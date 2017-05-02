All CATEGORIES
☰ Menu

Letters to the editor — May 3: Trump tax plan won’t work and dangerous ride on county roads

Published: May 2, 2017 - 06:18 PM

MORE IN EDITORIAL

Letters to the editor — May 3: Trump tax plan won’t work and dangerous ride on county roads

This administration would have us believe that job creation is at the heart of its tax reform plan; however, jobs are created through innovation and demand for goods and services, not by giving more money to the big corporations who merely will pocket any profits. This plan is nothing more than Ronald Reagan’s “trickle-down” theory rebranded as “tax reform.” It didn’t work then, and it won’t work now.

ramp03cut
Catherine Rampell: How to spend more and hurt the poor
Close loopholes, lower the corporate tax rate
Road to an ‘honest conversation’ about Akron
dionne02cut
E.J. Dionne Jr.: Populism gets abused. Sad
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next