3Qgd2VlaywgdGhlIFdhc2hpbmd0
b24gUG9zdCBwdWJsaXNoZWQgYSBtYWpvciBleHBvc2Ugb2YgdGhlIFUuUy4gZGFpcnkgaW5kdXN0
cnkgY29uY2x1ZGluZyB0aGF0IG1lZ2EgZGFpcmllcyBzY2FtIGNvbnN1bWVycyBpbnRvIHBheWlu
ZyBleHRyYSBmb3IgJiM4MjIwO29yZ2FuaWMmIzgyMjE7IG1pbGsgdGhhdCBpc24mIzgyMTc7dC48
L3A+PHA+TGV0JiM4MjE3O3MgaG9ub3Igb3VyIG5hdHVyYWwgY29tcGFzc2lvbiBmb3IgYW5pbWFs
cyBieSByZWplY3RpbmcgdGhlIGRhaXJ5IGluZHVzdHJ5JiM4MjE3O3MgY3J1ZWx0eS48L3A+PHA+
TGV0JiM4MjE3O3MgcmVwbGFjZSBjb3cmIzgyMTc7cyBtaWxrIGFuZCBpdHMgcHJvZHVjdHMsIGxh
ZGVuIHdpdGggY2hvbGVzdGVyb2wsIHNhdHVyYXRlZCBmYXRzLCBob3Jtb25lcyBhbmQgYW50aWJp
b3RpY3MuIExldCYjODIxNztzIGNob29zZSBkZWxpY2lvdXMsIGhlYWx0aGZ1bCwgY3J1ZWx0eS1m
cmVlIHBsYW50LWJhc2VkIG1pbGssIGNoZWVzZSwgYW5kIGljZSBjcmVhbSBwcm9kdWN0cyBvZmZl
cmVkIGF0IG91ciBncm9jZXJ5IHN0b3JlLjwvcD48cD5BcnQgQnJvb2Rlcm1hbm48L3A+PHA+QWty
b248L3A+PHA+PC9wPjxwPk91dHN0YW5kaW5nPC9wPjxwPlNhdHVyZGF5IGV2ZW5pbmcmIzgyMTc7
cyBwZXJmb3JtYW5jZSBvZiBNZW5kZWxzc29obiYjODIxNztzIDxlbT5FbGlqYWggPC9lbT5ieSB0
aGUgQWtyb24gU3ltcGhvbnkgT3JjaGVzdHJhIHdhcyBub3RoaW5nIHNob3J0IG9mIG91dHN0YW5k
aW5nLiBBIGNob3J1cyBvZiBjbG9zZSB0byAyMDAgbWVtYmVycywgYSBjaGlsZHJlbiYjODIxNztz
IGNob2lyLCBmb3VyIHNvbG9pc3RzIGFuZCBmdWxsIG9yY2hlc3RyYSB3YXMgYW4gdW5kZXJ0YWtp
bmcgdGhhdCBDaHJpc3RvcGhlciBXaWxraW5zIGFuZCBNYXJpZSBCdWNveS1DYWxhdmFuIHNob3Vs
ZCBiZSBwcm91ZCBvZi48L3A+PHA+VGhlIHN0YW5kaW5nIG92YXRpb24gYW5kICYjODIyMDticmF2
b3MmIzgyMjE7IHRoYXQgZWNob2VkIHRocm91Z2ggdGhlIGhhbGwgd2VyZSB0ZXN0YW1lbnQgdG8g
QWtyb24mIzgyMTc7cyBhcHByZWNpYXRpb24gZm9yIGFuIGV2ZW5pbmcgdGhhdCBub3VyaXNoZWQg
b3VyIHNvdWxzLjwvcD48cD5NYXJ5IFlvZGVyPC9wPjxwPkFrcm9uPC9wPjxwPjwvcD48cD5GaXJl
ZDwvcD48cD5IZXksIGFsbGVnZWRseSBsaWJlcmFsLWJpYXNlZCBtZWRpYSwgcmVtZW1iZXIgd2hl
biBEb25hbGQgVHJ1bXAgc2FpZCBoZSBjb3VsZCBzdGFuZCBpbiB0aGUgbWlkZGxlIG9mIEZpZnRo
IEF2ZW51ZSBhbmQgc2hvb3Qgc29tZWJvZHkgYW5kIGhlIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGxvc2Ugdm90
ZXJzPzwvcD48cD5ZZWFoLCB3ZWxsLCBjb25zaWRlciB0aGUgZmlyZXN0b3JtIGZyb20gdGhlIEZv
eC1sZWQgbWVkaWEgaGFkIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiB3b24gYW5kIGxhdGVyIGZpcmVkIEphbWVz
IENvbWV5LjwvcD48cD5Fcm5lc3QgTWljaGFlbHM8L3A+PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.