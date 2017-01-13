Letters to the editor: Threat to public schools and Trump voter for change — Jan. 14

PHA+V2UgaW4gT2hpbyBoYXZlIGhhZCBmcm9udCByb3cgc2VhdHMgdG8gc2VlIHRoZSBlZmZlY3Rz
IG9mIG1pc2d1aWRlZCBmZWRlcmFsIGFuZCBzdGF0ZSBlZHVjYXRpb24gcG9saWNpZXMgb24gb3Vy
IHB1YmxpYyBzY2hvb2xzLCBmcm9tIFByZXNpZGVudCBCdXNoJiM4MjE3O3MgTm8gQ2hpbGQgTGVm
dCBCZWhpbmQgdG8gUHJlc2lkZW50IE9iYW1hJiM4MjE3O3MgUmFjZSB0byB0aGUgVG9wLjwvcD48
cD5XZSBoYXZlIGFsc28gaGFkIGxvZ2Ugc2VhdHMgdG8gc2VlIGV2ZW50cyBpbiBNaWNoaWdhbiBh
bmQgZ2V0IGEgZ2xpbXBzZSBvZiBvdXIgcG9zc2libGUgZnV0dXJlLiBXZSBzZWUgZGlzYXN0cm91
cyByZXN1bHRzIHN1Y2ggYXMgdGhlIGVsaW1pbmF0aW9uIG9mIGxvY2FsIGNvbnRyb2wgYW5kIHRo
ZSB3aG9sZXNhbGUgZXhwYW5zaW9uIG9mIGNoYXJ0ZXIgc2Nob29scyBpbiBEZXRyb2l0LCB3aGlj
aCBpcyBwcm92aW5nIHRvIGJlIHRoZSBlZHVjYXRpb25hbCBlcXVpdmFsZW50IG9mIHRoZSBGbGlu
dCB3YXRlciBjcmlzaXMuPC9wPjxwPkJldHN5IERlVm9zLCBEb25hbGQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBi
aWxsaW9uYWlyZSBub21pbmVlIHRvIGJlIGVkdWNhdGlvbiBzZWNyZXRhcnksIGlzIG9uZSBvZiB0
aGUgbW9zdCBmYW5hdGljYWwsIGNvbnNpc3RlbnQgYWR2b2NhdGVzIG9mIHRoZXNlIGlzc3Vlcy4g
U2hlIGlzIGEgY2xlYXIgdGhyZWF0IHRvIG91ciBuYXRpb24mIzgyMTc7cyBwdWJsaWMgc2Nob29s
cyB3aG8gaGFzIGNydXNhZGVkIHRvIGVzdGFibGlzaCB2b3VjaGVyIHBvbGljaWVzIHRvIGRpdmVy
dCBwdWJsaWMgc2Nob29sIGZ1bmRzIHRvIGNoYXJ0ZXIgYW5kIHJlbGlnaW91cyBzY2hvb2xzLjwv
cD48cD5BcyBzb21lb25lIHdobyBoYXMgbmV2ZXIgaGFkIGFueSBwZXJzb25hbCBjb25uZWN0aW9u
IHRvIHB1YmxpYyBzY2hvb2xzLCBzaGUgaGFzIGJlZW4gb2JzZXNzZWQgd2l0aCBwb2xpY2llcyB0
byBwcm9maXQgZnJvbSBvdXIgY2hpbGRyZW4mIzgyMTc7cyBlZHVjYXRpb24gYW5kIGZ1ZWwgcHJl
ZGF0b3J5IGNvcnBvcmF0ZSBzY2hlbWVzLiBJZiBzaGUgd2VyZSB0byBiZSBjb25maXJtZWQsIHNo
ZSB3b3VsZCBwdXQgZGVtb25zdHJhYmx5IGRlc3RydWN0aXZlIHBvbGljaWVzIGludG8gaHlwZXIt
ZHJpdmUgYW5kIGVuYWJsZSB0aGUgd29yc3QgaW5zdGluY3RzIG9mIHplYWxvdHMgYWNyb3NzIHRo
ZSBuYXRpb24gYW5kIGluIE9oaW8uPC9wPjxwPlRoZSBleGlzdGVuY2Ugb2YgQW1lcmljYW4gcHVi
bGljIGVkdWNhdGlvbiwgYXJndWFibHkgdGhlIG1vc3QgaW1wb3J0YW50IGluc3RpdHV0aW9uIHN1
c3RhaW5pbmcgdGhpcyBuYXRpb24gdGhyb3VnaG91dCBpdHMgaGlzdG9yeSwgaXMgYXQgc3Rha2Uu
IEVkdWNhdGlvbiBwb2xpY3kgbXVzdCB2YWx1ZSBjaGlsZHJlbiBhcyBpbnZlc3RtZW50cyBpbiBv
dXIgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgZnV0dXJlLCBub3QgY29tbW9kaXRpZXMgZm9yIHNob3J0LXRlcm0g
ZWNvbm9taWMgcHJvZml0LjwvcD48cD5QbGVhc2UgY2FsbCBhbmQgd3JpdGUgVS5TLiBTZW5zLiBT
aGVycm9kIEJyb3duIGFuZCBSb2IgUG9ydG1hbiB0byBvcHBvc2UgdGhlIERlVm9zIG5vbWluYXRp
b24uPC9wPjxwPkdyZWcgQnJvemVpdDwvcD48cD5GYWlybGF3bjwvcD48cD48L3A+PHA+Vm90ZXIg
Zm9yICYjODIzMjtjaGFuZ2U8L3A+PHA+VGhlIEphbi4gNiBsZXR0ZXIgJiM4MjIwO0V2YW5nZWxp
Y2FscyBhbmQgVHJ1bXAmIzgyMjE7IGJhc2ljYWxseSBoaXQgYW55b25lIG92ZXIgdGhlIGhlYWQg
d2l0aCBhIEJpYmxlIGlmIHRoZXkgdm90ZWQgZm9yIERvbmFsZCBUcnVtcCBpbnN0ZWFkIG9mIEhp
bGxhcnkgQ2xpbnRvbi4gVGhlIHdyaXRlciBjYWxscyBUcnVtcCBhIHNleHVhbCBwcmVkYXRvciwg
cmFjaXN0IGFuZCBmYXNjaXN0LjwvcD48cD5BcyBmb3IgVHJ1bXAgYmVpbmcgYSBzZXh1YWwgcHJl
ZGF0b3IsIHRoZSB3cml0ZXIgc2hvdWxkIHRha2UgYSBsb29rIGF0IEJpbGwgQ2xpbnRvbiB3aGVu
IGhlIHdhcyBnb3Zlcm5vciBhbmQgcHJlc2lkZW50LiBIZSBjZXJ0YWlubHkgYWJ1c2VkIG1hbnkg
d29tYW4gYnkgd2llbGRpbmcgdGhlIHBvd2VyIG9mIGhpcyBwdWJsaWMgb2ZmaWNlLjwvcD48cD5J
ZiB0aGUgd3JpdGVyIHRoaW5rcyBIaWxsYXJ5IENsaW50b24gaGFzIGNsZWFuIHNraXJ0cywgbG9v
ayBhdCBob3cgc2hlIGFuZCB0aGUgRGVtb2NyYXRpYyBOYXRpb25hbCBDb21taXR0ZWUgc2NyZXdl
ZCBCZXJuaWUgU2FuZGVycyBhbmQgbWFuaXB1bGF0ZWQgcHJpbWFyeSBlbGVjdGlvbnMuPC9wPjxw
Pk9uIGltbWlncmF0aW9uLCB3aHkgYm90aGVyIHRvIGhhdmUgYW55IGJvcmRlciBwYXRyb2xzIGlm
IHlvdSB3YW50IHRvIGxldCBhbnlvbmUgaW50byB0aGUgbmF0aW9uPyBUcnVtcCBoYXMgc2FpZCB3
ZSBuZWVkIHRvIGNoZWNrIHRoZSBiYWNrZ3JvdW5kIG9mIHRob3NlIGNvbWluZyBpbiB0byB2ZXQg
YW55IHBvc3NpYmxlIHRlcnJvcmlzdHMuPC9wPjxwPkRpZCBoZSBzYXkgb3IgcHV0IGVtcGhhc2lz
IG9uIE11c2xpbXM/IFN1cmUgaGUgZGlkLCBhcyBpdCBzZWVtcyB0aGV5IGFyZSB0aGUgcHJlZG9t
aW5hdGVseSB0aGUgb25lcyBibG93aW5nIHVwIG90aGVycy48L3A+PHA+UGVyaGFwcyB0aGUgd3Jp
dGVyIG5lZWRzIHRvIHRha2UgYSBjbGVhcmVyIGxvb2sgYXQgdGhlIHdvcmxkIGFib3V0IGhpbSBi
ZWZvcmUgQmlibGUtYmFzaGluZyB1cyBwb29yLCBpZ25vcmFudCB3b3JraW5nIGZvbGtzIHdobyB2
b3RlZCBmb3IgYW55b25lIGJ1dCBDbGludG9uLjwvcD48cD5TaWduIG1lIGFzIGp1c3QgYW5vdGhl
ciBpbmRlcGVuZGVudCBkZXBsb3JhYmxlIHdobyB3YW50ZWQgdG8gZ2V0IHJpZCBvZiB0aGUgY29u
c3RhbnQgcmVnaW1lIG9mIGNvcnJ1cHQgcG9saXRpY2lhbnMuPC9wPjxwPkVsaWFzIEouIFZ1am92
aWNoPC9wPjxwPlNvdXRoaW5ndG9uPC9wPjxwPjwvcD48cD5SZXBsYWNlICYjODIzMjt3aXRoIHdo
YXQ/PC9wPjxwPldlIGNhbiBleHBlY3QgUmVwdWJsaWNhbnMgaW4gQ29uZ3Jlc3MsIGFtb25nIHRo
ZW0gSmltIFJlbmFjY2ksIHRvIHRyeSB0byBmb29sIEFtZXJpY2FucyBieSBwYXNzaW5nIGEgYmls
bCB0aGF0IHRoZXkgd2lsbCBjbGFpbSByZXBlYWxzIE9iYW1hY2FyZS4gSWYgeW91IGJvdGhlciB0
byBsb29rIGF0IHdoYXQgdGhleSBhY3R1YWxseSBkbywgaXQgaXMgbGlrZWx5IHRoZXkgd2lsbCBk
ZWxheSB0aGUgYWN0dWFsIHJlcGVhbCBmb3IgYXQgbGVhc3QgYSBjb3VwbGUgb2YgeWVhcnMuPC9w
PjxwPlJlcHVibGljYW5zIG1heSB0ZWxsIHlvdSB0aGV5IGFyZSB3b3JraW5nIHRvIHB1dCB0aGUg
ZmluaXNoaW5nIHRvdWNoZXMgb24gdGhlICYjODIyMDtncmVhdCYjODIyMTsgVHJ1bXAgcGxhbiBm
b3IgaGVhbHRoIGNhcmUgdGhhdCB3aWxsIHJlcGxhY2UgdGhlIEFmZm9yZGFibGUgQ2FyZSBBY3Qu
IEluIGZhY3QsIHRoZXkgaGF2ZSBub3QgYmVlbiBhYmxlIHRvIGNvbWUgdXAgd2l0aCBhbiBhbHRl
cm5hdGl2ZSwgZXZlbiB3aXRoIHNldmVuIHllYXJzIGFkdmFuY2Ugbm90aWNlLCBzbyB3aHkgc2hv
dWxkIHdlIGJlbGlldmUgdGhlIGxpZXMgdGhhdCB0aGV5IHdpbGwgaGF2ZSBzb21ldGhpbmcgYmV0
dGVyIGluIHR3byB5ZWFycz88L3A+PHA+UmVwZWFsIHdvdWxkIHJlc3VsdCBpbiBtYW55IGluc3Vy
YW5jZSBjb21wYW5pZXMgYW5kIGluZGl2aWR1YWxzIHB1bGxpbmcgb3V0IG9mIHRoZSBtYXJrZXQs
IHdoaWNoIHdvdWxkIHJhaXNlIGNvc3RzIGFuZCBkZXN0YWJpbGl6ZSBhbiBldmVyLXNocmlua2lu
ZyBtYXJrZXQuIE5vIGRvdWJ0IHRoZSBHT1Agd2lsbCB0cnkgdG8gYmxhbWUgUHJlc2lkZW50IE9i
YW1hIGZvciB0aGUgY29sbGFwc2UgdGhleSBjYXVzZWQgd2l0aCB0aGVpciBpcnJlc3BvbnNpYmxl
IGxlZ2lzbGF0aW9uLjwvcD48cD5XaGF0IGlzIGFsc28gZ29pbmcgdG8gaGFwcGVuIHdpdGggR09Q
IGNvbnRyb2wgb2YgQ29uZ3Jlc3MgaXMgZXNzZW50aWFsbHkgYSByZXBlYWwgb2YgTWVkaWNhcmUg
YW5kIGdpdmluZyB0cmlsbGlvbnMgb2YgZG9sbGFycyBpbiB0aGUgU29jaWFsIFNlY3VyaXR5IHRy
dXN0IGZ1bmQgdG8gdGhlIGNyb29rcyBvZiBXYWxsIFN0cmVldCB0byBnYW1ibGUgd2l0aC48L3A+
PHA+SnVzdCByZW1lbWJlciB3aG8gYnJvdWdodCBhYm91dCB0aGUgY29sbGFwc2Ugb2YgdGhlIGhl
YWx0aCBjYXJlIG1hcmtldCBhbmQgeW91ciByZXRpcmVtZW50IGluY29tZSB3aGVuIHRoZSBuZXh0
IGVsZWN0aW9uIGN5Y2xlIGNvbWVzIGFyb3VuZCBiZWNhdXNlIHdlIGNhbiBiZSBzdXJlIHRoZSBH
T1Agd2lsbCBicmluZyBvdXQgdGhlIHNtb2tlIGFuZCBtaXJyb3JzIGFuZCB0cnkgdG8gYmxhbWUg
T2JhbWEgYW5kIEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbi48L3A+PHA+Um9nZXIgTWFyYmxlPC9wPjxwPlJhdmVu
bmE8L3A+PHA+PC9wPjxwPkN1bHR1cmFsIG5lY2Vzc2l0aWVzPC9wPjxwPkkgYW0gc28gcGxlYXNl
ZCBhbmQgaG9ub3JlZCB3aXRoIHRoZSByZXZpZXcgYnkgQ2xpbnQgTyYjODIxNztDb25ub3Igb2Yg
R3JpenpsZWhlYWQ6IFRoZSBUYWxlIG9mIHRoZSBDdXlhaG9nYSBWYWxsZXkgQmlnZm9vdCBpbiB0
aGUgTmV3IFllYXImIzgyMTc7cyBFdmUgRW5qb3khIHNlY3Rpb24uPC9wPjxwPlRoYXQga2luZCBv
ZiBhdHRlbnRpb24gYW5kIGRldGFpbCBpcyBzbyBpbXBvcnRhbnQgZm9yIHRoZSBsb2NhbCBhcnRz
IGFuZCBmaWxtIGNvbW11bml0aWVzLCBhbmQgdGhlIGJ1c2luZXNzLCBlZHVjYXRpb24gYW5kIGNo
YXJpdGFibGUgY29tbXVuaXRpZXMsIGFzIHdlbGwuIExvY2FsIG5ld3MgYW5kIGN1bHR1cmFsIHJl
cG9ydGluZyBhcmUgc29tZSBvZiB0aGUgbmVjZXNzYXJ5IGZlYXR1cmVzIHRoYXQgbWFrZSBhIGNp
dHkgYW5kIGEgcmVnaW9uIGdyZWF0LiA8L3A+PHA+SW4gdGhlIGNhc2Ugb2YgR3JpenpsZWhlYWQs
IHdlIGhhZCBhIGZ1bGwgaG91c2UsIHN0YW5kaW5nIHJvb20gb25seSwgYW5kIHRoZXJlIHdlcmUg
bGF1Z2hzIHRocm91Z2hvdXQuIDwvcD48cD5UaGFua3MsIHRvbywgdG8gVGhlIE5pZ2h0bGlnaHQg
Q2luZW1hLCB3aGljaCBob3N0ZWQgdGhlIHNob3cuIFRoZSBOaWdodGxpZ2h0IGlzIHN1Y2ggYSB3
b25kZXJmdWwgcmVzb3VyY2UgZm9yIHRoZSBjb21tdW5pdHkuPC9wPjxwPkxvZ2FuIEZyeTwvcD48
cD5Qcm9kdWNlciBhbmQgZGlyZWN0b3I8L3A+PHA+TG9uZSBCdXp6YXJkIEZpbG13b3JrczwvcD48
cD5SaWNoZmllbGQ8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.