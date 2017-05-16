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Letters to the editor — May 17: Not fit for governor and hold charter schools accountable

Published: May 16, 2017 - 07:47 PM

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U.S. Rep. James Renacci of Wadsworth recently championed the American Health Care Act (AHCA) and then voted to replace the Affordable Care Act with the AHCA. This was a vote to reduce and deny health care coverage for up to an estimated 24 million Americans and to reduce taxes by approximately $1 trillion over 10 years for America’s wealthiest households.

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