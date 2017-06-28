All CATEGORIES
☰ Menu

William Hershey: Winning is tough. So is choosing to quit

By William Hershey

Published: June 28, 2017 - 09:33 PM

MORE IN EDITORIAL

will29cut
George F. Will: Why not just ‘tweak and move on’?

WASHINGTON: Two Junes ago, when the Supreme Court upheld, 6-3, a challenged provision of the Affordable Care Act, Chief Justice John Roberts, writing for the majority, vented: “Congress wrote key parts of the Act behind closed doors. … Congress passed much of the Act using a complicated budgetary procedure known as ‘reconciliation,’ which limited opportunities for debate and amendment, and bypassed the Senate’s normal 60-vote filibuster requirement. … As a result, the Act does not reflect the type of care and deliberation that one might expect of such significant legislation.” Now, however, Republicans run things, so …

Freeze the freeze with a veto
William Hershey: Winning is tough. So is choosing to quit
Letters to the editor: June 28 — Oppose a conservancy district for Yellow Creek and repair Obamacare
bird28cut
Kai Bird: Be skeptical of conspiracies. That is, until …
MORE IN EDITORIAL >

MOST POPULAR

Prev Next