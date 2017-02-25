Letters to the editor: Pastors do not need protection and America is still a beacon — Feb. 26

PHA+QXMgYW4gb3JkYWluZWQgQ2hyaXN0aWFuIG1pbmlzdGVyIGZvciBvdmVyIDQxIHllYXJzLCBJ
IHNheSB3ZSBkbyBub3QgbmVlZCBPaGlvIEhvdXNlIEJpbGwgMzYsIHRoZSBzby1jYWxsZWQgUGFz
dG9yIFByb3RlY3Rpb24gQWN0LjwvcD48cD5UaGUgYmlsbCBwdXJwb3J0cyB0byBwcm90ZWN0IE9o
aW8gY2xlcmd5IGZyb20gaGF2aW5nIHRvIHBlcmZvcm0gYWN0cyB0aGV5IGRvIG5vdCB3YW50IHRv
IHBlcmZvcm0uPC9wPjxwPldlIGFscmVhZHkgaGF2ZSB0aGF0IHJpZ2h0LiBUaGUgYmlsbCBldmVu
IGdvZXMgZnVydGhlciB0byBwcm90ZWN0IHVuZGVmaW5lZCAmIzgyMjA7cmVsaWdpb3VzIHNvY2ll
dGllcyYjODIyMTsgZnJvbSB0aGUgc2FtZSB0aGluZy48L3A+PHA+VGhpcyBpcyBhIGJpbGwgbG9v
a2luZyBmb3IgYSByZWFzb24gdG8gZXhpc3QuPC9wPjxwPlRoaXMgaXMgbm90IGFib3V0IHByb3Rl
Y3Rpb24gJiM4MjEyOyBpdCBpcyBhYm91dCBleGNsdXNpb24sIGluIHRoZSBndWlzZSBvZiByZWxp
Z2lvdXMgZnJlZWRvbS48L3A+PHA+SXQgc2Vla3MgdG8gcGFuZGVyIHRvIGEgcG9ydGlvbiBvZiB0
aGUgT2hpbyBDaHJpc3RpYW4gY29tbXVuaXR5IGJ5IG1ha2luZyBpdCBzb3VuZCBsaWtlIHRob3Nl
IHdobyBzdXBwb3J0IExHQlQgY291cGxlcyBhcmUgZm9yY2luZyBjbGVyZ3kgd2hvIGRvbiYjODIx
Nzt0IGFncmVlIHRvIHBlcmZvcm0gbWFycmlhZ2VzIGZvciB0aGVzZSBjb3VwbGVzLjwvcD48cD5U
aGF0IGlzIG5vdCBzby4gSSBoYXZlIHBlcmZvcm1lZCBvdmVyIDQwMCB3ZWRkaW5ncywgYW1vbmcg
dGhlbSAzNSBzYW1lLWdlbmRlciBhbmQgdHJhbnNnZW5kZXIgbWFycmlhZ2VzLiBUaGVyZSBoYXZl
IGJlZW4gYSBmZXcgdGltZXMgSSB0dXJuZWQgZG93biBjb3VwbGVzLCBmb3IgYSB2YXJpZXR5IG9m
IHJlYXNvbnMuPC9wPjxwPiBUaGF0IHdhcyBteSByaWdodCB0aGVuLCBhcyBpdCBpcyBpbiB0aGUg
cHJlc2VudCBmb3IgZXZlcnkgbWVtYmVyIG9mIHRoZSBjbGVyZ3kgaW4gT2hpby48L3A+PHA+VGhl
IFJldi4gRGF2aWQgTG9hcjwvcD48cD5Ba3JvbjwvcD48cD48L3A+PHA+U3RpbGwgYSBiZWFjb24g
PC9wPjxwPlRoZSB0aGVtZSBvZiBXaWxsaWFtIEhlcnNoZXkmIzgyMTc7cyBGZWIuIDE2IGNvbW1l
bnRhcnkgKCYjODIyMDtXaGVyZSBhcmUgdGhlIHdlbGNvbWUgYW5kIHRoZSBob3BlPyYjODIyMTsp
IHdhcyB0aGF0IG1vc3Qgb2YgdGhlIHdvcmxkIHRob3VnaHQgdGhlIFUuUy4gd2FzIGEgd29uZGVy
ZnVsIGJlYWNvbiB1bnRpbCBEb25hbGQgVHJ1bXAgd2FzIGVsZWN0ZWQuPC9wPjxwPlBsZWFzZSBz
cGFyZSB1cyBmcm9tIHRoZSBpbmFjY3VyYXRlLCBzZW50aW1lbnRhbCBob2d3YXNoLjwvcD48cD5U
aGlzIGNvdW50eSBoYXMgYmVlbiwgYW5kIHJlbWFpbnMsIHRoZSBtb3N0IHdlbGNvbWluZyBuYXRp
b24gaW4gdGhlIHdvcmxkLjwvcD48cD5UaGVyZSBhcmUgNDUgTXVzbGltLW1ham9yaXR5IGNvdW50
cmllcy4gUHJlc2lkZW50IFRydW1wIHB1dCBhIHRlbXBvcmFyeSBiYW4gb24gdHJhdmVsIGJ5IHJl
c2lkZW50cyBvZiBzZXZlbiBvZiB0aGVtIHRoYXQgUHJlc2lkZW50IE9iYW1hIGNvbnNpZGVyZWQg
dGhlIGRpZmZpY3VsdCB0byB2ZXQuPC9wPjxwPkhvdyBjYW4gdGhpcyBiZSBjYWxsZWQgYSBiYW4g
d2hlbiBNdXNsaW1zIGZyb20gdGhlIG90aGVyIGNvdW50cmllcyBjYW4gdHJhdmVsIGhlcmU/PC9w
PjxwPkFwcGFyZW50bHksIEhlcnNoZXkgaXMgc3RpbGwgZGlzdHJhdWdodCBvdmVyIHRoZSBlbGVj
dGlvbi4gSGUgc2hvdWxkbiYjODIxNzt0IGxldCBoaXMgZW1vdGlvbnMgcHJlY2x1ZGUgdGhvdWdo
dGZ1bCBjb21tZW50YXJ5LjwvcD48cD5Sb2JlcnQgVW1iYXJnZXI8L3A+PHA+TXVucm9lIEZhbGxz
IDwvcD48cD4gPC9wPjxwPlNhZmV0eSBmaXJzdCA8L3A+PHA+SW4gb3Bwb3NpdGlvbiB0byBzYW5j
dHVhcnkgY2l0aWVzIGluIE9oaW8sIHN0YXRlIFRyZWFzdXJlciBKb3NoIE1hbmRlbCB3YXMgcXVv
dGVkIGFzIHNheWluZywgJiM4MjIwO091ciB0b3AgcHJpb3JpdHkgbXVzdCBiZSBrZWVwaW5nIE9o
aW8gZmFtaWxpZXMgc2FmZSBmcm9tIHJhZGljYWwgSXNsYW1pYyB0ZXJyb3Jpc3RzIGFuZCBvdGhl
ciB0aHJlYXRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QSByZXZpZXcgb2YgT2hpbyBEZXBhcnRtZW50IG9mIEhl
YWx0aCBkYXRhIGZyb20gMjAxNSBzaG93cyB0aGUgY2F1c2VzIG9mIGRlYXRoIGZvciBjaGlsZHJl
bi4gSXQgc2hvd3MgdGhhdCAzMDEgY2hpbGRyZW4gZGllZCBmcm9tIGV4dGVybmFsIGNhdXNlcyB0
aGF0IGluY2x1ZGVkOiA1NyBraWxsZWQgYnkgYSB3ZWFwb247IDYwIGtpbGxlZCBpbiB2ZWhpY3Vs
YXIgYWNjaWRlbnRzOyAyNCB3aG8gZGllZCBmcm9tIGRyb3duaW5nOyBhbmQsIHNhZGx5LCB0d28g
Y2hpbGRyZW4gd2hvIGRpZWQgZnJvbSBleHBvc3VyZS48L3A+PHA+Tm9uZSB3YXMga2lsbGVkIGJ5
IHRlcnJvcmlzdHMgb3IgcmVmdWdlZXMuIFRoZSBkYXRhIGFyZSBjbGVhci4gSSBmdW5kYW1lbnRh
bGx5IGRpc2FncmVlIHdpdGggTWFuZGVsLiBJIGJlbGlldmUgb3VyIHRvcCBwcmlvcml0eSBtdXN0
IGJlIHByZXZlbnRpbmcgZGVhdGhzIGZyb20gcmVhbCBjYXVzZXMsIHJhdGhlciB0aGFuIHRoZSBz
dXBwb3NlZCBoYXJtIGZyb20gdGVycm9yaXN0cyBlbWJlZGRlZCBpbiByZWZ1Z2VlIHBvcHVsYXRp
b25zLjwvcD48cD5JIGVuY291cmFnZSBNYW5kZWwgdG8gY2hhbmdlIGhpcyBwcmlvcml0aWVzIHRv
IGZvY3VzIG9uIHByb3RlY3Rpbmcgb3VyIGNoaWxkcmVuIGZyb20gcmVhbCBhbmQgcHJlc2VudCB0
aHJlYXRzLjwvcD48cD5Kb2huIFN1dHRvbiwgTS5ELjwvcD48cD5DYW50b248L3A+PHA+PC9wPjxw
PkNocmlzdGlhbiB2YWx1ZXMgPC9wPjxwPkkgcmVhZCB3aXRoIGludGVyZXN0IHRoZSBGZWIuIDEw
IGxldHRlciBmcm9tIHRoZSB3b21hbiB3aG8gcHV0IHVwIHdpdGggYSBwcmVzaWRlbnQgd2hvICYj
ODIyMDtkaWRuJiM4MjE3O3Qgc2hhcmUgbXkgQ2hyaXN0aWFuIHZhbHVlcyYjODIyMTsgZm9yIGVp
Z2h0IHllYXJzICgmIzgyMjA7RGVtb2NyYXRzIG11c3QgYWNjZXB0IHJlc3VsdHMmIzgyMjE7KS48
L3A+PHA+U2hlIGFwcGFyZW50bHkgZGlkbiYjODIxNzt0IGxpa2UgYSBtYW4gd2hvIGlzIGNvbXBh
c3Npb25hdGUsIGhhcyBiZWVuIG1hcnJpZWQgdG8gdGhlIHNhbWUgd29tYW4gaGlzIGFkdWx0IGxp
ZmUsIHdobyBrbm93cyB0aGUgQmlibGUgd2VsbCwgYW5kIGNvdWxkIHNwb250YW5lb3VzbHkgc2lu
ZyBBbWF6aW5nIEdyYWNlLjwvcD48cD5UaGUgd3JpdGVyIHByZWZlcnMgdGhlIGtpbmQgb2YgQ2hy
aXN0aWFuIHdobyBkdW1wcyBoaXMgd2lmZSBldmVyeSBmZXcgeWVhcnMgZm9yIGEgeW91bmdlciBt
b2RlbCwgd2hvIGRpc3BsYXllZCBhIGxhY2sgb2Yga25vd2xlZGdlIG9mIHRoZSBCaWJsZSAoYXQg
Qm9iIEpvbmVzIFVuaXZlcnNpdHksIG5vIGxlc3MpLCB3aG8gY2hlYXRzIHdvcmtlcnMgb3V0IG9m
IHRoZWlyIGZhaXIgcGF5LCB3aG8gZ3JvcGVzIHdvbWVuIGFuZCBicmFncyBhYm91dCBpdCwgd2hv
IG1vY2tzIHRob3NlIHdobyBhcmUgbGVzcyBhZHZhbnRhZ2VkLCBhbmQgd2hvIGxpZXMgY29uc3Rh
bnRseS48L3A+PHA+SSB0aGluayBoZXIgcHJvdGVzdCBpcyBtb3JlIGFsb25nIHRoZSBsaW5lcyBv
ZiByYWNlIHRoYW4gcmVsaWdpb24sIG9yIGhlciBDaHJpc3RpYW4gdmFsdWVzIGFyZSBub3QgY2xv
c2UgdG8gbWluZS48L3A+PHA+Sm9obiBBdGtpbnNvbjwvcD48cD5LZW50PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.