Letters to the editor: Trump’s conflicts of interest and an unhealthy choice for the EPA — Feb. 6

PHA+QWxsIHRoZSBodWJidWIgYWJvdXQgdGhlIEVtb2x1bWVudHMgQ2xhdXNlIG9mIHRoZSBDb25z
dGl0dXRpb24gd291bGQgYmUgdW5uZWNlc3NhcnkgaWYgUHJlc2lkZW50IFRydW1wIHdvdWxkIG9u
bHkgZGl2ZXN0IGhpbXNlbGYgb2YgYWxsIGludGVyZXN0cyBpbiBoaXMgZmFtaWx5IGJ1c2luZXNz
LCBub3QganVzdCB0dXJuIG92ZXIgdGhlIHJlaW5zLjwvcD48cD5PdXIgRm91bmRpbmcgRmF0aGVy
cyB3YW50ZWQgdG8gbWFrZSBzdXJlIG91ciBjb3VudHJ5JiM4MjE3O3MgY2hpZWYgZXhlY3V0aXZl
IGlzIG1vdGl2YXRlZCBvbmx5IGJ5IHdoYXQmIzgyMTc7cyBpbiB0aGUgYmVzdCBpbnRlcmVzdHMg
b2YgdGhlIGNvdW50cnksIHVuaW5mbHVlbmNlZCBieSBhbnkgcGVyc29uYWwgdGllcyB0byBhIGZv
cmVpZ24gbGVhZGVyIHdobyBoZWFwcyBnaWZ0cyBvbiB0aGUgcHJlc2lkZW50IG9yIG9mZmVycyBv
dGhlciBjb21wZW5zYXRpb24uPC9wPjxwPlRydW1wIGVpdGhlciBrbmV3IG9yIHNob3VsZCBoYXZl
IGtub3duIHRoYXQgdGhpcyB3b3VsZCBiZSB0aGUgZXhwZWN0YXRpb24uPC9wPjxwPkl0IGlzIG5v
dCBlbm91Z2ggdG8gdHVybiBvdmVyIHRvIHRoZSBUcmVhc3VyeSB0aGUgcHJvZml0cyBmcm9tIHJl
dmVudWVzIHJlY2VpdmVkIGJ5IHRoZSBUcnVtcCBvcmdhbml6YXRpb24gZnJvbSBhIGZvcmVpZ24g
Z292ZXJubWVudCBvciBvZmZpY2lhbCBmb3Igc3RheWluZyBhdCBUcnVtcCYjODIxNztzIGhvdGVs
cywgcGxheWluZyBvbiBUcnVtcCYjODIxNztzIGdvbGYgY291cnNlcyBvciBkaW5pbmcgaW4gVHJ1
bXAmIzgyMTc7cyByZXN0YXVyYW50cy4gIFN1Y2ggcmV2ZW51ZXMgd291bGQgaW5jbHVkZSBhbW91
bnRzIHRoYXQgdGhlIFRydW1wIG9yZ2FuaXphdGlvbiB3b3VsZCBiZSBhYmxlIHRvIHVzZSB0byBk
ZWZyYXkgaXRzIGJ1c2luZXNzIGV4cGVuc2VzLCBhbW91bnRpbmcgdG8gYW4gaW5kaXJlY3QgZm9y
bSBvZiBhbiBlbW9sdW1lbnQuPC9wPjxwPk91ciBwcmVzaWRlbnQgaXMgZm9uZCBvZiBwb2ludGlu
ZyBvdXQgdGhhdCB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgY29uZmxpY3Qtb2YtaW50ZXJlc3QgbGF3cyBk
byBub3QgYXBwbHkgdG8gaGltLCBidXQgdGhhdCBkb2VzIG5vdCBtZWFuIGhlIHdpbGwgYmUgZnJl
ZSBmcm9tIHRlbXB0YXRpb25zLjwvcD48cD5Nb3N0IG5vdGFibHksIHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgy
MTc7cyBhY3Rpb25zIGluICBmb3JlaWduIGFmZmFpcnMgdW5kb3VidGVkbHkgd2lsbCBvZmZlciBo
aW0gYW4gaW5zaWRlciYjODIxNztzIHZpZXcuIEFzIGhlIHNoYXJlcyBzdWNoIGRldGFpbHMgd2l0
aCBtZW1iZXJzIG9mIGhpcyBmYW1pbHkgcnVubmluZyB0aGUgYmlsbGlvbi1kb2xsYXIgd29ybGR3
aWRlIGVudGVycHJpc2VzIGhlIGJ1aWx0LCB0aGV5IHdpbGwgaGF2ZSBhIGxlZyB1cCBvbiB0aGVp
ciBjb21wZXRpdGlvbi48L3A+PHA+VGhlbiwgYWdhaW4sIG1heWJlIHRoYXQmIzgyMTc7cyByZWFs
bHkgd2h5IFRydW1wIGRlY2lkZWQgdG8gcnVuIGZvciBwcmVzaWRlbnQuPC9wPjxwPkkgYmVsaWV2
ZSB0aGUgRW1vbHVtZW50cyBDbGF1c2UgbWVhbnMgZmFyIG1vcmUgdGhhbiB0aGUgY3VycmVudCBw
cmVzaWRlbnQgYW5kIGhpcyBsYXd5ZXJzIHNheSBpdCBtZWFucy4gSW4gbXkgdmlldywgdGhlIHBy
ZXNpZGVudCBoYXMgbm90IGRvbmUgZW5vdWdoIHRvIGRpc3RhbmNlIGhpbXNlbGYgZnJvbSB0aGUg
Y29uZmxpY3RzIG9mIGludGVyZXN0IHRoYXQgZXZlbnR1YWxseSB3aWxsIGJyaW5nIGhpbSBkb3du
IHVubGVzcyBoZSByZXZlcnNlcyBjb3Vyc2UuPC9wPjxwPlMuIERhdmlkIFdvcmhhdGNoPC9wPjxw
PlN0b3c8L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD5VbmhlYWx0aHkgJiM4MjMyO2ZvciB0aGUgRVBBIDwv
cD48cD5XaGVuIFNjb3R0IFBydWl0dCB0ZXN0aWZpZWQgYmVmb3JlIHRoZSBVLlMuIFNlbmF0ZSwg
aGUgZGlkIG5vdCBldmVuIHNheSB0aGF0IHRoZSBqb2Igb2YgdGhlIEVudmlyb25tZW50YWwgUHJv
dGVjdGlvbiBBZ2VuY3kgYWRtaW5pc3RyYXRvciBpcyB0byBwcm90ZWN0IG91ciBhaXIsIGxhbmQg
YW5kIHdhdGVyLiBIZSB0aGlua3MgaGlzIGpvYiBpcyB0byByZW1vdmUgcmVndWxhdGlvbnMgZnJv
bSB0aG9zZSB3aG8gd291bGQgdXNlIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyByZXNvdXJjZXMgZm9yIHByaXZh
dGUgZ2Fpbi48L3A+PHA+UHJ1aXR0JiM4MjE3O3MgcG9saXRpY2FsIGNhcmVlciBoYXMgYmVlbiBm
aW5hbmNlZCBieSB0aG9zZSB3aG8gc2VlayBwZXJzb25hbCBnYWluIGZyb20gdXNpbmcgQW1lcmlj
YSYjODIxNztzIG5hdHVyYWwgcmVzb3VyY2VzIHdpdGhvdXQgcmVnYXJkIGZvciB0aGUgZGFtYWdl
IHRoZXkgY2F1c2UgdG8gdGhlIGhlYWx0aCBvZiBBbWVyaWNhbnMgdG9kYXkgb3IgaW4gdGhlIGZ1
dHVyZS48L3A+PHA+UHJ1aXR0IGhhcyBmaWxlZCBsYXdzdWl0cyB0aW1lIGFmdGVyIHRpbWUgdG8g
dHJ5IHRvIHByZXZlbnQgdGhlIHRoZSBhZ2VuY3kgZnJvbSBwcm90ZWN0aW5nIG91ciBhaXIsIGxh
bmQgYW5kIHdhdGVyLiBTb21lIGFyZSBwZW5kaW5nLjwvcD48cD5PdXIgcGFydCBvZiBPaGlvIHN1
ZmZlcnMgZWFydGhxdWFrZXMgZnJvbSBpbmplY3Rpb24gd2VsbHMgdXNlZCB0byBkaXNwb3NlIG9m
IHdhc3RlIGZsdWlkIGZyb20gaHlkcmF1bGljIGZyYWN0dXJpbmcuIE91ciBwYXJ0IG9mIE9oaW8g
YW5kIG90aGVyIHBhcnRzIHN1ZmZlciBhaXIgYW5kIHdhdGVyIHBvaXNvbmluZyBmcm9tIGZhdWx0
eSBlcXVpcG1lbnQgaW4gZ2FzIHdlbGxzLiBPdXIgbGFrZXMsIEVyaWUsIEdyYW5kIFN0LiBNYXJ5
JiM4MjE3O3MsIGV2ZW4gV2luZ2Zvb3QsIHN1ZmZlciBmcm9tIGNoZW1pY2FscyB3YXNoZWQgZG93
biBmcm9tIHRoZWlyIHdhdGVyc2hlZHMuPC9wPjxwPkFsbCBzaG91bGQgYmUgYmV0dGVyIHJlZ3Vs
YXRlZCBieSBFUEEuPC9wPjxwPldpdGhvdXQgcmVndWxhdGlvbiBhbmQgZW5mb3JjZW1lbnQsIHRo
ZXNlIGRhbmdlcnMgZ2V0IHdvcnNlLiBQcnVpdHQgd2FudHMgdG8gcmVtb3ZlIHJlZ3VsYXRpb25z
IGFuZCBlbmQgZW5mb3JjZW1lbnQuIFdlLCBvdXIgY2hpbGRyZW4gYW5kIG91ciBncmFuZGNoaWxk
cmVuIGNhbiBub3QgcmlzayB0aGUgZGFtYWdlIFBydWl0dCB3aWxsIGFsbG93LjwvcD48cD5XZSBh
c2sgdGhhdCBPaGlvJiM4MjE3O3Mgc2VuYXRvcnMgaGVscCB0byBrZWVwIFBydWl0dCBhd2F5IGZy
b20gdGhlIGFnZW5jeSBieSB2b3RpbmcgYWdhaW5zdCBjb25maXJtaW5nIGhpbSBhcyBhZG1pbmlz
dHJhdG9yLjwvcD48cD5MaXNhIFJlZ3VsYSBNZXllcjwvcD48cD5LZW50PC9wPjxwPjwvcD48cD5F
ZGl0b3ImIzgyMTc7cyBub3RlOiBUaGUgd3JpdGVyLCBhbiBhc3NvY2lhdGUgcHJvZmVzc29yIG9m
IGJpb2xvZ3kgYXQgdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24sIGNoYWlycyB0aGUgYm9hcmQgb2Yg
dGhlIEtlbnQgRW52aXJvbm1lbnRhbCBDb3VuY2lsLCB3aGljaCBhcHByb3ZlZCB0aGlzIGxldHRl
ci48L3A+PHA+PC9wPjxwPjwvcD48cD5SZWltYnVzZSAmIzgyMzI7dGhlIHJlZnVnZWVzPC9wPjxw
PlNpbmNlIHRyYXZlbGVycyBoYWQgbm8gd2FybmluZyBhYm91dCBQcmVzaWRlbnQgVHJ1bXAmIzgy
MTc7cyB0cmF2ZWwgYmFuLCBJIGJlbGlldmUgb3VyIGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudCBzaG91bGQg
cmVpbWJ1cnNlIHRob3NlIHdobyB3ZXJlIHRyeWluZyBsZWdhbGx5IHRvIGVudGVyIHRoZSBjb3Vu
dHJ5IGZvciB0aGVpciBpbmNvbnZlbmllbmNlcywgaW5jbHVkaW5nIGFkZGl0aW9uYWwgdHJhdmVs
IGV4cGVuc2VzLCBhY2NvbW1vZGF0aW9ucyBhbmQgbGVnYWwgZmVlcy48L3A+PHA+SWYgd2UgY2Fu
IGZpbmQgdGhlIG1vbmV5IHRvIGJ1aWxkIGEgd2FsbCwgd2UgY2FuIGZpbmQgdGhlIG1vbmV5IGZv
ciB0aGlzLiBBbmQgaXQgd291bGQgYnVpbGQgbXVjaCBtb3JlIGdvb2Qgd2lsbCB0aGFuIGFueSB3
YWxsIGV2ZXIgY291bGQuPC9wPjxwPlN1c2FuIFd5bm48L3A+PHA+QmFyYmVydG9uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.