By Mesfin Fekadu
Associated Press
Adele has hiccup, again, during live performance at Grammys February 13,2017 02:23 PM GMT Mesfin Fekadu Associated Press Copyright ��� 2017 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published,broadcast, rewritten or redistributed..
PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9TIEFOR0VMRVM6IEV2ZW4gdGhvdWdoIEFkZWxlIGZsdWJiZWQgaGVyIGxpdmUgcGVyZm9y bWFuY2UgYXQgdGhlIEdyYW1teXMsIHNoZSB3YWxrZWQgYXdheSB0aGUgYmVsbGUgb2YgdGhlIGJh bGw6IFNoZSB0b29rIGhvbWUgZml2ZSBhd2FyZHMgU3VuZGF5IG5pZ2h0LCBpbmNsdWRpbmcgYWxi dW0sIHJlY29yZCBhbmQgc29uZyBvZiB0aGUgeWVhci48L3A+PHA+U2hlIGJlYXQgQmV5b25jZSBp biB0aGUgdG9wIHRocmVlIGNhdGVnb3JpZXMgd2l0aCBoZXIgY29tZWJhY2sgYWxidW0sIDxlbT4y NSw8L2VtPiBhbmQgcmVwZWF0ZWQgaGVyIGFjY29tcGxpc2htZW50cyBmcm9tIDIwMTIsIHdoZW4g dGhlIEJyaXRpc2ggc3RhciBhbHNvIHdvbiBhbGJ1bSwgc29uZyBhbmQgcmVjb3JkIG9mIHRoZSB5 ZWFyIGF0IHRoZSBHcmFtbXlzLjwvcD48cD5TaGUgdXNlZCBoZXIgc3BlZWNoIHRvIGhvbm9yIEJl eW9uY2UgYW5kIGhlciBncm91bmRicmVha2luZyA8ZW0+TGVtb25hZGU8L2VtPiBhbGJ1bSwgd2hp Y2ggd2FzIGFsc28gbm9taW5hdGVkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIHdheSB5b3UgbWFrZSBteSBm cmllbmRzIGZlZWwsIHRoZSB3YXkgeW91IG1ha2UgbXkgYmxhY2sgZnJpZW5kcyBmZWVsIGlzIGVt cG93ZXJpbmcsJiM4MjIxOyBBZGVsZSBzYWlkIGF0IHRoZSBTdGFwbGVzIENlbnRlciBpbiBMb3Mg QW5nZWxlcyB3aGVuIGFjY2VwdGluZyBhbGJ1bSBvZiB0aGUgeWVhci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg YWRvcmUgeW91LiBZb3UgbW92ZSBteSBzb3VsIGV2ZXJ5IGRheSAuLi4gSSBhZG9yZSB5b3UgYW5k IEkgd2FudCB5b3UgdG8gYmUgbXkgbW9tbXksJiM4MjIxOyBBZGVsZSBzYWlkIHRvIGEgdmVyeSBw cmVnbmFudCBCZXlvbmNlIGp1c3QgbWludXRlcyBiZWZvcmUgcGlja2luZyB1cCBzb25nIG9mIHRo ZSB5ZWFyIGZvciA8ZW0+SGVsbG8uPC9lbT48L3A+PHA+VGhlIG5pZ2h0IGZvciBBZGVsZSB3YXNu JiM4MjE3O3QgYWxsIGdvb2QgdGhvdWdoOiAgVGhlIHNpbmdlciwgd2hvIGhhZCB0cm91YmxlIHdp dGggaGVyIGxpdmUgcGVyZm9ybWFuY2UgYXQgbGFzdCB5ZWFyJiM4MjE3O3MgR3JhbW15cywgYXNr ZWQgdG8gcmVzdGFydCBoZXIgdHJpYnV0ZSB0byBHZW9yZ2UgTWljaGFlbCwgdGVsbGluZyB0aGUg YXVkaWVuY2U6ICYjODIyMDtJIGNhbiYjODIxNzt0IG1lc3MgdGhpcyB1cCBmb3IgaGltLiYjODIy MTsgU2hlIHN0b3BwZWQgYW5kIHVzZWQgYW4gZXhwbGV0aXZlIGFmdGVyIHNpbmdpbmcgc29tZSBv ZiBhIG5ldyBhcnJhbmdlbWVudCBvZiBNaWNoYWVsJiM4MjE3O3MgPGVtPkZhc3Rsb3ZlLDwvZW0+ IGFzIHZpZGVvcyBhbmQgcGhvdG9zIG9mIE1pY2hhZWwgcGxheWVkIGluIHRoZSBiYWNrZ3JvdW5k LiBTaGUgcmUtc2FuZyB0aGUgc29uZyBhbmQgZWFybmVkIGFwcGxhdXNlIGFuZCBzdXBwb3J0IGZy b20gdGhlIGNyb3dkLCB0aG91Z2ggQWRlbGUgd2FzIHRlYXJ5IGV5ZWQuPC9wPjxwPk1pY2hhZWwg ZGllZCBvbiBDaHJpc3RtYXMgRGF5LiBBdCBsYXN0IHllYXImIzgyMTc7cyBzaG93LCBBZGVsZSBo YWQgYSBoaWNjdXAgYWZ0ZXIgYSBtaWNyb3Bob25lIGluc2lkZSBhIHBpYW5vIGZlbGwgb250byB0 aGUgaW5zdHJ1bWVudCYjODIxNztzIHN0cmluZ3MuPC9wPjxwPkEgbnVtYmVyIG9mIG90aGVyIGlj b25zIHdlcmUgaG9ub3JlZCwgaW5jbHVkaW5nIFByaW5jZTogQnJ1bm8gTWFycyAmIzgyMTI7IHJv Y2tpbmcgYSBnbGl0dGVyeSwgUHJpbmNlLWxpa2UgcHVycGxlIGJsYXplciwgd29ya2VkIHRoZSBn dWl0YXIgbGlrZSBhIHBybyB3aGlsZSBzaW5naW5nIHRoZSBpY29uJiM4MjE3O3MgPGVtPkxldCYj ODIxNztzIEdvIENyYXp5LjwvZW0+IFRoZSBUaW1lICYjODIxMjsgd2hvIHdvcmtlZCBjbG9zZWx5 IHdpdGggdGhlIFByaW5jZSAmIzgyMTI7IGJyb3VnaHQgdGhlIGF1ZGllbmNlIHRvIGl0cyBmZWV0 IHdpdGggZnVua3kgcGVyZm9ybWFuY2VzIG9mIDxlbT5KdW5nbGUgTG92ZTwvZW0+IGFuZCA8ZW0+ VGhlIEJpcmQuPC9lbT48L3A+PHA+JiM4MjIwO01ha2Ugc29tZSBub2lzZSBmb3IgUHJpbmNlLCB5 JiM4MjE3O2FsbCwmIzgyMjE7IE1hcnMgeWVsbGVkLjwvcD48cD5NYXJzIHdhcyBhbHNvIGEgd2lu bmVyIFN1bmRheSAmIzgyMTI7IGhlIHdvbiBmb3IgaGlzIHByb2R1Y2luZyB3b3JrIG9uIEFkZWxl JiM4MjE3O3MgYWxidW0uIEFkZWxlJiM4MjE3O3Mgb3RoZXIgd2lucyBpbmNsdWRlZCBiZXN0IHBv cCB2b2NhbCBhbGJ1bSBhbmQgcG9wIHNvbG8gcGVyZm9ybWFuY2UuPC9wPjxwPlVudGlsIEFkZWxl JiM4MjE3O3MgYWJydXB0IHJlc3RhcnQsIEJleW9uY2Ugd2FzIHRoZSB0YWxrIG9mIHRoZSBzaG93 LiBJbiBnbGl0dGVyeSBnb3duLCBnaWxkZWQgY3Jvd24gYW5kIGdvbGQgY2hva2VyLCBzaGUgdG9v ayB0aGUgR3JhbW15IHN0YWdlIGluIGEgbGVuZ3RoeSBwZXJmb3JtYW5jZSBvZiB0d28gc29uZ3Mg ZnJvbSBoZXIgY3JpdGljYWxseSBhY2NsYWltZWQgYWxidW0gPGVtPkxlbW9uYWRlLjwvZW0+IFNo ZSB3YXMgaW50cm9kdWNlZCBieSBoZXIgbW90aGVyIGFuZCBmb3JtZXIgc3R5bGlzdCwgVGluYSBL bm93bGVzOiAmIzgyMjA7TGFkaWVzIGFuZCBnZW50bGVtZW4sIHdpdGggbXkgbW90aGVyJiM4MjE3 O3MgcHJpZGUsIG15IGRhdWdodGVyLCBCZXlvbmNlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QmV5b25jZSBzYW5n IG9uIHRvcCBvZiBhIGxvbmcgdGFibGUsIGV2ZW4gbGVhbmluZyBiYWNrIG9uIGEgY2hhaXIgd2hp bGUgc2luZ2luZyA8ZW0+TG92ZSBEcm91Z2h0LjwvZW0+IFNoZSBsYXRlciBzYW5nIDxlbT5TYW5k Y2FzdGxlczwvZW0+IHNpdHRpbmcgaW4gYSBjaGFpciB0aGF0IHRpbHRlZCBhbGFybWluZ2x5IGJh Y2t3YXJkLCBoaXR0aW5nIGhpZ2ggbm90ZXMuPC9wPjxwPlNoZSBlYXJuZWQgYSBsb3VkIGFwcGxh dXNlIGZyb20gdGhlIGF1ZGllbmNlLCBpbmNsdWRpbmcgZGF1Z2h0ZXIgQmx1ZSBJdnkgYW5kIGh1 c2JhbmQgSmF5IFouIEJleW9uY2UsIHdobyB3YWxrZWQgaW50byB0aGUgc2hvdyB3aXRoIG5pbmUg bm9taW5hdGlvbnMsIHdvbiB0d286IGJlc3QgbXVzaWMgdmlkZW8gKDxlbT5Gb3JtYXRpb248L2Vt PikgYW5kIHVyYmFuIGNvbnRlbXBvcmFyeSBhbGJ1bSAoPGVtPkxlbW9uYWRlPC9lbT4pLjwvcD48 cD5BIFRyaWJlIENhbGxlZCBRdWVzdCwgYWxvbmcgd2l0aCBBbmRlcnNvbiAuUGFhayBhbmQgQnVz dGEgUmh5bWVzLCBnYXZlIGEgcm91c2luZyBwZXJmb3JtYW5jZSBhbmQgc2hvdXRlZCAmIzgyMjA7 cmVzaXN0LCByZXNpc3QmIzgyMjE7IGF0IHRoZWlyIGVuZCBvZiB0aGUgcGVyZm9ybWFuY2UsIHdo aWNoIGZlYXR1cmVkIGEgbnVtYmVyIG9mIHBlb3BsZSBvbnN0YWdlLCBpbmNsdWRpbmcgd29tZW4g aW4gaGlqYWJzLjwvcD48cD5EYXZpZCBCb3dpZSwgd2hvIGRpZWQgbGFzdCB5ZWFyIGZyb20gY2Fu Y2VyLCB3b24gYWxsIGZvdXIgYXdhcmRzIGhlIHdhcyBub21pbmF0ZWQgZm9yLiA8ZW0+QmxhY2tz dGFyPC9lbT4sIGhpcyBmaW5hbCBhbGJ1bSByZWxlYXNlZCBkYXlzIGFmdGVyIGhlIGRpZWQsIHdv biBiZXN0IGFsdGVybmF0aXZlIG11c2ljIGFsYnVtIGFuZCBlbmdpbmVlcmVkIGFsYnVtLCBub25j bGFzc2ljYWwgKEJvd2llIGlzIGxpc3RlZCBhcyBvbmUgb2YgdGhlIGVuZ2luZWVycyBvbiA8ZW0+ QmxhY2tzdGFyPC9lbT4pLiBJbiB0aGUgbGF0dGVyIGNhdGVnb3J5LCBoZSBiZWF0IG91dCBQcmlu Y2UsIHdobyBhbHNvIGRpZWQgbGFzdCB5ZWFyLjwvcD48cD5UaGUgdGl0bGUgdHJhY2sgd29uIGJl c3Qgcm9jayBzb25nIGFuZCByb2NrIHBlcmZvcm1hbmNlLiA8L3A+PHA+Q2hhbmNlIHRoZSBSYXBw ZXIgd29uIHRoZSBmaXJzdCBhd2FyZCBpbiB0aGUgbGl2ZSB0ZWxlY2FzdCBmb3IgYmVzdCBuZXcg YXJ0aXN0LiBIZSBhbHNvIHdvbiBiZXN0IHJhcCBhbGJ1bSAmIzgyMTI7IHRoZSBmaXJzdCBzdHJl YW1pbmctb25seSBhbGJ1bSB0byBkbyBzbyAmIzgyMTI7IGJlc3RpbmcgRHJha2UgYW5kIEthbnll IFdlc3QuPC9wPjxwPlR3ZW50eSBvbmUgcGlsb3RzIHdvbiBiZXN0IHBvcCBkdW8vZ3JvdXAgcGVy Zm9ybWFuY2UgZm9yIHRoZSBoaXQgPGVtPlN0cmVzc2VkIE91dC4gPC9lbT5CZXlvbmNlJiM4MjE3 O3MgeW91bmdlciBzaXN0ZXIsIGNyaXRpY2FsIFImYW1wO0IgZGFybGluZyBTb2xhbmdlLCB3b24g aGVyIGZpcnN0IEdyYW1teSBmb3IgYmVzdCBSJmFtcDtCIHBlcmZvcm1hbmNlIChpdCB3YXMgaGVy IGZpcnN0LWV2ZXIgbm9taW5hdGlvbikuIDwvcD48cD5EcmFrZSwgd2hvIGRpZG4mIzgyMTc7dCBh dHRlbmQgdGhlIGxpdmUgc2hvdywgd29uIGJlc3QgcmFwIHNvbmcgYW5kIHJhcC9zdW5nIHBlcmZv cm1hbmNlIGZvciB0aGUgc21hc2ggaGl0LCA8ZW0+SG90bGluZSBCbGluZy48L2VtPjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.