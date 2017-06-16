By Clint O'Connor
Beacon Journal popular culture writer
Fathers, sons and ‘Field of Dreams’: Dwier Brown’s stint as John Kinsella continues to stir emotions June 18,2017 02:59 PM GMT Clint O'Connor Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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