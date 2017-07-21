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William Hershey: ‘Headline Howard’ drips with advice for the president

By William Hershey

Published: July 21, 2017 - 08:50 PM
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Howard Metzenbaum Sen. D-Ohio stands outside the Capitol June 1993 at Washington. (AP File Photo)


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