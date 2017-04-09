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Letters to the editor: Regulation without justification and nothing new from Assad — April 10

Published: April 9, 2017 - 10:01 PM

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WASHINGTON: Gen. Abdel Fattah Sisi’s Egypt holds at least 40,000 political prisoners, secular democrats as well as Islamic extremists. His security forces have killed thousands — at least 817 at a single demonstration, according to Human Rights Watch. For three years, the Obama administration kept Sisi at arm’s length, working with his government on counterterrorism while expressing disapproval of its repression.

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