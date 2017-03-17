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William Hershey: Will Ohio Democrats be copycats?

By William Hershey

Published: March 17, 2017 - 08:38 PM
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In this 2015 file photo, Dayton Mayor Nan Whaley discusses her objections to an Indiana law that critics say could permit discrimination against gays and lesbians. Whaley joined city officials from around the state encouraging Indiana companies to relocate to Ohio. (AP File Photo/Andrew Welsh-Huggins)


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