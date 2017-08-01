Published: August 1, 2017 - 09:12 PM
ETC: PechaKucha Akron, Canton First Friday: ‘Chalk the Walk,’ the Hudson Inventor’s Club August 02,2017 01:12 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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