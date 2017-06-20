Published: June 20, 2017 - 04:32 PM
Popular Music: Country Fest 2017, George Clinton & Parliament Funkadelic, Sammy Hagar, The Ohio Weather Band June 20,2017 08:32 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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