By Kerry Clawson
Beacon Journal arts writer
‘Lose Your Marbles’: New dance-centric fringe festival takes over Akron’s Trolley Barn on Saturday June 08,2017 06:56 AM GMT Kerry Clawson Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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