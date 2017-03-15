Published: March 15, 2017 - 04:44 PM
Movies Opening Friday: ‘Beauty and the Beast,’ ‘The Belko Experiment,’ ‘Donald Cried’ March 15,2017 10:45 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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