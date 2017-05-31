Published: May 31, 2017 - 05:22 PM
Outdoors: Biking Spree, bird banding, cardio hike, turtle trek and ‘Fantastic Fungi’ June 01,2017 12:03 AM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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