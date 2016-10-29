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Astronomy for November: Three meteor showers light up night sky

By David L. Richards
Special to the Beacon Journal

Published: October 29, 2016 - 10:18 PM

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