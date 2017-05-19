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Letters to the editor — May 20: Trump, the ‘Great Destroyer,’ and Coach House, an Akron gem

Published: May 19, 2017 - 08:26 PM

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Letters to the editor — May 20: Trump, the ‘Great Destroyer,’ and Coach House, an Akron gem

In the end Donald Trump will get what his ego has most craved. He will have earned his place in American history. It will be as the “Great Destroyer.”

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