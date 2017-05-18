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Letters to the editor — May 19: Big pay day at Kent State and support a charter for Medina County

Published: May 18, 2017 - 09:20 PM

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Letters to the editor — May 19: Big pay day at Kent State and support a charter for Medina County

Let me get this straight: Octavia Spencer, the keynote speaker at Kent State’s commencement May 13, is paid $100,000 plus first-class airfare and other expenses.

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