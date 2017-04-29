Letters to the editor: Retire Chief Wahoo and make a decision on FirstEnergy — April 30

PHA+U28gdGhlIHdyaXRlciBvZiB0aGUgQXByaWwgMjEgbGV0dGVyICYjODIxNjsmIzgyMTY7UHJv
dWQgb2YgQ2hpZWYgV2Fob28mIzgyMTc7JiM4MjE3OyBpcyBhIHByb3VkIElyaXNoIGRlc2NlbmRh
bnQgYW5kIG1heSBhbHNvIGJlIHBhcnQgQW1lcmljYW4gSW5kaWFuLiBJZiBoZSBpcyBwYXJ0IEFt
ZXJpY2FuIEluZGlhbiwgaGUgc2F5cyBoZSB3aWxsIGJlIHByb3VkIG9mIENoaWVmIFdhaG9vLCB3
aG9tIGhlIGxpa2VucyB0byB0aGUgRmlnaHRpbmcgSXJpc2ggbGVwcmVjaGF1biBvZiB0aGUgVW5p
dmVyc2l0eSBvZiBOb3RyZSBEYW1lLjwvcD48cD5Ud28gdmVyeSBkaWZmZXJlbnQgbWFzY290cyB3
aXRoIHR3byB2ZXJ5IGRpZmZlcmVudCBvcmlnaW5zLCBhbmQgdGhlcmUgaXMgbm8gY29tcGFyaXNv
bi4gPC9wPjxwPlRoZSAmIzgyMjA7ZmlnaHRpbmcgSXJpc2gmIzgyMjE7IHdhcyBhIHBocmFzZSB1
c2VkIGFzIGVhcmx5IGFzIHRoZSBDaXZpbCBXYXIgZGVzY3JpYmluZyB0aGUgNjl0aCBSZWdpbWVu
dCBvdXQgb2YgTmV3IFlvcmsuIFRoZSBwaHJhc2Ugd2FzIGZpcnN0IHB1Ymxpc2hlZCBhbmQgZm9y
ZXZlciBtZW1vcmlhbGl6ZWQgaW4gdGhlIHBvZW0gPGVtPldoZW4gdGhlIDY5dGggQ29tZXMgQmFj
ayA8L2VtPmJ5IGF1dGhvciBKb3ljZSBLaWxtZXIuIFRoZSBwb2VtIHdhcyBwdWJsaXNoZWQgcG9z
dGh1bW91c2x5IGFmdGVyIE1yLiBLaWxtZXIsIGFuIEFtZXJpY2FuIG9mIElyaXNoIGRlc2NlbnQs
IHdhcyBraWxsZWQgZHVyaW5nIFdvcmxkIFdhciBJIGluIEZyYW5jZS48L3A+PHA+VGhlIFVuaXZl
cnNpdHkgb2YgTm90cmUgRGFtZSYjODIxNztzIG1hc2NvdCBjYW1lIGFib3V0IGluIDE5NjQuIFRo
ZSBpZGVhIGZvciB0aGUgbGVwcmVjaGF1biBhbmQgaGlzIHBvc2UgcHJvYmFibHkgY2FtZSBmcm9t
IHRoZSB1bml2ZXJzaXR5JiM4MjE3O3Mgc3BvcnRzIHRlYW1zIGhhdmluZyBsb25nIGdvbmUgYnkg
dGhlIG5pY2tuYW1lIG9mICYjODIyMDt0aGUgRmlnaHRpbmcgSXJpc2guJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+
SXJpc2ggcGVvcGxlIGhhdmUgYSBoaXN0b3J5IG9mIGZpZ2h0aW5nIGZvciB0aGUgZG93bnRyb2Rk
ZW4uIFRoZWlyIHNwaXJpdCBpcyBob25vcmVkIGluIHRoZSBmZWlzdHkgbGl0dGxlIGxlcHJlY2hh
dW4gcm9vdGVkIGluIElyaXNoIGZvbGtsb3JlLjwvcD48cD5OYXRpdmUgQW1lcmljYW5zIHdlcmUg
a2lsbGVkLCBsaWVkIHRvLCB0cmlja2VkIGFuZCBtb3ZlZCBvdXQgb2YgdGhlaXIgaG9tZXMsIGRl
Y2ltYXRpbmcgdGhlaXIgd2F5IG9mIGxpZmUgYW5kIGlkZW50aXR5LiBJbiByZXR1cm4sIHRoZSB3
aGl0ZSBtYW4gY2FtZSB1cCB3aXRoIGEgY2FyaWNhdHVyZSB0aGF0IGxvb2tzIGxpa2UgYSBzaWxs
eSBOYXRpdmUgQW1lcmljYW4gYW5kIGF0dGFjaGVkIGl0IHRvIGEgcHJvZmVzc2lvbmFsIHNwb3J0
cyB0ZWFtLjwvcD48cD5JJiM4MjE3O20gd2l0aCB0aGUgQmVhY29uIEpvdXJuYWwmIzgyMTc7cyBB
cHJpbCAxNyBlZGl0b3JpYWwuIFJldGlyZSBDaGllZiBXYWhvby48L3A+PHA+S2F0aGxlZW4gUi4g
TW9yc2U8L3A+PHA+Q3V5YWhvZ2EgRmFsbHM8L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD5NYWtlIGEgZGVj
aXNpb24gJiM4MjMyO29uIEZpcnN0RW5lcmd5PC9wPjxwPklmIEkgdW5kZXJzdGFuZCBjb3JyZWN0
bHkgdGhlIEFwcmlsIDIzIGNvbHVtbiwgJiM4MjIwO0ZpcnN0RW5lcmd5IHdhbnRzIHdoYXQgYWxs
IG9mIHVzIG5lZWQsJiM4MjE3OyYjODIxNzsgZm9yIGFuIGFkZGl0aW9uYWwgJDUgcGVyIG1vbnRo
IG9uIG15IGVsZWN0cmljaXR5IGJpbGwsIEZpcnN0RW5lcmd5IHdpbGwgYmUgYWJsZSB0byBrZWVw
IHRoZSBEYXZpcy1CZXNzZSBhbmQgUGVycnkgbnVjbGVhciBwb3dlciBwbGFudHMuPC9wPjxwPktl
ZXBpbmcgdGhlIHBsYW50cyB3b3VsZCBzYXZlIDEsNDAwIHNraWxsZWQgam9icywga2VlcCAkMjQg
bWlsbGlvbiBpbiBzdGF0ZSBhbmQgbG9jYWwgdGF4ZXMgZmxvd2luZyBwZXIgeWVhciwgYW5kIGtl
ZXAgMiwxMDAgbWVnYXdhdHRzIG9mIHplcm8tY2FyYm9uIGdlbmVyYXRpb24gaW4gbm9ydGhlcm4g
T2hpbyAoYW5kIHVuZGVyIGxvY2FsIGNvbnRyb2wpLjwvcD48cD5IbW0sIGFsbCB0aGlzIGZvciBv
bmx5IDUgYnVja3MgYSBtb250aD8gQmFjayBpbiB0aGUgJiM4MjE3Ozkwcywgd2UgY2FsbGVkIHRo
aXMgYSAmIzgyMjA7bm8tYnJhaW5lciwmIzgyMjE7IGJ1dCBzdGF0ZSByZWd1bGF0b3JzIGhhdmUg
YmVlbiBwb25kZXJpbmcgdGhpcyBxdWVzdGlvbiBmb3IgdGhyZWUgeWVhcnMuIEl0JiM4MjE3O3Mg
dGltZSBmb3IgdGhlIHJlZ3VsYXRvcnMgdG8gbWFrZSB1cCB0aGVpciBtaW5kcyAmIzgyMTI7IG9u
ZSB3YXkgb3IgYW5vdGhlciAmIzgyMTI7IHNvIEZpcnN0RW5lcmd5IGNhbiBmb2N1cyBvbiBrZWVw
aW5nIHRoZSByZXN0IG9mIHRoZSBjb21wYW55IGludGFjdC48L3A+PHA+TWljaGFlbCBKLiBTdmFz
dGE8L3A+PHA+U3RvdzwvcD48cD5UbyB1bml2ZXJzYWwgJiM4MjMyO2hlYWx0aCBjYXJlPC9wPjxw
PkhlcmUgd2UgZ28gYWdhaW4gd2l0aCBhbGwgdGhlIG5vaXNlIGFib3V0IHJlZm9ybWluZyBoZWFs
dGggY2FyZSBpbiB0aGlzIGNvdW50cnkuIERlZXAgZG93biB3ZSBhbGwga25vdyB0aGUgb25seSBm
aXggaXMgdW5pdmVyc2FsIGhlYWx0aCBjYXJlLiBXZSB1c2UgZmVkZXJhbCBmdW5kcyBmb3IgYWxs
IGtpbmRzIG9mIG5lY2Vzc2FyeSBhcmVhcyBvZiB0aGUgZ292ZXJubWVudC48L3A+PHA+V2h5IG5v
dCBoZWFsdGggY2FyZT88L3A+PHA+SG93IGRvIHdlIGRvIHRoYXQ/IFdlbGwsIHdlIGNhbiBoYXZl
IGEgbmF0aW9ud2lkZSBmZWRlcmFsIHNhbGVzIHRheCB0aGF0IGV2ZXJ5b25lIHdpbGwgcGF5LiBU
aGUgcG9vciwgZWxkZXJseSwgcmljaCwgbWVtYmVycyBvZiBDb25ncmVzcywgc2VuYXRvcnMsIHRv
dXJpc3RzLCBpbGxlZ2FsIGltbWlncmFudHMgYW5kIHRoZSBsaXN0IGdvZXMgb24gYW5kIG9uLiBF
dmVyeW9uZSBjb250cmlidXRlcy4gVGhhdCBhbHNvIHRha2VzIHRoZSBidXJkZW4gb2ZmIGVtcGxv
eWVycy4gPC9wPjxwPkl0IHRoYXQgaGFwcGVucywgdGhlbiB3ZSBjYW4gdHJ1bHkgc2F5IHdlIGFy
ZSBhIGdyZWF0IGNvdW50cnkuIEl0IGlzIGltbW9yYWwgdG8gdGhpbmsgdGhhdCBoZWFsdGggY2Fy
ZSBpcyBhIHByaXZpbGVnZSBhbmQgbm90IGEgcmlnaHQuPC9wPjxwPkRvcm90aHkgUGlvdmFubzwv
cD48cD5NZWRpbmE8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.