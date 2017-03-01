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Akron Arts Challenge seeks applicants; Knight Foundation sets aside $1 million to match funding for third round of upstart creative projects

Beacon Journal staff report

Published: March 1, 2017 - 01:02 PM | Updated: March 2, 2017 - 08:34 AM

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