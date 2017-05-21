By Theresa Cottom
Beacon Journal staff writer
Four young wrestlers try to make their big break and go pro May 21,2017 05:56 AM GMT Theresa Cottom Beacon Journal Publishing Co. Copyright ��� 2017 Beacon Journal Publishing Co. Inc and Black Press. All Rights Reserved. Any copying, redistribution or retransmission of any of the contents of this service without the express written consent of the Akron Beacon Journal is expressly prohibited.
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