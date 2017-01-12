Letters to the editor: Poor choice to head the EPA and make it John Glenn High School — Jan. 13

PHA+SmF5IEFtYnJvc2UmIzgyMTc7cyBKYW4uIDMgY29tbWVudGFyeSAoJiM4MjIwO1RocmVlIGxl
dHRlcnMgZGVmaW5lIHRoZSBlbmVteSB3aXRoaW4mIzgyMjE7KSwgYSBwaXRjaCBmb3IgU2NvdHQg
UHJ1aXR0IHRvIGxlYWQgdGhlIEVudmlyb25tZW50YWwgUHJvdGVjdGlvbiBBZ2VuY3ksIGlzIHNl
cmlvdXNseSBtaXNndWlkZWQuPC9wPjxwPlBydWl0dCwgYXMgdGhlIE9rbGFob21hIGF0dG9ybmV5
IGdlbmVyYWwsIGhhcyByZXBlYXRlZGx5IGZvdWdodCBhZ2FpbnN0IGNsZWFuIHdhdGVyIGFuZCBj
bGltYXRlIGNoYW5nZSBydWxlcywgc3VwcG9ydGluZyBjb2FsLWJ1cm5pbmcgdXRpbGl0aWVzIGFn
YWluc3QgdGhlIEVQQS4gUHJ1aXR0IGhhcyBhIGxvbmcgcmVjb3JkIG9mIHNpZGluZyB3aXRoIGJp
ZyBidXNpbmVzcywgcHJpbWFyaWx5IHRoZSBmb3NzaWwtZnVlbCBpbmR1c3RyeSwgYW5kIGFnYWlu
c3QgcHJvLWVudmlyb25tZW50YWwgcmVndWxhdGlvbnMuIEhlIGlzIGNsZWFybHkgYW4gZXhjZXB0
aW9uYWxseSBwb29yIGNob2ljZSBmb3IgaGVhZGluZyB0aGUgRVBBLjwvcD48cD5MaWtlIGl0IG9y
IG5vdCwgdGhlIG5leHQgc2V2ZXJhbCBkZWNhZGVzIHdpbGwgYmUgZG9taW5hdGVkIGJ5IHNlcmlv
dXMgZW52aXJvbm1lbnRhbCBjaGFsbGVuZ2VzLiBBbHRob3VnaCBtYW55IG9mIHVzIHRyeSB0byBh
dm9pZCB0aGlua2luZyBhYm91dCB0aGVzZSBjaGFsbGVuZ2VzLCB3ZSBzZWUgZ3JlYXRlciBhbmQg
Z3JlYXRlciBldmlkZW5jZSB0aGF0IG91ciBlbnZpcm9ubWVudCBpcyBjaGFuZ2luZyBpbiB3YXlz
IHRoYXQgYXJlIHNlcmlvdXNseSB3b3JyeWluZzogaG90dGVzdCB5ZWFycyBvbiByZWNvcmQgeWVh
ci1hZnRlci15ZWFyLCBleHRyZW1lIHdlYXRoZXIgZXZlbnRzLCByaXNpbmcgc2VhIGxldmVscyBl
bmNyb2FjaGluZyBvbiBjb2FzdGFsIGNvbW11bml0aWVzLCByZWNvcmQgZmxvb2RzLCByZWNvcmQg
ZmlyZSBldmVudHMsIGFuZCB0aGUgbGlzdCBnb2VzIG9uIGFuZCBvbi48L3A+PHA+V2UgaGF2ZSBt
YWRlIGZvcndhcmQgbW92ZW1lbnQgdG8gY29tYmF0IGdsb2JhbCBjbGltYXRlIGNoYW5nZSwgbGFy
Z2VseSB0aHJvdWdoIHRoZSBhY3Rpb25zIG9mIHRoZSBFUEEuIEluc3RhbGxpbmcgd2hhdCBhbW91
bnRzIHRvIGEgZm9zc2lsLWZ1ZWwgbG9iYnlpc3QgYXMgdGhlIGhlYWQgb2YgdGhlIEVQQSB3b3Vs
ZCBiZSBhIGh1Z2Ugc3RlcCBiYWNrd2FyZCBmb3Igb3VyIGVudmlyb25tZW50IGFuZCBwbGFjZSBl
dmVuIGdyZWF0ZXIgYnVyZGVucyBvbiBmdXR1cmUgZ2VuZXJhdGlvbnMuIFdlIHNob3VsZCBmaWdo
dCBoaXMgbm9taW5hdGlvbiB0byB0aGF0IGltcG9ydGFudCBwb3NpdGlvbi48L3A+PHA+UGxlYXNl
IGpvaW4gbWUgaW4gY2FsbGluZyBvbiBVLlMuIFNlbi4gUm9iICBQb3J0bWFuIHRvIHN0YW5kIHVw
IGZvciBPaGlvYW5zIGFuZCB2b3RlIGFnYWluc3QgU2NvdHQgUHJ1aXR0IGZvciBFUEEgYWRtaW5p
c3RyYXRvci48L3A+PHA+U3RldmUgV2Vla3M8L3A+PHA+Q29wbGV5IFRvd25zaGlwPC9wPjxwPjwv
cD48cD5DeWJlciBhdHRhY2tzLCAmIzgyMzI7bm90aGluZyBuZXc8L3A+PHA+T25jZSBhZ2Fpbiwg
d2UgbmVlZCB0byBwdXNoIHRoZSBtdXRlIGJ1dHRvbiBhbmQgY29uc2lkZXIgc29tZSBmYWN0cyBv
biB0aGUgbmF0aW9uYWwgY3liZXJzZWN1cml0eSBpc3N1ZS4gV2l0aGluIHRoZSBwYXN0IGVpZ2h0
IHllYXJzLCBVLlMuIGdvdmVybm1lbnQgc2VjdXJpdHkgaGFzIGJlZW4gaGFja2VkIG1hbnkgdGlt
ZXMuIFRoZSBtb3N0IGdyaWV2b3VzIHdhcyB0aGUgcmVjZW50IENoaW5lc2UgaGFja2luZyBlc2Nh
cGFkZSB0aGF0IHN0b2xlIHRlbnMgb2YgbWlsbGlvbnMgb2YgVS5TLiBwZXJzb25uZWwgcmVjb3Jk
cy4gV2hlcmUgd2FzIHRoZSBvdXRjcnkgZnJvbSBEZW1vY3JhdHMgYW5kIFJlcHVibGljYW5zPzwv
cD48cD5UaGlzIHNtZWxscyBvZiBhIHBvbGl0aWNhbCBhZ2VuZGEuIEFjY3VzYXRpb25zIGFib3V0
IFJ1c3NpYW4gaGFja2luZyBpbnRvIHRoZSBEZW1vY3JhdGljIE5hdGlvbmFsIENvbW1pdHRlZSYj
ODIxNztzIGFmZmFpcnMgYXJlIHN0aWxsIGluIGRvdWJ0LiBUaGUgRE5DIHJlZnVzZWQgdG8gaGFu
ZCBvdmVyIGl0cyBjb21wdXRlcnMgYW5kIHNlcnZlcnMgdG8gdGhlIEZCSS4gV2hhdCB3YXMgZm91
bmQgaW4gdGhvc2UgbGVha3Mgd2VyZSBmYWN0cyBhYm91dCB0aGUgRE5DIGF0IHRoZSB0aW1lLjwv
cD48cD5SdXNzaWEsIGFzIHdlbGwgYXMgb3RoZXIgY291bnRyaWVzLCBtYXkgaGF2ZSBhdHRlbXB0
ZWQgY3liZXIgYXR0YWNrcyBkdXJpbmcgcGFzdCBlbGVjdGlvbnMsIGFuZCB0aGUgaWRlYSBvZiBp
bmZsdWVuY2luZyBmb3JlaWduIGVsZWN0aW9ucyBpcyBub3RoaW5nIG5ldyB0byB0aGlzIGNvdW50
cnkuPC9wPjxwPkJvYiBIb3N0ZTwvcD48cD5Ob3J0aGZpZWxkPC9wPjxwPjwvcD48cD5Ib3cgYWJv
dXQgJiM4MjMyO0pvaG4gR2xlbm4/IDwvcD48cD5JdCBpcyBpbnRlcmVzdGluZyB0byByZWFkIHN1
Z2dlc3Rpb25zIGZvciBuYW1pbmcgdGhlIG5ldyBHYXJmaWVsZC9LZW5tb3JlIEhpZ2ggU2Nob29s
LiBTZXZlcmFsIHBlb3BsZSBoYXZlIHN1Z2dlc3RlZCBuYW1pbmcgdGhlIHNjaG9vbCBhZnRlciBw
YXN0IGVkdWNhdG9ycyBvZiBvbmUgb2YgdGhlIHNjaG9vbHMuPC9wPjxwPkkgZG9uJiM4MjE3O3Qg
dGhpbmsgdGhlIHN0YWtlaG9sZGVycyBvZiBLZW5tb3JlIHdvdWxkIGxpa2UgdGhlIHNjaG9vbCBu
YW1lZCBhZnRlciBzb21lb25lIGZyb20gR2FyZmllbGQsIG9yIHdvdWxkIHRoZSBzdGFrZWhvbGRl
cnMgb2YgR2FyZmllbGQgd2FudCBpdCBuYW1lZCBhZnRlciBzb21lb25lIGZyb20gS2VubW9yZS48
L3A+PHA+VW5mb3J0dW5hdGVseSwgdGhlIG5ldyBzY2hvb2wgbmVlZHMgdG8gaGF2ZSBhIG5hbWUg
d2l0aG91dCBkaXJlY3QgdGllcyB0byBlaXRoZXIgS2VubW9yZSBvciBHYXJmaWVsZC4gSSBzdWdn
ZXN0IG5hbWluZyB0aGUgbmV3IHNjaG9vbCBhZnRlciBKb2huIEdsZW5uLiBCeSBuYW1pbmcgdGhl
IHNjaG9vbCBhZnRlciBHbGVubiwgdGhlIHBvc3NpYmlsaXRpZXMgZm9yIGEgbmlja25hbWUgYW5k
IG1hc2NvdCBhcmUgZXh0ZW5zaXZlOiB0aGUgQXZpYXRvcnMsIEZseWVycywgUm9ja2V0cyBvciBB
ZXJvcy48L3A+PHA+T2YgY291cnNlLCBmb3IgdGhvc2Ugd2hvIGRlc2lyZSBhIG1vcmUgZ2VuZXJp
YyBuYW1lLCB0aGUgc2Nob29sIGNvdWxkIGJlIG5hbWVkIFNvdXRod2VzdCBIaWdoIFNjaG9vbC48
L3A+PHA+SC4gSmFtZXMgRGllcmluZ2VyIElJSTwvcD48cD5UYWxsbWFkZ2UgPC9wPjxwPjwvcD48
cD5FZGl0b3ImIzgyMTc7cyBub3RlOiBUaGUgd3JpdGVyIGlzIGEgZm9ybWVyIHByaW5jaXBhbCBh
dCBHYXJmaWVsZC48L3A+PHA+PC9wPjxwPlNpbXBsZSBlbm91Z2g8L3A+PHA+UHJlc2lkZW50LWVs
ZWN0IFRydW1wIG1heSBiZSBwcm92aW5nIHNvbWV0aGluZyBtYW55IG9mIHVzIHN1c3BlY3RlZCwg
dGhhdCBvdXIgZ292ZXJubWVudCBoYXMgYWx3YXlzIGJlZW4gbXVjaCB0b28gY29tcGxpY2F0ZWQg
YW5kIGl0cyBsZWFkZXJzIHRvbyB2ZXJib3NlIGluIGFkZHJlc3Npbmcgc2ltcGxlIGlzc3Vlcy48
L3A+PHA+V2l0aG91dCByZXF1aXJpbmcgdGhvdXNhbmRzIG9mIHBhZ2VzIG9mIHJlcG9ydHMgYW5k
IGh1bmRyZWRzIG9mIGNvbmdyZXNzaW9uYWwgY29tbWl0dGVlIGhvdXJzLCBldmlkZW50bHkgVGhl
IERvbmFsZCBjYW4gc29sdmUgaGlnaGx5IGNvbXBsZXggcHJvYmxlbXMgaW4ganVzdCAxNDAgY2hh
cmFjdGVycy48L3A+PHA+RS5NLiBKb2JlPC9wPjxwPlBsYWluIFRvd25zaGlwPC9wPjxwPjwvcD48
cD5Db3JyZWN0aW9uPC9wPjxwPkJlY2F1c2Ugb2YgYW4gZWRpdGluZyBlcnJvciwgdGhlIEphbi4g
MTAgY29sdW1uICYjODIyMDtNeSBleHBlcmllbmNlIHdpdGggb3BlbiBoZWFydCBzdXJnZXJ5LCYj
ODIyMTsgYnkgUmljayBGZWluYmVyZywgZXJyZWQgaW4gc3RhdGluZyB0aGUgdGltZSBiZXR3ZWVu
IGJpa2UgcmlkZXMgaW4gTm92ZW1iZXIuIFRoZSBpbnRlcnZhbCB3YXMgbmluZSBkYXlzLCBmcm9t
IE5vdi4gMTMgdG8gTm92LiAyMi4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.