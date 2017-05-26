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Letters to the editor — May 27: GOP health plan is no Cadillac and honor the commitment of veterans

Published: May 26, 2017 - 09:35 PM

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Letters to the editor — May 27: GOP health plan is no Cadillac and honor the commitment of veterans

When the Republicans promised to repeal and replace Obamacare, they said it would be just as good if not better than the “failing” law, and cheaper. But when Republicans said they wanted cheaper insurance, they never meant the same coverage.

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