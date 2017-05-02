By Jocelyn Noveck
Associated Press
Met Gala: Inside, it’s hard not to step on someone’s dress May 02,2017 02:37 PM GMT Jocelyn Noveck Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
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