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William Hershey: Bipartisanship now? It once looked like this

By William Hershey

Published: March 29, 2017 - 06:41 PM

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Sherrod Brown says he is focused on his job in the U.S. Senate. Still, it probably hasn’t escaped the Ohio Democrat’s attention that his prospects for getting elected to a third term next year are looking, well, pretty good. In terms of voter interest, it is early, but not for organizing and fundraising. In a big, diverse state such as Ohio, the top campaigns are multi-year slogs. That’s why Brown named his campaign manager, veteran Justin Barasky, in January.

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