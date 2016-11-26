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Astronomy for December: Venus shines, meteors fall

By David L. Richards
Special to the Beacon Journal

Published: November 26, 2016 - 04:55 PM

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