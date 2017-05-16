Letters to the editor — May 17: Not fit for governor and hold charter schools accountable

PHA+VS5TLiBSZXAuIEphbWVzIFJlbmFjY2kgb2YgV2Fkc3dvcnRoIHJlY2VudGx5IGNoYW1waW9u
ZWQgdGhlIEFtZXJpY2FuIEhlYWx0aCBDYXJlIEFjdCAoQUhDQSkgYW5kIHRoZW4gdm90ZWQgdG8g
cmVwbGFjZSB0aGUgQWZmb3JkYWJsZSBDYXJlIEFjdCB3aXRoIHRoZSBBSENBLiBUaGlzIHdhcyBh
IHZvdGUgdG8gcmVkdWNlIGFuZCBkZW55IGhlYWx0aCBjYXJlIGNvdmVyYWdlIGZvciB1cCB0byBh
biBlc3RpbWF0ZWQgMjQgbWlsbGlvbiBBbWVyaWNhbnMgYW5kIHRvIHJlZHVjZSB0YXhlcyBieSBh
cHByb3hpbWF0ZWx5ICQxIHRyaWxsaW9uIG92ZXIgMTAgeWVhcnMgZm9yIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7
cyB3ZWFsdGhpZXN0IGhvdXNlaG9sZHMuPC9wPjxwPklmIHRoZSBBSENBIGJlY29tZXMgbGF3IHRo
ZSBwcmltYXJ5IGxvc2VycyB3aWxsIGJlIGxvdy0gYW5kIG1vZGVyYXRlLWluY29tZSBBbWVyaWNh
bnMsIGluY2x1ZGluZyBNZWRpY2FpZCByZWNpcGllbnRzIGFuZCB0aG9zZSB3aG8gcmVjZWl2ZSBz
dWJzaWRpZXMgdG8gcHVyY2hhc2UgaGVhbHRoIGNhcmUgY292ZXJhZ2UuIFRoZSBwcmltYXJ5IGJl
bmVmaWNpYXJpZXMgb2YgdGhpcyB0YXggY3V0IHdpbGwgYmUgQW1lcmljYSYjODIxNztzIHdlYWx0
aGllc3QgaG91c2Vob2xkcy4gSW4gMjAxMiwgUmVuYWNjaSB3YXMgbGlzdGVkIGluIGF0IGxlYXN0
IG9uZSBwdWJsaWNhdGlvbiBhcyBvbmUgb2YgdGhlIDEwIHdlYWx0aGllc3QgbWVtYmVycyBvZiBD
b25ncmVzcy48L3A+PHA+VGhpcyB2b3RlIGJ5IFJlbmFjY2kgd2FzIGJhZCBlbm91Z2guIEhvd2V2
ZXIsIHRoZSBzaXR1YXRpb24gZ2V0cyB3b3JzZSBiZWNhdXNlIHRoaXMgbWFuLCB3aG8gdm90ZWQg
dG8gZGVueSBoZWFsdGggY2FyZSBjb3ZlcmFnZSB0byBtYW55IG9mIE9oaW8mIzgyMTc7cyBuZWVk
aWVzdCB3aGlsZSByZWR1Y2luZyB0YXhlcyBvbiB0aGUgd2VhbHRoaWVzdCwgd2FudHMgdG8gYmUg
eW91ciBuZXh0IGdvdmVybm9yLjwvcD48cD5JIHVyZ2UgYWxsIE9oaW8gdm90ZXJzIHRvIHJlamVj
dCBSZW5hY2NpJiM4MjE3O3MgZ3ViZXJuYXRvcmlhbCBjYW5kaWRhY3kuIE91ciBzdGF0ZSBkZXNl
cnZlcyBhbmQgY2FuIGRvIGJldHRlciB0aGFuIHRoaXMuIFdlIHdhbnQgYW5kIGRlc2VydmUgYSBn
b3Zlcm5vciB3aG8gY2FyZXMgYWJvdXQgaW1wcm92aW5nIHRoZSBsaXZlcyBvZiBhbGwgT2hpb2Fu
cywgbm90IGp1c3QgdGhlIHdlYWx0aGllc3QgT2hpb2Fucy4gV2l0aCBoaXMgdm90ZSBvbiB0aGUg
QUhDQSwgUmVuYWNjaSBoYXMgY2xlYXJseSBkZW1vbnN0cmF0ZWQgaGUgaXMgbm90IGZpdCB0byBz
ZXJ2ZSBhcyBPaGlvJiM4MjE3O3MgbmV4dCBnb3Zlcm5vci48L3A+PHA+TWFydGluIEJyYW1sZXR0
PC9wPjxwPlJhdmVubmE8L3A+PHA+PC9wPjxwPk5vdCBzbyBmdW5ueSAmIzgyMzI7aW4gV2FzaGlu
Z3RvbjwvcD48cD5UaGUgZXZlbnRzIHRoYXQgaGF2ZSByZWNlbnRseSBoYXBwZW5lZCBpbiBXYXNo
aW5ndG9uLCBELkMuLCByZXZlYWwgbW9yZSB0aGFuIGEgTWFkIE1hZ2F6aW5lLiBGb3JtZXIgRkJJ
IERpcmVjdG9yIEphbWVzIENvbWV5IGlzIHByb2JhYmx5IHNheWluZyB0byBoaW1zZWxmOiAmIzgy
MjA7SSBuZXZlciBrbmV3IHRoaXMgam9iIGNvdWxkIGJlIHNvIGRpZmZpY3VsdC4mIzgyMjE7IFRo
YXQgbWFrZXMgbWUgd29uZGVyIGp1c3QgaG93IGRpZmZpY3VsdCBpdCB3b3VsZCBiZSBmb3IgdGhl
IHBlcnNvbiB3aG8gZmlyZWQgQ29tZXkgdG8gc2hvdyB1cyBoaXMgdGF4ZXMuPC9wPjxwPkl0IG5l
dmVyIGNlYXNlcyB0byBhbWF6ZSBtZSBob3cgb3VyIGVzdGVlbWVkIENvbmdyZXNzIG1haW50YWlu
cyBpdHMgc3RlbGxhciByZXB1dGF0aW9uLiBBdCBsZWFzdCBjb21lZGlhbnMgYXJlIG1ha2luZyBh
IGdvb2QgbGl2aW5nLjwvcD48cD5NaWNoYWVsIEouIFdhbHplcjwvcD48cD5Ba3JvbiA8L3A+PHA+
PC9wPjxwPkFjY291bnRhYmlsaXR5IGZvciAgJiM4MjMyO2NoYXJ0ZXIgc2Nob29sczwvcD48cD5B
ZnRlciByZWFkaW5nICYjODIyMDtMZWdpc2xhdGlvbiBjb3VsZCBwYXNzIGFjYWRlbWllcyB0aGF0
IGZsdW5rIChBcHJpbCAyOSksJiM4MjIxOyBJIGNvdWxkbiYjODIxNzt0IGhlbHAgZmVlbGluZyB0
aGF0IGhlcmUgd2UgZ28gYWdhaW4uPC9wPjxwPkFmdGVyIGZ1ZGdpbmcgYXR0ZW5kYW5jZSByYXRl
cyBhbmQgd2l0aGhvbGRpbmcgY2VydGFpbiBncmFkZXMgZm9yIGV2YWx1YXRpb24gcHVycG9zZXMs
IHNvbWUgY2hhcnRlciBzY2hvb2xzIGFyZSB0cnlpbmcgdG8gc2lkZXN0ZXAgcmVndWxhdGlvbnMg
cHV0IGludG8gcGxhY2UgdG8gaG9sZCB0aGVtIGFjY291bnRhYmxlLiBUaGV5IGhhdmUgdGFrZW4g
dGF4IGRvbGxhcnMgYW5kIG1pc3NwZW50IG9yIG1pc21hbmFnZWQgdGhlbS48L3A+PHA+QXMgYSB0
YXhwYXllciwgSSB3YW50IG1vcmUgcmVndWxhdGlvbiBhbmQgYWNjb3VudGFiaWxpdHksIG5vdCBs
ZXNzLiBUaGUgYm90dG9tIGxpbmUgaXMsIGlmIHlvdSB0aHJvdyBtb25leSBhdCBhIGNlcnRhaW4g
cG9saXRpY2FsIHBhcnR5LCB5b3UgY2FuIGRpY3RhdGUgbGF3LiBMZXQmIzgyMTc7cyBob2xkIG91
ciBsYXdtYWtlcnMgcmVzcG9uc2libGUgZm9yIGZpeGluZyBhIGJyb2tlbiBzeXN0ZW0sIG5vdCBj
b250aW51aW5nIHRoZSB1bmZhaXIgcHJhY3RpY2VzIGluIHBsYWNlLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUg
c2hvdWxkIGV2YWx1YXRlIGFueSBzeXN0ZW0sIHB1YmxpYyBvciBwcml2YXRlLCB0aGUgc2FtZSB3
YXksIG5vIGV4Y2VwdGlvbnMuIDwvcD48cD5NYXJpbHluIE1ldHRhLUdyYWhhbTwvcD48cD5NZWRp
bmE8L3A+PHA+PC9wPjxwPkxhdyBvZiB0aGUgc3dhbXA8L3A+PHA+T3RoZXIgcHJlc2lkZW50cyBo
YXZlIGZpcmVkIEZCSSBkaXJlY3RvcnMgYW5kIG90aGVycywgYW5kIG5vIGJpZyBkZWFsIHdhcyBt
YWRlIG92ZXIgaXQuIElmIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiB3b24gdGhlIHByZXNpZGVuY3kgYW5kIGRp
ZCB0aGUgc2FtZSB0aGluZywgeW91IHdvdWxkIGhhdmUgaGVhcmQgbm90IGEgcGVlcCBhYm91dCBp
dC48L3A+PHA+SmFtZXMgQ29tZXkgd2FzIHRoZSBtYW4gd2hvIHdvdWxkbiYjODIxNzt0IHJlY29t
bWVuZCBwcm9zZWN1dGlvbiBvZiBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gaW4gdGhlIGVtYWlsIGludmVzdGln
YXRpb24uIFdoeT8gQmVjYXVzZSB0aGVyZSBhcmUgdHdvIHN0YW5kYXJkcyBvZiBqdXN0aWNlLCBv
bmUgZm9yIHRoZSBwcml2aWxlZ2VkIGxpa2UgdGhlIENsaW50b25zIGFuZCBvbmUgZm9yIHRoZSBs
aXR0bGUgZ3V5IGxpa2UgeW91IGFuZCBtZS4gPC9wPjxwPk5vdyB0aGF0IFByZXNpZGVudCBUcnVt
cCBoYXMgcHVsbGVkIHRoZSBwbHVnLCBsZXQgdGhlIGRyYWluaW5nIG9mIHRoZSBzd2FtcCBjb21t
ZW5jZS48L3A+PHA+Q29ubmllIE0uIEt1YmlsdXM8L3A+PHA+TWFyc2hhbGx2aWxsZTwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.