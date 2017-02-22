Published: February 22, 2017 - 06:39 PM
Opening Friday: ‘Get Out,’ ‘Rock Dog,’ ‘Collide’ February 22,2017 11:39 PM GMT Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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