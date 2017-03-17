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1980s fashion exhibit at Kent State reflects optimism and dark side of decade

By Mary Beth Breckenridge
Beacon Journal home writer

Published: March 17, 2017 - 11:55 AM | Updated: March 17, 2017 - 02:47 PM
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Kent State University Museum Director Jean Druesedow was a co-curator for The 1980's : An Age of Excess which is on display at the Museum in Kent. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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